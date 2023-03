Mercoledì 22 marzo sul piano astrale la Luna, il Sole, Mercurio e Giove transiteranno nell'orbita dell'Ariete, mentre Nettuno assieme a Saturno risiederanno nel domicilio dei Pesci. Plutone, invece, continuerà il transito in Capricorno, così come Marte continuerà l'anello di sosta in Gemelli. Urano, il Nodo Nord e Venere, infine, stazioneranno in Toro.

L'oroscopo quotidiano si preannuncia favorevole per Sagittario e Vergine, meno roseo per Capricorno e Bilancia.

Sul podio

1° posto Vergine: liscio come l'olio. Tutto o quasi sembrerà indirizzarsi verso la direzione desiderata dai nati Vergine in questo giorno, soprattutto per ciò che riguarda le entrate economiche, ambito in cui il segno di Terra parrà essere baciato dalla fortuna.

2° posto Sagittario: amicizie in primo piano. Nonostante qualche bega professionale si staglierà all'orizzonte, i nati del segno potrebbero non farci caso più di tanto, in quanto potranno trascorrere del tempo assieme agli amici di sempre e ciò li aiuterà considerevolmente a svagarsi.

3° posto Ariete: amore top. Il segno avrà buone chance di godere delle piacevolezze più romantiche del ménage amoroso, specialmente i nati della prima decade che saranno più inclini del solito alle coccole.

I mezzani

4° posto Pesci: attrazioni. Ad avere una marcia in più questo mercoledì saranno probabilmente i single di casa Pesci che saranno colti da improvvise quanto stimolanti attrazioni verso persone sconosciute che andrebbero approfondite quanto prima.

5° posto Leone: volitivi. Se da un lato i risultati professionali risentiranno di qualche alto e basso, dall'altro lato nelle ventiquattro ore in questione il segno del Leone non si darà per vinto e cercherà di equilibrare il tutto assumendo un mood oltremodo volitivo.

6° posto Scorpione: punti d'incontro. Mercoledì dove il terzo segno d'Acqua potrebbe scovare la chiave adatta per riappacificarsi con una persona alla quale vuol bene, magari mettendo mano al portafogli e facendole un piccolo regalo.

7° posto Cancro: idee mutate. Le effemeridi di questo giorno di metà settimana suggeriranno ai nati Cancro di lasciarsi guidare dalle loro intuizioni e cambiare opinione in merito a un nuovo collega se lo ritenessero necessario.

8° posto Acquario: rinvii. Giornata di marzo che sarà, c'è da scommetterci, perlopiù orientato verso i doveri piuttosto che i piaceri per i nati Acquario, quindi quest'ultimi di conseguenza saranno chiamati a rinviare alcune attività divertenti che avevano in programma.

9° posto Toro: poco presenti. Un po' per la difficoltà a mantenere alta la concentrazione e un po' per impegni di natura pratica, i nati Toro potrebbero essere accusati di essere poco presenti dal partner e dai figli.

Ultime posizioni

10° posto Bilancia: attriti relazionali. Il segno potrebbe trascorrere un mercoledì pregno di nervosismo, durante il quale sarà facile perdere la brocca e cedere a qualche provocazione, innescando dei controproducenti attriti relazionali.

11° posto Capricorno: lavoro flop. Nonostante l'impegno da parte dei nati Capricorno non dovrebbe mancare all'appello, il segno di Terra avrà buone possibilità di dover fare i conti con una giornata non troppo entusiasmante dal punto di vista professionale.

12° posto Gemelli: perentori. I nati Gemelli, nel corso di questo giorno di marzo, rischieranno presumibilmente di assumere un atteggiamento perentorio sia con le persone care che con quelle appena conosciute, facendo storcere loro il naso.