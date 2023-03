L'Oroscopo di domani è pronto a svelare le previsioni zodiacali del 28 marzo 2023. In gioco la giornata di martedì, analizzata e messa a confronto con i settori della vita relativi all'amore e al lavoro. Ansiosi di sapere come andrà il secondo giorno della settimana? Tra i segni favoriti dall'Astrologia, a questo giro, senz'altro il Cancro, generosamente supportato dall'arrivo della Luna nel segno. Ottimo periodo anche per Vergine, meritatamente annoverata tra coloro a massima positività.

Iniziamo a togliere il velo all'oroscopo di domani 28 marzo consultando il responso delle stelle in merito alle attività di lavoro e nei sentimenti.

Previsioni zodiacali del 28 marzo, l'oroscopo da Ariete a Gemelli

Ariete: ★★★. La quadratura di alcuni pianeti, questo martedì risulterà sicuramente pesante per molti di voi. Anche perché il periodo poco favorevole metterà in evidenza alcuni problemi di coppia a cui non volevate pensare. Infatti, non sempre il partner riesce a sentirvi vicini emotivamente, così le sue lamentele (che ricevete di continuo) saranno tutte giustificate. Single, la strada che avevate ipotizzato di percorrere dal punto di vista sentimentale attualmente potrebbe risultare impraticabile. Ma non perdetevi d'animo: cercate semmai di trovare percorsi alternativi. Non lamentatevi se dovrete lavorare molto in questo periodo, tutto procede secondo le più rosee aspettative, dunque, consolidate la vostra posizione per ottenere consistenti guadagni.

Toro: ★★★★. Le stelle del momento vi ricordano che il partner si aspetta che facciate qualcosa di concreto per dimostrare quanto lo amate e quanto voi teniate alla relazione. Potrebbe bastare qualcosa di semplice, come prenotare un tavolo nel ristorante preferito, oppure organizzare un fine settimana romantico, giusto per stare da soli e rilassarvi.

Single, sarete supportati in maniera molto efficace dagli influssi armonici di Mercurio, il che vi aiuterà a vedere il lato positivo di ogni situazione, anche di quelle apparentemente più complicate. Nel lavoro, diverse congiunzioni astrali renderanno ottime alcune attività intellettuali. Potrete contare su una buona concentrazione e tanta memoria.

Gemelli: ★★★★★. L'oroscopo del giorno 28 marzo mette sul piatto una giornata "deliziosa". Le stelle renderanno il periodo particolarmente entusiasmante, soprattutto dal punto di vista sentimentale. Avrete infatti al vostro fianco un partner che vi ama tanto e che è pronto a passare sopra i vostri piccoli difetti caratteriali, pur di mantenere un rapporto sereno. Single, il cielo si annuncia di un limpido azzurro: avrete una gran voglia di esprimervi e di manifestare a chi vi sta intorno la gioia di vivere che vi pervade. Gli astri saranno dalla vostra parte portando complicità in famiglia e nuovi incontri a breve termine. Sul lavoro avrete più soddisfazioni del previsto: tutto sembra procedere a vostro favore.

Consiglio: usate più ingegno e meno titubanza.

Oroscopo e stelle del 28 marzo, le previsioni astrologiche da Cancro a Vergine

Cancro: 'top del giorno'. Sarà la vostra capacità di essere fuori dagli schemi a favorire la massima aderenza del vostro partner alle idee che ogni tanto vi passano per la testa. Una volta tanto, giocate d’astuzia: un po’ di disinvolta malizia sarà la mossa giusta per non arrendersi alle prevaricazioni di qualcuno. Da circoscrivere solo certe pulsioni, a volte davvero troppo disordinate. In amore, sappiatelo, serve un approccio orientato alla delicatezza e alla pazienza. Nel lavoro invece, un buon intuito e una pianificazione dettagliata vi faranno sentire a vostro agio in qualsiasi ambiente vi troviate a operare.

Presto arriverà una bella notizia: davvero inaspettata!

Leone: ★★. Siete degli ossi duri e non cedete mai per primi in una discussione con il partner. Questo martedì però, Marte vi renderà più rigidi del solito e questo potrebbe giocare decisamente a sfavore, sappiatelo. E se la vostra metà avesse l'incauta intenzione di sfidarvi, troverà davvero pane per i propri denti. Single, in questa giornata vi capiterà sempre più spesso di avere degli scatti di nervosismo inconsulti e inconsueti. Tranquilli, perché a volte anche le persone più pacifiche del mondo possono sbottare, e voi non fate di certo eccezione. Nel lavoro, non lasciate che la stanchezza prenda il sopravvento in ogni cosa che fate.

Meglio fermarsi un attimo, respirare e fare le cose con calma.

Vergine: ★★★★★. L'oroscopo di domani, 28 marzo, prevede una splendida giornata. La persona che avete al vostro fianco vi dimostrerà quanto tiene a voi con un’espressione di sentimento che non vi aspettate. Potrete far affidamento sulla sintonia creata, però per raggiungere una forte intesa con la persona amata, dovreste assecondare di più le sue necessità. Solo così renderete l'unione di coppia davvero perfetta. Single, sarete allegri e il vostro spirito avrà voglia di esultare. Presto sentirete attorno a voi un'atmosfera positiva capace di trasmettere grinta e forza per affrontare la giornata. Se prima vi arrabbiavate per qualsiasi cosa, adesso il vostro fare combattivo esce fuori solo quando venite stuzzicati pesantemente.

Una buona occasione di lavoro, intanto, potrebbe essere dietro l'angolo rivelandosi particolarmente interessante dal punto di vista economico. Prendete seriamente in considerazione qualsiasi cosa dovesse muoversi.

È possibile continuare con i segni di Bilancia, Scorpione, Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci, e scoprire la seconda parte dell'oroscopo del 28 marzo.