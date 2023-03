Nella settimana che va dal 6 al 12 marzo 2023, l'Oroscopo della fortuna vedrà come protagonista il segno dell'Ariete, in quanto 'ospiterà' il pianeta Giove nella sua costellazione insieme a Venere. A seguire, le previsioni dell'oroscopo per tutti i segni dello zodiaco.

L'oroscopo settimanale della fortuna: Ariete alla prima posizione

1° Ariete: la vostra fortuna sarà decisamente alle stelle nel corso di questa settimana. Giove nella vostra costellazione potrebbe presentarvi una carrellata di occasioni professionali che incentiveranno la salita della vostra carriera.

Potrete finalmente darvi agli affari in modo molto più sereno e senza essere troppo impegnati, in modo da dedicarvi anche ad altro oltre che al lavoro. Chi è ancora alla ricerca di un impiego potrà finalmente trovare il lavoro dei propri sogni. Il weekend potrebbe essere portatore di guadagni eccezionali.

2° Leone: una grande energia si farà largo nella vostra quotidianità, accompagnata dalla fortuna di Venere e Giove in congiunzione nella costellazione dell'Ariete. Avrete una fortissima grinta e una predisposizione molto positiva nei confronti delle persone sul posto di lavoro e un coinvolgimento emotivo che potrebbe a dir poco essere di enorme aiuto per l'umore di tutti. Ottimi i successi pecuniari, potrebbero essere un incentivo per fare un investimento nel corso del fine settimana.

3° Capricorno: avrete un periodo di svolta negli affari che vi consentirà di perfezionare il vostro ambito. La fortuna in questo momento potrebbe regalarvi tutto ciò che vi è mancato nelle ultime settimane e ristabilire una maggiore indipendenza su tutti i fronti, soprattutto quello economico. Ci saranno occasioni davvero ragguardevoli nella prima parte della settimana, secondo l'oroscopo, mentre il weekend sarà meglio dedicarlo al riposo.

4° Toro: vi sentirete decisamente più alleggeriti dalle sfide che in questo mese stanno un po' tartassando il vostro segno. Con Mercurio ottimale potrete avere una bella comunicazione adatta per quegli affari più ambiziosi, e quelli per cui avete fatto del vostro meglio fino a questo momento. Secondo l'oroscopo potreste avere anche molto più tempo libero, dipenderà molto da come vi approccerete ai progetti futuri.

Il fine settimana potrebbe essere un periodo di investimenti e di shopping.

Gemelli fortunato

5° Gemelli: Giove sarà presente nella vostra settimana, per cui l'ambito professionale potrebbe essere molto fortunato sul piano pratico. Questa posizione ottimale sarà anche dovuta ad una buona posizione di Saturno, il quale vi renderà anche alcune sfide più semplici da affrontare e qualche amicizia in più che possa in qualche modo darvi una mano. Secondo l'oroscopo anche la Luna potrebbe essere davvero propizia per affrontare le situazioni con l'umore giusto, soprattutto nel fine settimana.

6° Scorpione: avrete un lento miglioramento della posizione di Saturno che potrà portarvi una maggiore dinamicità delle sfide e la prospettiva di fare molto di più e meglio, incentivando anche i guadagni.

Ci saranno occasioni lavorative che potrebbero rendervi felici e portarvi a una forte stabilità economica. Secondo l'oroscopo nel fine settimana potrebbe verificarsi una bellissima novità.

7° Pesci: potrete avere dei bei risultati dalla sfera professionale, grazie alla vostra comunicazione che potrebbe favorire anche qualche colpo di fortuna, già comunque incentivata da una bella influenza di Giove. Avrete una bella intesa con la squadra di lavoro, per cui sia che lavoriate in solitaria che con altre persone i progetti andranno abbastanza bene. Preservare il denaro potrà darvi qualche vantaggio futuro, per cui lo shopping al momento dovrà essere moderato.

8° Cancro: la combinazione fra Saturno e la Luna favorevole alla vostra costellazione potrebbe darvi quello slancio in più nell'affrontare delle difficoltà che vi hanno tenuti sotto scacco per molto tempo.

Avrete delle grandi aspettative dal lavoro che state facendo e anche qualcuna da qualche situazione che prevede una assunzione in un prossimo futuro. Secondo l'oroscopo avrete una bellissima notizia pecuniaria nella prima parte della settimana.

9° Acquario: avrete una fortuna che dovreste però sfruttare quando sarà possibile, ovvero quando in questa settimana si creeranno i presupposti giusti per dare alla vostra carriera quel tocco in più che potrebbe servirvi per fare bella figura sul posto di lavoro. I guadagni arriveranno ma fare attenzione al momento potrebbe essere un dovere da cui non potrete sottrarvi. Gli affari andranno molto bene, anche se talvolta si riveleranno molto più complicati del previsto.

Sagittario sotto stress

10° Vergine: purtroppo lo stress potrebbe essere controproducente per il lavoro e per tutto ciò che gravita attorno ad esso, anche per i guadagni. Con questo Saturno non esattamente favorevole al vostro segno potreste ritrovarvi con degli arretrati sul posto di lavoro a cui porre rimedio impegnandovi molto più duramente. Tuttavia, nella seconda parte della settimana potreste riscontrare dei lievi miglioramenti, anche dal punto di vista emozionale, secondo l'oroscopo.

11° Sagittario: sarete molto stressati e poco propensi ad avere una dinamicità che possa consentirvi di fare molte cose assieme, per cui dovrete necessariamente relegare alcuni affari ad un periodo meno impegnativo.

Anche le spese potrebbero comportare qualche grattacapo di troppo, per cui affrontare a viso aperto le sfide di questa settimana potrebbe non essere molto fattibile. Dovrete rimandare qualcosa, anche se ciò comporterà un abbassamento dei guadagni futuri.

12° Bilancia: Venere e Giove, entrambi in opposizione, potrebbero essere davvero molto tosti se rapportati al lavoro e agli affari. I guadagni tarderanno molto ad arrivare e al momento fare qualche sacrificio, anche per voi stessi, potrebbe essere una opzione da prendere in considerazione immediatamente. Secondo l'oroscopo anche sul posto di lavoro potrebbero esserci forti criticità, anche dovuti ad una collaborazione che al momento potrebbe non funzionare a dovere. Il weekend avrete necessità di staccare la spina.