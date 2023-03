L'Oroscopo di domani è pronto a svelare le previsioni zodiacali del 23 marzo 2023. Sarà una giornata piuttosto intensa dal punto di vista astrologico. I pianeti saranno in movimento e ci saranno alcune influenze interessanti sui segni zodiacali. In generale, si prevede che la giornata possa essere assai positiva per Toro, Ariete e Vergine. Questo trio fortunato sarà in grado di esprimersi in modo originale con possibilità di fare qualcosa di davvero grande. La giornata sarà caratterizzata da un forte senso di comunicazione e di connessione anche per gli altri segni appartenenti alla prima sestina zodiacale, oggetto di analisi in questo contesto.

Pronti a scoprire qualche indizio in più?

Iniziamo a togliere il velo all'oroscopo di domani 23 marzo consultando il responso delle stelle in merito alle attività di lavoro e nei sentimenti.

Previsioni zodiacali del 23 marzo, l'oroscopo da Ariete a Gemelli

Ariete: ★★★★★. Si prospetta per la maggioranza dei nati sotto questo segno una giornata davvero ottima. Sarà un giovedì che vi vedrà felici, si o no? Certo che si, anche perché Saturno continuerà a sorridervi, regalandovi la serenità con chi amate. La vostra relazione in questi giorni è il vero perno della vita, il punto di forza su cui si innestano le vostre basi di sicurezza emotiva, materiale e morale, e voi ne siete orgogliosi. Siate ottimisti e siate pronti a spendere energie in ciò che piace: il vostro calore farà in modo che molte persone si avvicinino a voi, e tra queste potrebbe nascondersene qualcuna che ha il potere di colpirvi al cuore.

Nel lavoro, il cielo in questo periodo esalta la comunicativa e la possibilità di essere vincenti nelle trattative di affari e nei nuovi contatti. Presto assaporerete la gioia di improvvise aperture in ciò che sperate.

Toro: 'top del giorno'. Giovedì tutto all'insegna della buona sorte. La vostra qualità più preziosa è la comunicazione con il partner, e già da oggi la mettete nella relazione di coppia in maniera impareggiabile.

Vi dedicherete a sciogliere un nodo che costituisce da un po' di tempo una sorta di ombra frenante, tra di voi e la vostra metà, riuscendo a ricreare una piena armonia; tutto ciò alimenterà nuova fiducia e stima reciproca. La ripresa affettiva sarà molto più attiva dai prossimi giorni, quando andrete alla grande su tutti i fronti.

Potete iniziare a guardarvi intorno, se single, e decidere liberamente cosa fare del vostro futuro. Niente e nessuno vi potrà fermare: otterrete esattamente ciò che desiderate. Nel lavoro preparatevi a mettere in atto quei piccoli cambiamenti che cercate da tempo: Giove non farà mancare quel pizzico di fortuna che potrà fare la differenza.

Gemelli: ★★★★. L'oroscopo del giorno 23 marzo annuncia un periodo abbastanza facile da portare a buon fine, anche se non privo di piccoli intoppi ai quali dare la giusta attenzione. Con dolcezza e delicatezza saprete avvicinarvi al vostro partner, che ultimamente ha riempito il vostro cuore con nuove stille d'amore e meravigliose gocce di serenità. Dedicherete energie alla vita di coppia, scegliendo in molti casi di rivedere certi tipi di relazioni che da un pezzo non soddisfano come invece dovrebbero.

Ci saranno decisioni da prendere ma riuscirete a mantenere serenità e razionalità. Plutone e Urano favoriranno sensualità e seduzione, ideali per riuscire a toccare l’animo di chi vi interessa. Riuscirete ad addolcirvi parecchio, grazie anche al contributo di una persona che vi è molto vicina e che merita la vostra piena fiducia. Nel lavoro sarete molto convincenti: riuscirete infatti a conquistare le simpatie dei vostri colleghi.

Oroscopo e stelle del 23 marzo, le previsioni astrologiche da Cancro a Vergine

Cancro: ★★. Periodo decisamente "no". La dissonanza della Luna vi costringerà a mollare un po' le redini di una certa situazione che da un po' si è creata nella vostra relazione, invogliandovi a seguire il flusso degli eventi.

Abitualmente non vi spaventa lasciarvi andare, ma in questo momento vi sentite molto confusi e incapaci di affidarvi completamente al partner, come invece spesso in passato avete amato fare. Le stelle vi invitano anche ad avere una maggiore delicatezza nei confronti delle persone che vi circondano, perché a volte pensando di fare del bene si può risultare invadenti e fastidiosi. Sul lavoro, ci potrebbero essere dei grossi problemi di comunicazione con i colleghi. Perché avete sempre quella strana sensazione che tutti vi stiano remando contro?

Leone: ★★★. Giornata poco positiva, generalmente valutata con la spunta dei periodi "sottotono". Bisognerà senz'altro cercare di risolvere eventuali diatribe in amore, proprio ora, prima che sia troppo tardi.

Fatevi coraggio e prendete la situazione in mano, ok? Aprite il vostro cuore ad un partner sempre pronto a sostenervi: aspettatevi tanta gratitudine e immensa riconoscenza. L'amore è un dare e avere reciproco: se va a senso unico non è certo amore ma sfruttamento... Da oggi vi sembrerà che praticamente niente vada per il verso giusto, ma in realtà sono gli influssi dissonanti del momento a mettere di traverso le cose, portandovi a vedere ostacoli anche laddove in realtà non vi sono. Nel lavoro, usate prudenza nella gestione delle risorse economiche: Mercurio porterà errori di valutazione rendendovi meno lucidi del solito.

Vergine: ★★★★★. L'oroscopo di domani, 23 marzo, prevede un ottimo giovedì.

Ritroverete completezza e armonia con la vostra dolce metà già da quest’oggi. L’organizzazione delle prossime vacanze di Pasqua, vi metteranno in uno stato di euforia che risulterà, poi, molto promettente nel clima che respirerete in coppia. Venere porterà una ventata di freschezza a moltissimi di voi. Il telefono, se single, suonerà senza sosta: dovrete districarvi tra le molte proposte galanti per passare la serata in buona compagnia. Qualunque sia la vostra scelta, state tranquilli che vi divertirete davvero tanto! Nel lavoro, avrete la possibilità di ricevere delle gratifiche inattese e apportare degli enormi cambiamenti nel vostro quotidiano. Dite "grazie" al buon aspetto delle stelle.

È possibile continuare con i segni di Bilancia, Scorpione, Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci, e scoprire la seconda parte dell'oroscopo del 23 marzo.