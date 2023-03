L'Oroscopo di domani è pronto a svelare le previsioni zodiacali del 24 marzo 2023. Che giornata eccezionale in arrivo! Infatti, si prevede un'atmosfera positiva e vibrante, con gli astri che inviano energia e vitalità a tutti coloro nati nei segni indicati come favoriti. Curiosi di sapere quali saranno i segni supportati dall'Astrologia di venerdì? Ebbene, nella sestina in analisi in questa prima parte delle previsioni, che ricordiamo è quella compresa dall'Ariete a Vergine, a gongolare saranno i nati sotto il segno del Toro. In generale, le stelle suggeriscono di seguire le proprie passioni, sfruttando al massimo attitudini e abilità.

Sia che si tratti di lavoro, di relazioni personali o di hobby, il consiglio è sempre quello di mettersi in gioco e di osare.

Iniziamo a togliere il velo all'oroscopo di domani 24 marzo consultando il responso delle stelle in merito alle attività di lavoro e nei sentimenti.

Previsioni zodiacali del 24 marzo, l'oroscopo da Ariete a Gemelli

Ariete: ★★★★. Una buona combinazione di stelle promette una comunicazione al top. Con le persone amate armonizzerete con una certa facilità ciò che in passato è apparso non chiaro. Potrete aggiustare eventuali malintesi che si erano creati tra di voi e la vostra dolce metà nei giorni scorsi, conquistando una nuova base di fiducia e di nuova comprensione reciproca.

Una persona speciale toccherà le corde della vostra sensibilità e vi farà appassionare. Così senz'altro avrete la possibilità di entrare in una nuova relazione d’amore, senza che ne prendiate consapevolezza, d’istinto e con una spontanea naturalezza. Nel lavoro, tirate fuori senza indugio tutti gli assi che avete nascosti nella manica, perché è arrivato il momento giusto per giocare e vincere di brutto!

Toro: ★★★★★. Classifica favorevole al vostro segno. Per tanti di voi l'amore è sempre al centro dei pensieri; senza amore, senza calore umano, vi inaridite progressivamente. La Luna armonica del periodo vi invita a dimostrare al partner i vostri sentimenti, tramite gesti piccoli ma estremamente significativi. Se siete single, lo sarete ancora per poco, anche perché le stelle vi infonderanno una notevole sicurezza in voi stessi: proprio quello che ci vuole per proporsi a chi piace, in modo franco, spontaneo e con naturalezza.

Nel lavoro, potrete contare sul supporto di Mercurio per risollevare eventualmente una situazione finanziaria, specialmente se da troppo tempo precaria. Potete cominciare a rilassarvi un po' già da adesso, magari pianificando qualche acquisto legato a sfizi o divertimenti che vi piacciono.

Gemelli: ★★★. L'oroscopo del giorno 24 marzo non pronostica un venerdì favorevole al vostro simbolo astrale. Il rapporto d'amore in alcuni casi potrebbe mostrare diversi punti oscuri, qualcuno decisamente da mettere "sotto indagine" o quanto meno da porre sotto stretta osservazione. Un cielo grigio, poi, vi porterà a cercare un chiarimento con qualcuno (partner, famigliare, amica/o) a cui siete legati da poco tempo.

Qualcuno fuori dal vostro giro abituale potrebbe accusarvi di non essere del tutto genuini e autentici. Questo forse perché qualche volta, per non dire spesso, mostrate agli altri un atteggiamento discreto, troppo riservato, e in certi casi può dare adito a fraintendimenti o giudizi del tutto sballati sul vostro conto. Nel lavoro invece, le stelle richiederanno grande attenzione e precisione nella gestione degli affari. Sembra infatti, che nell'espletare le normali attività ci sia sempre qualche ostacolo in più da superare.

Oroscopo e stelle del 24 marzo, le previsioni astrologiche da Cancro a Vergine

Cancro: ★★★★. Amore in primo piano! Se non tutti, almeno la stragrande maggioranza dei voi nati sotto questo segno, sperimenterete un’atmosfera di intensa fusione emotiva.

Con la dolce metà, proprio in questa giornata di marzo, vi troverete a gestire una situazione che inizialmente vi apparirà tracciata sulla trama di un romanzo, ma alla fine vi renderà stra-felici e immensamente soddisfatti. Per i single in questi giorni riesploderanno nuovi flirt amorosi. Con la vostra personalità gaudente e curiosa, ognuno avrà modo di esprimersi con grande sicurezza e secondo le proprie aspettative. Potrete senz'altro godere di una rinnovata ventata di conquiste con piaceri davvero molto gratificanti. Nel lavoro, avrete un fiuto eccezionale: coglierete tutto al volo! Presto vi si presenteranno occasioni allettanti per crescere professionalmente.

Leone: ★★. Per voi è sempre importante confrontarsi con il partner, soprattutto in questo momento con gli influssi disarmonici armonici in atto.

Riflettere con calma vi aiuterà a parlare con chiarezza. Il dialogo deve essere alla base delle relazioni e se la persona amata non lo dovesse capire, spiegateglielo con calma, senza agitarvi più di tanto. Domani vi troverete in una posizione non facile: mille perplessità si affacciano nella vostra mente, più date ascolto a queste paure più esse si autoalimentano. Cercate di interrompere quei pensieri che continuano a lanciare dure sfide alla serenità della vostra vita. Nel lavoro intanto, nel portare avanti i vostri progetti avete bisogno di contare sul supporto di tutti i vostri colleghi.

Vergine: ★★★★. L'oroscopo di domani, 24 marzo, prevede una giornata abbastanza tranquilla. Il fuoco, il calore umano e la generosità del vostro carattere troveranno un canale di scorrimento facile, specialmente nei legami iniziati di recente.

Se invece avete una relazione da tempo, questa apparirà vivificata da una sintonia speciale, una vera dimensione di intimità che in questo periodo vi caratterizzerà non poco. Grazie alla Luna, la forma e l'umore saranno su buoni livelli. Non dovrete preoccuparvi di nulla, anche perché gli influssi armonici dell'astro notturno contribuiranno a rendere la vostra giornata speciale quanto basta. Le stelle, poi, seguiranno in maniera positiva la sfera lavorativa, regalando piccole occasioni da sfruttare.

È possibile continuare con i segni di Bilancia, Scorpione, Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci, e scoprire la seconda parte dell'oroscopo del 24 marzo.