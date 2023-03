L'oroscopo della settimana che va dal 27 marzo al 2 aprile vedrà un Sole splendido per i nativi Ariete, illuminati anche dalla Luna in buon aspetto, mentre Venere continuerà a sorridere ai nativi del Toro. Il Sagittario sarà piuttosto previdente in ambito lavorativo, mentre Mercurio in sestile per l'Acquario permetterà al segno di raggiungere buoni successi.

Vediamo nel dettaglio le previsioni per l'Oroscopo della prossima settimana dal 27 marzo al 2 aprile.

Previsioni oroscopo settimanale dal 27 marzo al 2 aprile 2023 segno per segno

Ariete: i buoni sentimenti non mancheranno in questa settimana, grazie a un Sole splendente nel vostro segno zodiacale.

L'astro argenteo inoltre navigherà in buone posizioni, e potrete dedicarvi al meglio al vostro rapporto. Sul fronte professionale dimostrerete di essere persone affidabili grazie a Giove e Mercurio, venendo incontro alle esigenze di colleghi e superiori. Voto - 8️⃣

Toro: sfera sentimentale stupenda secondo l'oroscopo della prossima settimana. La Luna e Venere illumineranno la vostra vita sentimentale. Single oppure no, sarà più facile per voi condividere emozioni, pensieri e sentimenti nei confronti delle persone alla quale tenete di più. In ambito lavorativo Marte in sestile porterà buone energie. Con le giuste conoscenze e abilità, sarete in grado di mettere insieme buoni progetti. Voto - 9️⃣

Gemelli: avrete a disposizione buone stelle per rendere appagante ogni momento con la persona amata, soprattutto voi nati nella seconda decade.

Sfruttate in particolare le giornate di lunedì e martedì, quando la Luna sarà in congiunzione al vostro cielo. Per quanto riguarda il lavoro molte delle decisioni che prenderete potrebbero rivelarsi azzeccate. Questa sarà la strada giusta verso il successo. Voto - 8️⃣

Cancro: previsioni astrali ottime dal punto di vista sentimentale.

Venere in sestile porterà buoni sentimenti durante la settimana, mentre la Luna vi aiuterà a curare il vostro rapporto e portare stabilità tra voi e il partner. Per quanto riguarda il lavoro, questa sarà una settimana molto produttiva, proficua e impegnativa. Questo cielo non sarà estremamente favorevole, ciò nonostante v'impegnerete al massimo sfruttando la buona posizione di Marte.

Voto - 7️⃣

Leone: raggiungere il successo e la stabilità professionale non sarà semplice. Alcuni progetti si riveleranno interessanti, ma dovrete dimostrare di essere i più adatti al ruolo che coprite. In amore ci saranno ancora dissapori tra voi e la vostra anima gemella a causa di Venere in quadratura. Ci saranno alcune giornate di Luna favorevole, ciò nonostante sarà necessario recuperare intesa e stabilità tra voi e la vostra fiamma. Voto - 6️⃣

Vergine: la settimana potrebbe non iniziare al meglio per via della Luna in quadratura dal segno dei Gemelli. Fortunatamente Venere sarà ancora in trigono dal segno del Toro, e vi darà una mano a godere di un rapporto discreto. Per quanto riguarda il lavoro Marte in sestile vi darà una mano con i vostri progetti, ciò nonostante dovrete essere più incisivi e dimostrare tutto il vostro potenziale.

Voto - 7️⃣

Bilancia: oroscopo settimanale discreto in ambito amoroso. Le prime giornate si riveleranno soddisfacenti grazie alla Luna in trigono, ciò nonostante sarà importante non superare certi limiti, che possano compromettere il vostro rapporto. Nel lavoro meglio non chiedere o pretendere troppo al momento. Questo periodo non sarà particolarmente proficuo., per cui, cercate di capire fin dove potete arrivare con le vostre forze. Voto - 7️⃣

Scorpione: l'amore faticherà a sbocciare anche durante la prossima settimana secondo l'oroscopo. Venere in opposizione vi metterà in difficoltà, ciò nonostante potrete provare a fare qualcosa per il vostro rapporto tra le giornate di mercoledì e giovedì, quando la Luna sarà in trigono dal segno del Cancro.

Per quanto riguarda il lavoro sarà una settimana nel complesso valida per mettere insieme progetti ben realizzati. Voto - 7️⃣

Sagittario: sarete piuttosto previdenti in ambito professionale. Mercurio e Giove saranno dalla vostra parte, e vi permetteranno di evitare sgradevoli imprevisti, massimizzando il risultato dei vostri progetti. Sul fronte amoroso la settimana non inizierà al meglio a causa della Luna opposta, ciò nonostante il vostro rapporto è forte, e potrete ambire a una storia d'amore stabile e passionale. Voto - 8️⃣

Capricorno: alcune buone notizie vi permetteranno di vivere una bella storia d'amore questa settimana. Venere porterà buoni sentimenti, e solo costruendo un forte legame sarete in grado di superare anche i momenti più difficili.

Per quanto riguarda il lavoro invece meglio non correre troppi rischi al momento, considerato che stelle come Marte, Giove e Mercurio vi metteranno i bastoni tra le ruote. Voto - 7️⃣

Acquario: configurazione astrale che vi permetterà di raggiungere buoni successi professionali grazie a Mercurio in sestile dal segno dell'Ariete. Giove inoltre porterà quella dose di fortuna di cui avrete bisogno per massimizzare il risultato. Per quanto riguarda i sentimenti la Luna sarà favorevole nelle prime giornate della settimana, ciò nonostante, con Venere in cattivo aspetto, dovrete essere vigili, e prestare maggiore cura e attenzione nei confronti della persona che amate, considerato Venere in quadratura, e la stessa Luna in opposizione nel weekend.

Voto - 6️⃣

Pesci: sfera sentimentale abbastanza coinvolgente e piena di passione per voi nativi del segno grazie a Venere in sestile. Forse le prime giornate potrebbero non essere il massimo per via della Luna in quadratura, ciò nonostante sapete molto bene di poter contare su una relazione forte e su un partner caloroso e affettuoso. Nel lavoro una buona organizzazione vi permetterà di potervi cimentare in progetti più interessanti e alla vostra portata. Voto - 8️⃣