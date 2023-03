L'oroscopo del mese di aprile vedrà un influsso positivo verso tutti i segni in generale, dovuto all'avanzare della primavera e della presenza maggiore della luce solare. Come la natura, anche gli esseri umani sembrano portati alla rinascita e all'accoglienza di una nuova fase. In particolare, le stelle porteranno fortuna per le tasche di Toro e un fascino particolare per lo Scorpione.

Oroscopo di aprile: finanze al top per i primi segni zodiacali

Ariete: il nervosismo di marzo lascerà spazio ai sentimenti che ad aprile conquisteranno le vostre priorità e nella prima parte del mese ci sarà fortuna anche in campo economico.

Toro: Venere resterà nel segno fino al giorno 11 e dovrete approfittare delle energie favorevoli per lanciarvi in nuove conquiste. La seconda metà del mese sarà più riflessiva e sarà anche un ottimo periodo per le finanze.

Gemelli: sarete meno concentrati sugli impegni lavorativi per lasciare più spazio alle nuove conoscenze. Il vostro lato romantico emergerà a partire dalla seconda settimana di aprile.

Cancro: il periodo sarà ottimo per quanto riguarda il lavoro e se avrete il coraggio di osare conquisterete grandi risultati. Per i single ci saranno nuove conoscenze in vista.

L'oroscopo del mese porterà importanti cambiamenti

Leone: per aprile le stelle richiamano alla prudenza nelle spese, ma bisognerà stare attenti anche a misurare le parole perché soprattutto con i colleghi non mancheranno le discussioni.

Vergine: l'istinto porterà a raggiungere obiettivi importanti in campo professionale se saprete ascoltarlo, in amore provate ad andare oltre l'apparenza e avrete ottime soddisfazioni.

Bilancia: il cielo del mese di aprile sarà favorevole per i single con nuovi incontri e per le coppie con la voglia di fare progetti seri. Non mancherà la fatica nel lavoro, ma la fortuna sarà dalla vostra parte.

Scorpione: aprile sarà il mese dei cambiamenti e molte cose vi spingeranno verso nuove esperienze. In amore sarete particolarmente attraenti e il partner potrebbe ingelosirsi.

Pesci favoriti sul lavoro, Capricorno nervoso

Sagittario: qualcosa di sbloccherà nel lavoro e questo vi porterà una maggiore serenità dopo settimane di apprensione anche se dovrete stare attenti alle spese.

In amore sarà un ottimo momento.

Capricorno: non mancheranno le discussioni con la persona amata e sotto il punto di vista sentimentale avete vissuto momenti migliori, ma non perdetevi d'animo.

Acquario: sarete pronti a cambiare pelle e rimettervi in gioco, ma il nervosismo non mancherà. Potrete contare sull'affetto del partner che vi sosterrà, ma state attenti a non tirare troppo la corda.

Pesci: il lavoro andrà a gonfie vele grazie a nuove occasioni che si presenteranno potrete lasciarvi alle spalle la staticità delle scorse settimane. Passionalità in arrivo in amore.