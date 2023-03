Prosegue la settimana dei vari segni zodiacali. Approfondiamo quindi come andrà sul piano astrologico la giornata di giovedì 23 marzo relativamente ad amore, salute e lavoro per tutti, dall'Ariete fino ai Pesci.

La prima sestina

Ariete: a livello sentimentale riuscirete ad affrontare dei chiarimenti, a seguito di contrasti avvenuti negli ultimi tempi. In questo periodo vi sentite agitati, anche per quel che riguarda l'ambito professionale.

Toro: la giornata di giovedì 23 marzo sarà caratterizzata da iniziative interessanti in particolare in ambito sentimentale.

Cercate di non pensare al passato, ma di essere propositivi verso il futuro, soprattutto nel lavoro.

Gemelli: in campo amoroso in questa giornata diversi sono i pianeti della vostra parte, il periodo è interessante soprattutto per le coppie che stanno insieme da tempo. Nel lavoro in arrivo dei cambiamenti.

Cancro: possibile ansia da dover gestire, in particolare nel lavoro dove sorgono nuovi progetti. In amore bisogna fare attenzione alle tensioni che potrebbero presentarsi in questo periodo.

Leone: in ambito professionale ci sono diverse cose da dover affrontare, fatelo nel verso giusto. Per quel che riguarda l'amore potreste vivere dei bei momenti emozionanti in queste giornate.

Vergine: la giornata di giovedì 23 marzo sarà caratterizzata da discussioni in ambito sentimentale, cercate di recuperare il rapporto con il partner.

Nel lavoro se siete in attesa di risposte meglio non azzardare.

Astrologia del giorno per i segni zodiacali della seconda sestina

Bilancia: momento di stanchezza in particolare per quel che riguarda le questioni sentimentali. Nel lavoro qualcosa potrebbe farvi perdere la pazienza, cercate di mantenere la calma per non compromettere i rapporti di collaborazione.

Scorpione: è un momento di nervosismo, cercate di non prendervela troppo con il partner. Nel lavoro dovrete recuperare alcuni progetti.

Sagittario: possibili cambiamenti in ambito professionale in questa giornata, non mancano le idee. In amore le storie nate da poco tempo potrebbero essere confermate.

Capricorno: nel lavoro non mancano tensioni, anche a causa di alcuni pianeti non favorevoli.

Giornata sottotono anche per la situazione amorosa.

Acquario: i momenti di distrazione non mancano in questo periodo, soprattutto nel lavoro, dove però potreste andare incontro a nuove prospettive. Le stelle sono dalla vostra parte, in particolare se dovete chiarire questioni di abito sentimentale.

Pesci: ci saranno delle emozioni belle da vivere, da queste ore e fino a tutto il weekend. Non sottovalutate le nuove conoscenze. Nel lavoro l'energia è in calo.