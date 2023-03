Le previsioni dell'oroscopo del giorno 9 marzo invitano i nati sotto il segno della Bilancia a seguire di più il cuore. Per i Cancro c'è una piccola battuta d'arresto, ma in generale si va verso un miglioramento.

Oroscopo degli ultimi quattro segni

12° in classifica Bilancia: siete indecisi su una decisione da prendere? Lasciate che a guidarvi sia il vostro cuore. imparate ad apprezzare il valore delle piccole cose e non ve ne pentirete.

11° Pesci: le stelle sono un po' contrarie. Questo è un ottimo momento per mettersi in gioco. Non aspettate che siano gli altri a prendere le decisioni al vostro posto.

In amore c'è qualche titubanza.

10° Toro: secondo l'Oroscopo del 9 marzo, i nati sotto questo segno devono imparare a tenere un po' a bada il nervosismo. Anche se ci sono cose che vi danno fastidio, dovete essere più diplomatici.

9° Vergine: ci sono dei grossi cambiamenti a cui fare fronte. Aprite gli occhi e allargate i vostri orizzonti. Sia in amore sia nel lavoro, non accontentatevi e cercate di puntare sempre al meglio.

Previsioni astrali posizioni centrali

8° in classifica Ariete: buone opportunità dal punto di vista finanziario. Se state aspettando che si sblocchino certe situazioni, aprite gli occhi e non lasciatevi abbindolare dalle chiacchiere.

7° Cancro: oggi siete un po' sottotono.

In generale questo è un periodo di ripresa per i nati sotto questo segno, ma qualche battuta d'arresto può capitare. Non siate tropo rigidi e schematici nelle decisioni.

6° Scorpione: l'oroscopo del 9 marzo vi invoglia ad insistere di più nel lavoro. Se avete un progetto in cantiere, non lasciatelo lì, ma insistete fino a quando non avrete raggiunto gli obiettivi sperati.

5° Capricorno: ci sono delle situazioni che vanno prese di petto, senza esitazione. Non temporeggiate e, soprattutto, non aspettate che siano gli altri a dirvi cosa potete o non potete fare.

Oroscopo segni fortunati del 9 marzo

4° in classifica Gemelli: occasioni interessanti sul fronte professionale. Cercate, però, di essere un po' più audaci e di mettervi in gioco più che potete.

Buoni risvolti in amore.

3° Leone: siete persone genuine, che amano circondarsi di persone positive e in grado di rendere la vita migliore invece che peggiorarla. Siete molto emotivi e questo vi avvicinerà a delle persone.

2° Sagittario: secondo l'oroscopo del 9 marzo, i nati sotto questo segno sono un po' indecisi su alcune scelte da fare. La vostra vita sta per cambiare e tutto dipenderà da voi.

1° Acquario: siete molto decisi e determinati, tutte caratteristiche che sicuramente vi saranno di grande aiuto sia in amore sia nel lavoro. Amate circondarvi delle persone a cui tenete.