Il mese di marzo si avvicina alla propria conclusione, ma intanto sono in arrivo ancora dei cambiamenti e delle novità per tutti i 12 segni zodiacali. Di seguito approfondiamo le previsioni e l'oroscopo del 20 marzo 2023 con le novità sia in amore che nel lavoro dall'Ariete fino ai Pesci.

La prima sestina astrologica

Ariete: in amore in questi ultimi giorni siete stati attivi grazie al Sole nel segno, in queste ore vi sentirete meglio. Nel lavoro in questa fase qualcuno potrebbe essere contro di voi, mantenete il controllo.

Toro: per i sentimenti è una giornata che porta emozioni positive, arriveranno anche delle buone notizie per la vita di coppia.

Nel lavoro vi sembra di fare molto adesso e siete alla ricerca di più collaborazione da parte degli altri.

Gemelli: a livello sentimentale in questa giornata qualche problema potrebbe non mancare, vi sentite sotto pressione anche a causa della Luna in opposizione. Nel lavoro è meglio non dare retta alle persone che sono contro di voi, potrebbero non mancare le discussioni.

Cancro: in amore è una giornata favorevole e con la Luna in buon aspetto vi sentite più sicuri. A livello lavorativo è meglio agire e parlare chiaramente adesso di progetti in vista del futuro.

Leone: in amore qualche discussione potrebbe non mancare, si migliorerà dal giorno 22 in poi. Nel lavoro sono all'orizzonte delle nuove prospettive future, nel frattempo ci saranno nuovi accordi.

Vergine: a livello sentimentale è giornata che vede la Luna in opposizione e la nascita di qualche dubbio nella vita di coppia. Nel lavoro ci si avvicina a un momento di verifica, ma per ora tutto sta procedendo come volete.

Stelle e oroscopo del 20 marzo 2023: la giornata dei segni della seconda sestina

Bilancia: in amore è giornata che vedrà diversi pianeti in opposizione, in particolare per chi sta vivendo una fase di separazione.

Nel lavoro non è escluso qualche contenzioso da dover risolvere.

Scorpione: a livello amoroso le cose sono cambiate rispetto all'inizio del mese, è meglio stare alla larga dalle possibili discussioni. Nel lavoro i cambiamenti portano uno stato di agitazione, a breve ritroverete comunque stabilità.

Sagittario: per i sentimenti è una fase che porta maggiore confusione, il Sole comunque è favorevole in vista del futuro.

Nel lavoro è meglio non essere impazienti, delle soddisfazioni a breve arriveranno.

Capricorno: in amore è una giornata che vede la Luna favorevole e anche Venere in buon aspetto. Il tutto sarà più semplice da gestire. Nel lavoro le scelte che farete ora vi porteranno a uno stato di possibile agitazione.

Acquario: per i sentimenti Sole è favorevole e in buon aspetto, c'è più voglia di approcciarsi alle nuove idee. Nel lavoro le opportunità che arrivano saranno importanti da qui all'inizio di maggio.

Pesci: in amore la Luna è molto interessante in questo momento, un progetto potrebbe essere confermato. Nel lavoro molti di coloro che hanno avuto un blocco potrebbero avere delle nuove occasioni.