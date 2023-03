Il 12 marzo 2023 si presenta come una giornata ricca di possibilità. L'oroscopo, basandosi sui diversi transiti planetari, non può fare a meno di mettere in evidenza i dettagli della vita sentimentale e sociale dei segni zodiacali. Inoltre, la classifica ha un ruolo determinate nell'individuare la posizione di ogni profilo.

Ecco tutte le caratteristiche dell'oroscopo del 12 marzo.

Previsioni astrologiche del 12 marzo: i segni più fortunati

Gemelli (1° posto): sarete i veri protagonisti di questa giornata. Tutte le attenzioni saranno rivolte a voi.

Vi stupirete delle emozioni che riuscirete a suscitare nelle persone care. Non dovrete sforzarvi per ottenere questo risultato, sarà qualcosa che vi verrà naturale. Non vedrete l'ora di mettervi in gioco e di divertirvi. Sfrutterete ogni circostanza per aggiungere un insegnamento prezioso al vostro bagaglio personale.

Acquario (2° posto): metterete il vostro orgoglio da parte. Vorrete solo condividere emozioni positive con i vostri amici. Con uno schiocco di vita, dimenticherete i recenti litigi e le questioni rimaste irrisolte. Il partner sarà fiero di starvi accanto perché si sentirà protetto dal vostro atteggiamento pacato. Darete utili suggerimenti che si adatteranno bene anche ad altre difficili occasioni.

Capricorno (3° posto): il favore delle stelle vi consentirà di vivere una giornata positiva. Organizzerete con attenzione i passi da compiere. Sarete felici di poter trascorrere il vostro tempo libero in compagnia delle persone care. Ci sarà spazio per la famiglia, per gli amici e per il partner. Sprizzerete energia da tutti i pori, senza farvi abbattere dalle recenti difficoltà.

La libertà acquisirà un ruolo principale.

Toro (4° posto): la vostra irruenza piacerà molto al partner. Non vi lascerete trasportare da lunghe riflessioni, ma darete subito spazio ai sentimenti e alla passione. Pronuncerete parole provenienti dal cuore. Non userete alcun filtro per esprimervi perché sarete convinti di dover essere totalmente sinceri.

Potrebbero esserci delle belle sorprese che animeranno ancora di più questa intensa giornata.

Oroscopo del 12 marzo: i segni al centro della classifica

Scorpione (5° posto): vivrete una giornata davvero divertente. La compagnia degli amici vi farà tornare il sorriso. Le vostre conversazioni saranno simpatiche e inarrestabili. Potreste anche incontrare una persona speciale che catturerà la vostra attenzione. L'amore, però, non acquisirà un ruolo primario. Sarà la spensieratezza a rappresentare il tassello principale, soprattutto in vista di una nuova settimana lavorativa.

Sagittario (6° posto): dovrete affrontare un percorso difficile, incentrato sulla scoperta dei sentimenti. Sarete contenti di avere accanto a voi una persona così speciale, ma i problemi non mancheranno.

Vi porrete molte domande, spesso lontane dalla vostra zona di comfort. Il sostegno della famiglia sarà essenziale, così come quello degli amici. Al partner, però, non sarete ancora pronti a dire tutto.

Ariete (7° posto): la voglia di vincere potrebbe mettervi nei guai. Eccellerete in tutto, ma la smania continua di raggiungere il primo posto potrebbe avere anche delle conseguenze negative e decisamente impreviste. Le persone, infatti, inizieranno a non voler più competere con voi. Le previsioni astrologiche vi consigliano di assumere un atteggiamento più leggero, almeno per le questioni di poca importanza.

Leone (8° posto): amerete condividere i vostri interessi. Parlerete di argomenti largamente presenti nel vostro cuore.

Purtroppo, però, non tutti saranno in grado di comprendervi. Ci sarà chi farà soltanto finta di ascoltarvi. L'Oroscopo del giorno vi consiglia di non ignorare la cosa. Continuare su questa strada, infatti, non farà altro che aumentare il vostro disagio e quello dell'interlocutore.

Previsioni zodiacali del 12 marzo: i segni meno fortunati

Cancro (9° posto): gli errori commessi potrebbero trasformarsi in opportunità da non perdere, ma non sarà questo il momento giusto. Questa giornata, infatti, vi metterà alla prova sotto il profilo emotivo. I sentimenti, sempre più difficili da gestire, potrebbero spingervi a chiudere porte rilevanti che, con il passare del tempo, hanno acquisito grande importanza.

I consigli degli amici saranno essenziali.

Vergine (10° posto): sarete molto legati all'aspetto economico della vostra carriera. Non riuscirete a rilassarvi durante questa giornata perché la vostra mente non smetterà mai di pensare ai prossimi passi da compiere e a ciò che potrebbe andare storto. Il partner proverà a richiamare la vostra attenzione in tutti i modi possibili, ma i suoi sforzi si scontreranno con paure ossessive e distrazioni fastidiose.

Bilancia (11° posto): non vi piacerà ciò che vedrete nella persona amata. Inizierete ad avere dei dubbi su alcuni comportamenti. Metterete tutto in discussione e penserete alle settimane passate, anche se le cose sembravano andare per il meglio.

Ogni piccolo cambiamento farà scattare in voi un implacabile campanello di allarma. L'unico modo per spegnerlo sarà confrontarvi con la vostra dolce metà.

Pesci (12° posto): non pondererete attentamente le vostre decisioni. Vi getterete a capofitto nelle situazioni, seguendo i segnali del cuore. Darete priorità all'istinto, ma non sempre questa sarà la soluzione giusta. Potreste trovarvi in situazioni complesse, dopo la fretta rappresenterà un nemico da sconfiggere. La giornata, inoltre, sarà caratterizzata da emozioni improvvise e indubbiamente altalenanti.