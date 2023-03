L'Oroscopo di sabato 11 marzo 2023 ha in serbo tante sorprese. L'assetto astrale è pronto a rivelare ogni particolare della quotidianità dei segni zodiacali. Le previsioni astrologiche preferiscono concentrarsi sull'aspetto lavorativo, sentimentale e sociale. Ci sarà chi affronterà ogni esperienza a testa alta e chi, al contrario, adotterà un atteggiamento più cauto. Inoltre, è presente anche una classifica generale per mettere in evidenza la posizione di ogni profilo.

Ecco tutti i dettagli dell'oroscopo dell'11 marzo.

Previsioni astrologiche dell'11 marzo: i segni più fortunati

Leone (1° posto): non vi piacerà sopraffare gli altri. Darete modo a tutti di esprimersi, però, le vostre parole acquisiranno una particolare risonanza. Le persone saranno interessate alla vostra visione del mondo. Vi porranno molte domande e cercheranno di capire l'approccio adottato. Da un certo punto di vista, sarete lusingati. Per fortuna, troverete anche il modo di sfuggire all'eccessiva invadenza.

Sagittario (2° posto): non lascerete nulla al caso. La vostra cura per i dettagli sarà quasi maniacale. Vorrete raggiungere la perfezione in ogni campo. Darete spazio ai sentimenti perché, solo in questo modo, riuscirete a sentirvi bene con voi stessi e con il partner.

Sarete sinceri su ogni aspetto e questo aiuterà molto il rapporto di coppia. Inoltre, affronterete anche un importante processo di crescita interiore.

Bilancia (3° posto): vi sembrerà di vivere in una favola. Verrete travolti da una fortuna inaspettate. Il partner dimostrerà un insolito trasporto nei vostri confronti e anche il lavoro andrà per il meglio.

Potrebbe essere il momento giusto per iniziare a pianificare le prossime mosse da compiere. Potreste dedicarvi all'organizzazione di un viaggio o alla realizzazione di un progetto rimandato da molto tempo.

Scorpione (4° posto): sarete degli amici preziosi. I consigli dati incideranno in modo positivo nella vita delle persone.

Non racconterete bugie solo per far star bene il prossimo. Saprete perfettamente come rapportarvi con le persone care. Riceverete tanto affetto dalla famiglia e dal partner. Anche i colleghi di lavoro vi considereranno un esempio da seguire. Attenzione, però, alle malelingue.

Oroscopo dell'11 marzo: i segni al centro della classifica

Gemelli (5° posto): tenderete a concentrarvi sui successi del prossimo. Non sarete invidiosi, ma vi piacerebbe poter accedere alla stessa fortuna. I vostri sforzi non sembreranno toccare le corde desiderate. L'oroscopo del giorno vi consigliano di non fare inutili paragoni. Questo non farà altro che inasprire i rapporti e ferire i vostri sentimenti. Con il tempo, raggiungerete la meta tanto desiderata.

Cancro (6° posto): vi piacerà trascorrere il tempo in compagnia degli amici più cari. Dovrete trovare il modo per organizzare tutti i vostri impegni, però, alla fine, ce la farete. Il rapporto di coppia porrà qualche difficoltà in più. Il partner, infatti, si rivelerà molto esigente. Le sue richieste potrebbero essere un po' eccessive. Forse, un dialogo a cuore aperto potrebbe migliorare la situazione.

Capricorno (7° posto): non amerete giocare con i sentimenti degli altri, però, alcuni degli atteggiamenti adottati spingeranno le persone a credere il contrario. Le previsioni astrologiche del giorno vi consigliano di dosare con cura le parole. Non tutti saranno dotati della stessa sensibilità.

La giornata di lavoro, al contrario, scorrerà senza alcun ostacolo. Riceverete anche qualche piccolo riconoscimento.

Pesci (8° posto): sarete sensibili alle critiche. I rimproveri vi faranno porre molte domande e le riflessioni interiori rappresenteranno un aspetto da non approfondire troppo. Sarà importante provare a mantenere un atteggiamento goliardico e leggere perché, in caso contrario, rischierete di non riuscire a godere al meglio di questa giornata. Se ascoltate, le parole del partner vi saranno di grande aiuto.

Previsioni zodiacali dell'11 marzo: i segni meno fortunati

Toro (9° posto): perderete subito il controllo. Finirete in un vortice travolgente di rabbia e di emozioni. La vostra estrema sincerità potrebbe mettervi in situazioni complesse, preferibilmente evitabili.

Per salvaguardare i rapporti interpersonali, le previsioni astrologiche del giorno vi consigliano di non essere troppo insistenti. Un approccio aggressivo e poco modulato potrebbe provocare sgradite conseguenze.

Gemelli (10° posto): sfide impreviste vi coglieranno di sorpresa. Proverete a trovare soluzioni utili per risolvere la crisi in corso, ma l'impresa si rivelerà decisamente scoraggiante. Le previsioni astrologiche del giorno vi consigliano di non fare affidamento solo su voi stessi. In alcune circostanze, infatti, sarà indispensabile l'intervento delle persone care. Dovrete solo abbattere le barriere che avete costruito.

Acquario (11° posto): adotterete un atteggiamento cauto e distaccato.

Non vi esporrete neanche nelle questioni di vostro interesse. La paura del giudizio, infatti, avrà la meglio su tutto il resto. Temerete di non essere compresi dai vostri amici e di non riuscire a trovare un punto di incontro con loro. Il rapporto di coppia apparirà complesso e caotico. Ci saranno molte contraddizioni in ballo.

Vergine (12° posto): la giornata non inizierà con il piede giusto. Il desiderio di dare il massimo sul posto di lavoro, infatti, sarà offuscato dal difficile rapporto con i colleghi. Superare determinati aspetti non sarà facile. Tenderete a focalizzarvi su questioni passate che, nonostante la lontananza temporale, potrebbero avere degli effetti spiacevoli anche sul vostro presente. I battibecchi non mancheranno.