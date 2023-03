L'oroscopo del 6 marzo 2023 consiglia ai nativi del Leone di ignorare le opinioni delle persone negative e di continuare a volare. Per i nati sotto il segno del Sagittario è una giornata produttiva, invece i nati in Acquario non possono permettersi di perdere tempo con persone chiuse di mente. Adesso è il momento di scoprire le previsioni astrologiche e i voti che le stelle hanno assegnato alla giornata di lunedì 6 marzo.

La giornata di lunedì 6 marzo secondo l'oroscopo: pagelle da Ariete a Cancro

Ariete – Non è affar vostro che un amico o un collega stia avendo problemi di natura personale, ma se vi chiedono aiuto nei prossimi giorni dovete rispondere.

Potrebbero non gradire la medicina che prescrivete, ma gli farà bene. Voto: 7

Toro – Avete una grande quantità di fiducia e questa settimana dovete impegnarvi a trasmettere parte di quella fiducia ad altre persone. Siate sempre quelli che trovano spesso soluzioni felici a problemi miserabili. Voto: 8

Gemelli – Se ritenere che la vostra vita non abbia uno scopo negli ultimi tempi, ciò che accadrà nei prossimi giorni vi darà un obiettivo a cui vale la pena mirare. Non attenetevi a vecchi metodi: cercate modi più aggiornati per esprimervi in modo creativo. Voto: 7

Cancro – La cosa più importante questo periodo è che voi manteniate la calma, indipendentemente dalle sfide che affrontate e dalla quantità di provocazioni che dovete affrontare.

Potrebbe essere d’aiuto, se imparasse a prendervi un po’ meno sul serio. Voto: 7

Previsioni dell'oroscopo per la giornata di lunedì 6 marzo: pagelle da Leone a Scorpione

Leone – Altre persone potrebbero dire che state mirando troppo in alto: ignorate la loro negatività e continuate a volare. Per troppo tempo avete permesso alle opinioni degli altri di trattenervi e questo deve finire adesso.

Voto: 7,5

Vergine – Non importa quante cose brutte stiano accadendo nel mondo, il vostro piccolo mondo sembra sempre più luminoso, quindi ignorate quelli che predicano il destino e l’oscurità e credete che ogni nuovo giorno sarà migliore del precedente. La vostra convinzione lo renderà un dato di fatto. Voto: 8

Bilancia – Gli ostacoli che affronterete nei prossimi giorni vi sfideranno a scavare in profondità e scoprire i vostri veri talenti e potenzialità.

La mancanza di fiducia in se stessi è raramente un fattore per la Bilancia, ma a volte, come adesso, è necessario che vi venga ricordato cosa potete fare. Voto: 7

Scorpione – Non desiderate altro che isolarvi da tutte quelle persone rumorose e arrabbiate che sembrano riempire le strade ma scappare non è la risposta giusta. L'Oroscopo del 6 marzo consiglia di uscire e di fare quello che potete per rendere il mondo un posto più calmo, più sicuro e migliore. Voto: 6,5

L'oroscopo e le previsioni del giorno 6 marzo: pagelle da Sagittario a Pesci

Sagittario – Questa è una giornata produttiva sia a casa che al lavoro, ma per ottenere i migliori risultati dovete avere chiaro in mente cos’è importante per voi e cosa no.

Non sprecate tempo ed energie in attività che non portano alcun beneficio personale. Voto: 7

Capricorno – Il vostro nome sarà illuminato questa giornata poiché Sole e Mercurio aumentano la vostra dose di energia e forza. Fate qualcosa di creativo, qualcosa che vi faccia notare e ammirare dai piani alti. Voto: 8

Acquario – Dimenticate tutte le piccole cose che accadono intorno a voi e concentratevi invece sull’unica grande cosa che richiede la vostra piena attenzione. Questi sono tempi seri e non potete permettervi di sprecare le vostre energie con persone la cui visione della vita sembra così banale. Voto: 7,5

Pesci – A un certo punto della giornata sentirete o vedrete qualcosa che vi incoraggia a cambiare il modo in cui interagite con il mondo. Potete essere calcolatore per natura, ma non avete mai paura di provare qualcosa di nuovo, anzi vi piace. Voto: 8