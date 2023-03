Secondo l'oroscopo di sabato 25 e domenica 26 marzo troviamo sul piano astrale Marte che conclude l'anello di sosta in Gemelli per entrare nel segno del Cancro, mentre la Luna lascerà lo spazio zodiacale del Toro (dove risiedono il Nodo Nord, Urano e Venere) per approdare nell'orbita dei Gemelli. Plutone, invece, protrarrà il moto in Acquario, così come Sole, Mercurio e Giove permarranno nel segno dell'Ariete. Nettuno e Saturno, in ultimo, proseguiranno la sosta in Pesci.

Oroscopo del weekend favorevole per Sagittario e Ariete, meno entusiasmante per Bilancia e Capricorno.

Sul podio

1° posto Ariete: domenica top. Se da un lato la giornata di sabato sembrerà essere più incline ai doveri, dall'altro lato i nati Ariete potranno concedersi qualche piacere, sfizio o lusso domenica, quando il parterre astrale vorrà vederli sorridenti ma soprattutto entusiasti del cammino intrapreso.

2° posto Sagittario: viaggi. Lo sfiancante anello di sosta marziale toglierà le tende e il terzetto Sole-Mercurio-Giove nel loro Elemento prenderà più corposità questo fine settimana per gli arcieri, con quest'ultimi che si sentiranno più che mai propensi di visitare luoghi inesplorati, magari insieme a una persona che gli fa battere il cuore.

3° posto Toro: lentezza propedeutica. Dopo un 25 marzo dai toni pressoché routinari, il primo segno di Terra parrà apprestarsi a trascorrere una domenica che sembrerà sussurrargli all'orecchio di far proprio il proverbio: "Chi va piano va sano e va lontano".

Bruciare le tappe o peccare d'impazienza sarà da evitare nei prossimi quaranta giorni del transito di Marte in Cancro, periodo dove la lentezza dovrà essere la migliore amica dei Toro.

I mezzani

4° posto Pesci: aria sognante. Il segno zodiacale che per corredo astrologico è più legato al mondo onirico è senz'altro quello dei Pesci, peculiarità che da questo weekend in poi parrà acuirsi a dismisura grazie al trigono Marte-Saturno aizzato dal transito nettuniano.

Sarà quindi più semplice per il segno Mutevole ricordare i sogni al risveglio, lasciarsi trasportare dalla fantasia nei momenti di sovrappensiero ma anche notare uno stimolazione non indifferente dell'estro creativo.

5° posto Cancro: nuove responsabilità. Quarantotto ore dove sul groppone dei nati Cancro potrebbero gravare delle nuove responsabilità inerenti il campo famigliare, le quali inizialmente saranno accolte più come un peso che altro dal segno Cardinale.

Per fortuna, specialmente dal tardo pomeriggio domenicale, inizierà a farsi strada una fresca consapevolezza legata a tali responsabilità, alla luce della quale il Cancro si metterà totalmente al servizio della causa.

6° posto Leone: spese funzionali. Il weekend si aprirà con una giornata dove i felini dovranno mettere mani al portafogli, ma le spese in questione saranno funzionali e lungimiranti, quindi il segno di Fuoco dovrebbe prodigarsi verso le stesse con grande fiducia. Domenica, invece, il bottino energetico diverrà meno esuberante, coi nati Leone che saranno chiamati a evitare lo stacanovismo.

7° posto Scorpione: spirito empatico. Weekend che parrà essere diviso in due tranche per i nati Scorpione, dove troviamo un sabato intriso di pendenze burocratiche e attività legate alla casa, mentre il giorno seguente il loro spirito empatico diverrà parecchio più marcato.

Il 26 marzo il terzo segno Fisso vedrà crescere dentro di sé non soltanto la voglia di comprendere più a fondo le paturnie delle persone care, al fine di provare a dare una mano alle stesse, ma si scoprirà anche maggiormente predisposto ad aiutare senza tornaconto coloro che non conosce.

8° posto Acquario: detective. Le due giornate che sanciranno la fine della settimana avranno ottime chance di spingere i nati Acquario a vestire i panni dei detective, al fine di indagare e scoprire cosa non funziona in alcuni rapporti relazionali che hanno intrapreso da fine 2020 a oggi. Percorso di indagine che durerà sino a giugno, quando partirà l'anello di sosta venusiano nel dirimpettaio Leone, e durante il quale il segno d'Aria farebbe meglio ad ammorbidire i lati più arcigni e spigolosi del proprio carattere.

9° posto Gemelli: passioni da accantonare. Nel corso degli ultimi sette mesi, molti nati Gemelli hanno iniziato degli hobby o valorizzato alcune vecchie passioni rimaste nel cassetto. L'esercizio che le effemeridi metteranno sul piatto per loro questo weekend sarà di vedere tali passioni con occhio distaccato e, qualora le stesse dovessero essere sfiorite o i nati del segno dovessero accorgersi di non esserci portati, decidere di accantonare in via definitiva quelle che avranno fatto il loro tempo.

Ultime posizioni

10° posto Capricorno: eventi ciclici. Delle vecchie dinamiche poco confortanti, nel corso del 25 e 26 marzo, potrebbero ripresentarsi al cospetto dei nati Capricorno. Ciò avverrà per far comprendere al segno Cardinale che, anziché mettere la testa sotto la sabbia o continuare ad agire come in passato, sarà bene che cambino prospettiva e, di conseguenza, anche modo di comportarsi, così da dare un secco stop alla ciclicità e far fluire nuovamente il loro sentiero evolutivo.

11° posto Bilancia: ostinazione al bando. Alcune faccende legate alla famiglia d'origine, complice lo Stellium in settima casa che ha tenuto banco diverse settimane, sono diventate un chiodo fisso o, nei casi più gravi, delle vere e proprie ossessioni per i nati Bilancia. Sabato sera e per l'intera domenica, però, il segno d'Aria sarà spinto dal parterre astrale ad accantonare atteggiamenti come l'ostinazione, in modo da accettare gli eventi familiari così come saranno.

12° posto Vergine: esagerazioni. La frustrazione riguardante la sfera professionale e la sfiducia legata al prossimo futuro potrebbero essere le indesiderate amiche dei nati Vergine questo weekend e, a causa delle stesse, il segno di Terra parrà essere propenso a lasciarsi trasportare dalle esagerazioni.

Vuoto interiore che i Vergine cercheranno di colmare con abbuffate in tavola oppure calcando la mano con vizi come le sigarette, l'alcol o il gioco. Sarà meglio invece convertire tali energie poco benevole in forze illuminanti cimentandosi in attività sportive o praticando arti meditative.