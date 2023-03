L'Oroscopo di lunedì 6 marzo è ricco di eventi. Le previsioni astrologiche, prendendo in considerazione i diversi transiti planetari, sono pronte a svelare tutti i segreti del giorno. La vita lavorativa, sentimentale e sociale creeranno un mix perfetto. Alcuni segni zodiacali sarà pronti a sfidare la sorte, mentre altre preferiranno rimanere nella loro zona di comfort. È presente anche una classifica per mettere in evidenza l'andamento di ogni profilo.

Ecco tutti i dettagli dell'oroscopo del 6 marzo.

Previsioni astrologiche del 6 marzo: i segni più fortunati

Acquario (1° posto): il vostro profilo spiccherà su tutti gli altri. Sarete davvero amorevoli con la vostra famiglia. Vi prenderete cura delle persone care, cercando di valorizzare i desideri di ciascuna di loro. Sarete pronti a fare sacrifici, ma questa situazione non vi peserà. Inoltre, sarete mossi da un grande altruismo che non potrà fare a meno di sorprendere chi vi sarà accanto.

Scorpione (2° posto): le emozioni vi travolgeranno in modo intenso. Vi lascerete andare con il partner perché troverete le parole giuste da dirgli. Rimarrà soddisfatto dalle vostre rivelazioni e ricambierà con altrettanto ardore. Sul posto di lavoro, tutto andrà per il meglio.

Collaborerete con i colleghi senza alcun problema e anche il rapporto con il capo sarà basato su una grande fiducia.

Bilancia (3° posto): potreste rimanere sorpresi dai risvolti di questa giornata. Vi sentirete al settimo cielo. Potrete confrontarvi con eventi inaspettati, che contribuiranno a far crescere la vostra autostima.

Sarete gentili con il prossimo, senza, però, dimostrarvi suscettibili a un'eccessiva manipolazione. Continuerete a ragionare con la vostra testa, dando valore agli obiettivi da raggiungere.

Pesci (4° posto): avrete una spiccata immaginazione. Vi piacerà perdervi nelle fantasie create dalla vostra mente. Inoltre, amerete immergervi in storie divertenti e caratterizzate da tanti colpi di scena.

Vi piaceranno i libri, le serie tv e i film. Desidererete trascorrere una serata romantica in compagnia del partner. Per essere felici, vi basterà condividere con lui una gustosa cenetta.

Oroscopo del giorno 6 marzo: i segni al centro della classifica

Gemelli (5° posto): avrete uno spiccato senso del dovere. Non vi tirerete indietro davanti alle vostre mansioni, anche davanti ad attività più divertenti. La vostra razionalità vi aiuterà a spiccare sul posto di lavoro, ma potrebbe non essere altrettanto utile nel rapporto di coppia. La persona amata, infatti, potrebbe andare alla ricerca di emozioni più intense e di un contatto fisico maggiore.

Sagittario (6° posto): non riuscirete a portare a termine tutti i vostri obiettivi, ma cercherete di non farvi prendere dal panico.

Manterrete la calma, dando la priorità alle cose davvero importanti. Non ci saranno importanti novità dal punto di vista sentimentale e neanche da quello lavorativo. La giornata vi offrirà serenità e qualche sfida in cui cimentarvi. Il sostegno della famiglia non sarà scontato.

Cancro (7° posto): non vi farete illusioni. Sarete pronti ad accettare la realtà senza attribuire falsi segnali agli avvenimenti voluti dalla sorte. Sarete innamorati della persona amata, ma non sarete disposti a scendere a compromessi. Vorrete vivere un rapporto di coppia lineare, dove il rispetto reciproco è al primo posto. Inoltre, vi batterete contro le prepotenze dei vostri colleghi di lavoro.

Capricorno (8° posto): darete un grande valore al raggiungimento degli obiettivi.

Sarete pronti a tutto pur di realizzare i vostri sogni. Questa giornata, però, non si dimostrerà molto adatta allo scopo. Avrete tante questioni di cui occuparvi e la maggior parte di esse riguarderà il contesto domestico. Il partner non si dimostrerà un grande aiutante perché il lavoro lo terrà lontano.

Previsioni zodiacali del 6 marzo: i segni meno fortunati

Leone (9° posto): non apprezzerete determinati atteggiamenti. Tenderete a evitare alcune persone, senza però fornire le giuste spiegazioni. Sarete schivi e poco aperti al dialogo. Metterete il lavoro al primo posto, senza raggiungere il livello di concentrazione ottimale. Per fortuna, questo periodo non vi condizionerà per molto tempo. Riuscirete a superarlo in pochi step.

Ariete (10° posto): farete fatica a mettervi nei panni degli altri perché sarete completamente assorbiti dalla vostra situazione sentimentale. Il partner non vi dedicherò molto tempo. Sarà una giornata avvilente da diversi punti di vista. Proverete a cambiare le carte in tavola, ma l'approccio potrebbe non essere quello giusto. Le previsioni astrologiche vi consigliano di non dare niente per scontato.

Vergine (11° posto): la vostra vita sentimentale non subirà bruschi cambiamenti. Vi sentirete a vostro agio con il partner, ma i problemi lavorativi cattureranno tutta la vostra attenzione. Ci saranno delle questioni da risolvere che vi metteranno a dura prova. Dovrete prendere delle decisioni complesse, che potrebbero avere conseguenze inaspettate.

La fretta sarà una cattiva consigliera.

Toro (12° posto): avrete qualche difficoltà nel controllo delle emozioni. Tenderete a perdere il controllo molto facilmente. La riabbia potrebbe prendere il sopravvento nelle situazioni più disparate. Basterà una piccola miccia per far scoppiare un incendio implacabile. Le discussioni con le persone care rischieranno di degenerare. Sarà importante dosare l'uso delle parole perché, in futuro, potreste pentirvene.