Venerdì 10 marzo troveremo sul piano astrale la Luna risiedere nel segno della Bilancia, nel frattempo il Nodo Nord insieme a Urano stazioneranno sui gradi del Toro. Saturno, il Sole, Mercurio e Nettuno, invece, rimarranno stabilmente in Pesci, così come Plutone continuerà l'orbita nel segno del Capricorno. Venere assieme a Giove, infine, permarranno in Ariete come Marte proseguirà l'anello di sosta in Gemelli.

Oroscopo quotidiano favorevole per Acquario e Scorpione, meno roseo per Cancro e Capricorno.

Sul podio

1° posto Acquario: soddisfazioni professionali.

Sia che si tratti di una gratifica morale o di un ritorno economico più corposo del solito, sarà probabile che i nati Acquario godano di una rinfrancante soddisfazione nella cerchia professionale durante questo giorno che precede il weekend.

2° posto Scorpione: rapporto genitore/figlio. Il focus del venerdì di casa Scorpione parrà essere improntato sul rapporto tra genitore e figlio, coi nativi che, a prescindere dal ruolo rivestito, si dimostreranno più concilianti con la controparte.

3° posto Pesci: sistemazioni automatiche. Un imprevisto di natura pratica avrà buone chance di far andare nel panico i nati Pesci durante le prime ore mattutine ma, fortunatamente, il segno d'Acqua potrà constatare che tale contrattempo si sistemerà automaticamente col trascorrere delle ore, facendogli tirare un sospiro di sollievo.

I mezzani

4° posto Bilancia: orecchie da mercante. Sebbene qualcuno proverà a mettergli i bastoni tra le ruote, il segno della Bilancia preferirà probabilmente non curarsene facendo orecchie da mercante e tale mossa si rivelerà azzeccata per mantenere la calma.

5° posto Ariete: affaccendati. L'alea del venerdì di casa Ariete sarà, con buona probabilità, di voler adempiere a tutte le attività in programma, le quali si riveleranno talmente tante che portarle tutte a compimento significherebbe arrivare esausti a sera.

6° posto Leone: nessun ingabbiamento. Una persona cara facente parte della vita dei nati Leone potrebbe cercare di costringere gli stessi a fare qualcosa che ai felini non andrà proprio a genio, col segno di Fuoco che molto difficilmente cederà a tale costrizione.

7° posto Gemelli: riorganizzare le idee. Ottime le effemeridi per prendersi una pausa dalla solita routine quotidiana per i nati Gemelli, magari ottimizzando il ritrovato tempo libero a disposizione per curare maggiormente il loro corpo e riorganizzare le idee.

8° posto Sagittario: risultati blandi. Qualcosa sembrerà non girare per il verso giusto al lavoro per gli arcieri, i quali questo venerdì saranno chiamati a doversi accontentare di qualche risultato ben al di sotto delle loro aspettative iniziali.

9° posto Vergine: nostalgici. Il segno di Terra, nel corso del 10 marzo, potrebbe ritrovarsi a dover fare i conti con qualche ricordo intriso di malinconia che busserà alla porta della loro mente, coi nativi che farebbero meglio a non aprirgli.

Ultime posizioni

10° posto Capricorno: burberi. L'atteggiamento gelido e scontroso che probabilmente sfoggeranno i nati Capricorno nel ménage amoroso in questa giornata di fine inverno andrà a influenzare poco positivamente l'armonia del focolare domestico.

11° posto Cancro: cercasi libertà. Una sgradevole sensazione di libertà sottratta, presumibilmente figli di costrizioni imposte da terzi, sarà l'indesiderata protagonista del venerdì di casa Cancro, coi nativi che farebbero meglio a metabolizzarla senza spazientirsi troppo.

12° posto Toro: scostanti. Le faccende professionali potrebbero rappresentare il tallone d'Achille del primo segno Fisso nelle ventiquattro ore in questione, in quanto i nativi si dimostreranno scostanti e un pizzico svogliati rispetto al solito.