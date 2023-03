L'oroscopo del 5 marzo 2023 consiglia ai Pesci di esprimere apertamente i propri bisogni al partner. Le stelle supportano gli Acquario che hanno una relazione amorosa. Per i Pesci, che si irritano più spesso, è giunto il momento di comunicare i propri bisogni alla persona amata. Per sapere che cosa accadrà nelle prossime ore dal punto di vista dell’amore, consultate le seguenti previsioni astrologiche per la giornata di domenica 5 marzo.

L'oroscopo di domenica 5 marzo: Ariete, Toro, Gemelli

Ariete – Siete di ottimo umore, non vi sentite limitati in alcun modo, e con entusiasmo volete approfittare di questa giornata.

Forse anche il vostro partner si sente così, oppure forse vuole semplicemente che voi lo ascoltiate e che gli diate un grande abbraccio. O forse il vostro partner ha bisogno di più carezze o più momenti piacevoli insieme? Osservate il vostro amore e le sue reazioni e sfruttate la vostra energia positiva.

Toro – La vostra relazione è attualmente molto armoniosa. Il vostro partner è molto leale e decisamente accattivante. Fondamentalmente, non c’è motivo di lamentarsi affatto. Anche così, siete in qualche modo distratto, sebbene voi e il vostro partner siate inseparabili. Pertanto, dovreste concentrarvi sulle cose importanti della vostra vita. Apprezzerete rapidamente che l’unità e l’affetto possono magica la vostra vita amorosa.

Gemelli – Colui che semina la rabbia raccoglierà la tempesta. Lo stesso vale per le relazioni. Ancora fate richieste impossibili alla persona amata e poi vi arrabbiate inutilmente se lui o lei non può soddisfarle. Se nel corso della giornata scoppia una discussione animata, dovreste chiedervi se vale o no la pena di portare avanti la relazione.

Previsioni degli astri per l'amore, giorno 5 marzo: Cancro, Leone, Vergine

Cancro – La vostra energia e voglia di azione influenzano positivamente la vostra relazione amorosa. Non solo state tenendo il vostro partner impegnato con diversi compiti, ma state anche cercando nuovi modi per rendere più eccitanti le vostre notti d’amore.

Se la vostra dolce metà è pronto per tutto questo, va bene, ma fate attenzione a non sopraffarlo.

Leone – State reagendo in modo piuttosto irascibile ogni volta che vi sentite sfruttati o provocati dal vostro partner. Questo prima o poi porterà a una potente battaglia. Per fortuna, ci sono modi e mezzi per evitare liti inutili: sfogatevi praticando il vostro sport preferito, oppure proponete una serata ognuno per i fatti suoi. La felicità di rivedersi dopo una giornata da soli sicuramente aiuta a eliminare alcune tensioni.

Vergine – Avete un partner molto affettuoso, ma il vostro cuore attualmente batte poco, quindi, potreste mettere l’amore in secondo piano. Pertanto, inizialmente dovreste accettare i vostri sentimenti mutevoli e cercare alternative.

I vostri desideri e le vostre idee torneranno presto e prima ancora che voi ve ne accorgiate, voi e il vostro partner vi stringerete di nuovo tra le braccia.

Astrologia per la giornata di domenica 5 marzo: Bilancia, Scorpione, Sagittario

Bilancia – Trovate difficile essere entusiasti delle cose noiose che vi si presentano continuamente. Questa è una sensazione naturale, ma non siete ancora sicuri di cosa vi state perdendo. Rallentate, invece di un’attività frenetica, chiedete consiglio agli amici; a volte possono aiutarvi a fare un passo indietro e riconsiderare le situazioni.

Scorpione – Armonia e felicità sono le esigenze primarie del vostro rapporto di coppia. Vi sentite sicuri e siete quindi in grado di esprimere facilmente i vostri desideri più profondi nei confronti del vostro partner.

Ciò non solo migliora la vostra vita amorosa, ma rafforza anche la fiducia reciproca tra di voi. Dovreste godervi al meglio questo periodo e rivivere momenti intimi a lungo dimenticati.

Sagittario – Il vostro umore è sopra la media. Siete molto loquaci, il che vi rende estremamente popolare e vi mette in condizione di poter dire esattamente al vostro partner quello che vuole sentire. Pertanto, dovreste essere molto contenti, ma soprattutto nella vostra vita amorosa state chiedendo l’impossibile. Vi aspettate che la vostra dolce metà sia sottomessa e forte, fiduciosa e critica, tenera, amorevole e selvaggia. Dovreste fare un passo indietro e dedicarvi all’auto riflessione, altrimenti la vostra relazione amorosa potrebbe diventare tesa e subire un duro colpo.

La giornata di domenica 5 marzo secondo l'oroscopo: Capricorno, Acquario, Pesci

Capricorno – Questa giornata dedicatela completamente al vostro amore, cercate di creare più momenti indimenticabili insieme. Non dimenticate di nutrire e amare la vostra relazione amorosa anche se dura da tanti anni. Se continuate a coltivarla e ad avere rispetto l’uno per l’altro, gli ostacoli che si presenteranno sulla vostra strada si smaterializzeranno in un attimo.

Acquario – L'Oroscopo del 5 marzo consiglia di vivere la relazione d’amore in maniera attiva. I sogni di coppia verranno tutti esauditi, l’amore è uno dei sentimenti più meravigliosi e voi e il vostro partner siete nella fortunata posizione di viverlo più intensamente che mai.

Godetevi anche il supporto delle stelle.

Pesci – Se volete eliminare questa costante sensazione di irritabilità, dovreste informare la vostra dolce metà del fatto: poche carezze possono spesso portare a frustrazione e a un’atmosfera tesa. Non c’è niente di sbagliato nell’esprimere i vostri bisogni, purché il vostro tono di voce non sia accusatorio.