Sta per prendere il via una nuova giornata, quella del 22 marzo, con essa si prenderanno la scena anche i risvolti legati ad amore, lavoro e salute per tutti e dodici i segni zodiacali. Di seguito le previsioni e l'oroscopo dall'Ariete ai Pesci con le indicazioni e le novità in vista.

Ariete: in amore momento che vede diversi pianeti nel segno, cambieranno molte cose. Nel lavoro qualcosa da chiarire c'è, non fermatevi adesso e continuate sulla vostra strada.

Toro: a livello di sentimenti si potranno fare delle scelte importanti, la giornata sarà dalla vostra parte.

Nel lavoro qualche cambiamento sarà necessario, per questo motivo programmate tutto fin da ora.

Gemelli: a livello sentimentale periodo importante, in particolare per coloro che metteranno a punto progetti importanti in vista del futuro. Nel lavoro ci sono novità positive, questo momento è dalla vostra parte.

Cancro: in amore in questa giornata potreste perdere la pazienza, cercate di controllarvi. A livello lavorativo ci sono dei problemi, è il momento di parlarne.

Leone: per i nati sotto questo segno zodiacale in amore si registra una buona capacità di azione. Nel lavoro diversi i conflitti ma entro poco arriveranno nuove opportunità.

Vergine: per i sentimenti c'è un po' di stanchezza in questo momento da superare, periodo che vi invita a cercare maggiore stabilità.

Sul lavoro alcune intolleranze verso i colleghi dovranno essere messe da parte.

Bilancia: a livello sentimentale ci sono da chiarire alcune questioni, questa non è la giornata ideale per inimicarsi contro il partner. Sul lavoro fase di agitazione, alcuni colleghi potranno puntare il dito contro di voi.

Scorpione: sul versante dei sentimenti ci sono stati delle incomprensioni, questa giornata aiuterà a risolverli.

Sul lavoro arriveranno diverse conferme.

Sagittario: a livello amoroso cielo che è dalla vostra parte, alcune emozioni potranno lasciare il segno. Sul lavoro non si esclude qualcosa di nuovo, se ci sono delle proposte da avanzare agite adesso.

Capricorno: per i nati sotto questo segno zodiacale in amore giornata non esaltante, potrete discutere anche per cose inutili.

Nel lavoro non tutto è chiaro, andate alla ricerca di soluzioni.

Acquario: per i sentimenti Venere è in opposizione, potrebbero comunque arrivare delle buone notizie, dovete avere solo un po' di pazienza. Per chi vuole attuare dei cambiamenti sul lavoro è il momento di agire.

Pesci: in amore attenzione a possibili discussioni in questa giornata, chi è single da tempo dovrebbe sfruttare questo periodo per ottenere di più. Sul lavoro si prospettano delle novità positive.