L'Oroscopo di lunedì 20 marzo appare ricco di spunti interessanti per tutti i nativi.

Una nuova settimana sta per iniziare e, con essa, anche i segni zodiacali si preparano a vivere momenti intensi. Le previsioni astrologiche del giorno prestano particolare attenzione alla vita lavorativa, sentimentale e sociale. Le priorità saranno diverse e cambieranno anche in base all'influsso planetario. Le stelle saranno molto generose con alcuni profili, mentre con altri mostreranno il loro lato più lunatico. È presente anche una classifica per mettere in evidenza l'andamento generale.

Ecco tutti i dettagli dell'oroscopo del 20 marzo.

Oroscopo del 20 marzo 2023: i segni primi in classifica

Acquario (1° posto): l'affetto della vostra famiglia renderà questa giornata indimenticabile, la cosa vi consentirà di iniziare la settimana nel migliore dei modi. Sarete energici e decisamente inclini a mettervi in gioco. Sul posto di lavoro, potreste raggiungere risultati importanti per la vostra carriera.

Cancro (2° posto): sarete molto sinceri nei rapporto interpersonali. Non sopporterete le bugie e, di conseguenza, vi comporterete in modo lodevole anche con gli altri. Le vostre parole verranno prese in grande considerazione. Trasmetterete fiducia al partner e agli amici. I consigli dati si riveleranno vincenti, anche se legati ad ambiti lontani dalla vostra fascia di interesse.

Potreste scoprire anche qualche nuovo hobby da praticare in compagnia.

Scorpione (3° posto): darete all'amicizia un significato prezioso. Non potrete fare a meno di dimostrare affetto nei confronti delle persone care. Vi inserirete in un contesto allegro, divertente e armonico. Si respirerà un'atmosfera di pace anche sul posto di lavoro.

Se continuerete in questo modo, nel giro di poco tempo, potrete realizzare tutti i vostri sogni nel cassetto. Riaprirete la porta all'amore.

Bilancia (4° posto): vi caricherete di tanta energia positiva. Ignorerete le critiche distruttive, per dare spazio solo ai consigli più utili. Riuscirete a migliorare nei campi di vostro interesse.

Sul posto del lavoro, per esempio, i complimenti non mancheranno. Darete un'ottima impressione al capo e ai colleghi. Per quanto riguarda la sfera privata, farete di tutto per attirare l'attenzione della persona amata.

Previsioni astrologiche del 20 marzo: i segni al centro della classifica

Capricorno (5° posto): svolgerete tutto nel modo giusto. Sarete precisi e diligenti. Purtroppo, l'eccessiva ansia potrebbe darvi una percezione sbagliata. Senza tutto questo stress, sareste più sereni e collaborativi. Il partner cercherà di infondervi la grinta necessaria per superare questo piccolo ostacolo. Le sue parole, grazie all'estrema dolcezza, vi spingeranno ad adottare un nuovo approccio.

Gemelli (6° posto): non ci sarà molto spazio per l'amore in questa giornata.

Preferirete concentrarvi sul lavoro e su questioni più pratiche. Avrete obiettivi lodevoli da realizzare, però, per farcela, non potrete contare sulle vostre sole forze. Ci saranno delle persone che saranno in possesso di capacità indispensabili. L'oroscopo del giorno vi consiglia di provare a dare vita a un nuovo gioco di squadra: non ve ne pentirete.

Ariete (7° posto): non sarà il caso di sollevare un'inutile polverone. Le continue lamentele potrebbero mettere i vostri amici in una posizione spiacevole. Sarete precisi in tutto quello che farete e la mancanza di dettagli vi farà perdere il controllo. Adotterete lo stesso atteggiamento anche sul posto di lavoro. Il capo ne sarà felice, ma i colleghi non riusciranno a instaurare un bel rapporto con voi.

Vergine (8° posto): vi piacerà condividere tutto con il partner. La complicità, per voi, sarà un requisito indispensabile. Purtroppo, però, questa non apparirà la giornata giusta per compiere eclatanti gesti romantici. La persona amata, infatti, sarà completamente rapita dal suo lavoro. Vi ascolterà senza costanza e le sue parole saranno prive di interesse. Attenzione a non trasformare le incomprensioni in fratture difficili da riparare.

Previsioni zodiacali del 20 marzo: i segni meno fortunati

Toro (9° posto): la vostra impulsività vi spingerà a prendere delle decisioni controverse. Agirete d'istinto, senza analizzare le possibili conseguenze. Vi scontrerete con una realtà inaspettata, che metterà alla prova la vostra pazienza.

Le previsioni astrologiche del giorno vi consigliano di provare a muovervi in modo più cauto. In questo modo, avrete maggiori informazioni per fare le vostre scelte.

Sagittario (11° posto): gli ostacoli del cuore rappresenteranno la strada del non ritorno. Vi porrete così tante domande da non riuscire a fare chiarezza sulla vostra situazione sentimentale. Da una parte, vorreste dare vita a una nuova storia d'amore, dall'altra, però, non vi sentirete ancora pronti per questo grande passo. Le previsioni astrologiche del giorno vi consigliano di non avere fretta: aspettate la presenza di alcuni inconfondibili segnali.

Pesci (11° posto): l'atteggiamento del partner non vi convincerà. Avrete la sensazione di non essere stati messi al corrente di elementi importanti.

Proverete ad indagare ma l'eccessiva insistenza potrebbe rappresentare l'approccio meno opportuno. Sarà meglio procedere a piccoli passi, senza attirare troppo l'attenzione. La famiglia e gli amici non saranno molto propensi ad aiutarvi in questa missione.

Leone (12° posto): trascorrerete una giornata poco positiva. Il vostro stato di salute, infatti, non vi permetterà di compiere le azioni desiderate. Apparirete stanchi e poco propensi al dialogo. Preferirete rilassarvi per cercare di recuperare le energie. Un approccio estremamente negativo non vi sarà di aiuto. Per una ripresa ottimale, sarà necessario apportare qualche piccola modifica al vostro modo di pensare.