È tempo di dedicarsi a una nuova settimana. Questo lunedì è caratterizzato da un inizio con i fiocchi per alcuni segni. L'oroscopo del 27 marzo è pronto a mettere in evidenza tutti i segreti del giorno. Sulla base dei transiti planetari le previsioni astrologiche danno importanza soprattutto alla vita lavorativa, a quella di coppia e alle interazioni affettive. La classifica consente di dare uno sguardo all'andamento generale.

Ecco tutti i dettagli dell'oroscopo del 27 marzo.

Oroscopo del 27 marzo: i primi segni in classifica

Acquario (1° posto): vorrete esercitare la vostra libertà in tutti i modi possibili.

Non permetterete a nessuno di intrappolarvi in schemi prefissati. Dal vostro punto di vista, questa sarà una grande vittoria. Inoltre, sarete d'esempio agli amici che non sono ancora riusciti ad affermare la propria interiorità.

Ariete (2° posto): sarà una giornata interessante dal punto di vista lavorativo. Vi renderete conto di avere tanto da offrire e non si tratterà solo di una consapevolezza personale. Anche il capo dopo un'attenta analisi, giungerà alla stessa conclusione. Potrebbe esserci una promozione in arrivo.

Vergine (3° posto): riuscirete a trovare la vostra stabilità emotiva. La relazione di coppia sarà incredibilmente equilibrata. Sarete sinceri con il partner, ma vi prenderete anche cura dei suoi sentimenti.

Il rispetto reciproco vi porterà ad apprezzare la vostra quotidianità e a impegnarvi ancora di più.

Bilancia (4° posto): la giornata vi riserverà molte sorprese. Dovrete solo essere pronti ad accoglierle nella vostra vita. In alcuni casi, preferirete aspettare per evitare di dover gestire troppe cose. A ogni modo, non verrete lasciati soli perché gli amici di sempre rimarranno al vostro fianco.

Previsioni astrologiche del 27 marzo: i segni al centro della classifica

Toro (5° posto): non metterete in dubbio i sentimenti per il partner, ma non potrete fare a meno di analizzare il vostro percorso come coppia. Ci saranno delle questioni da risolvere che non potranno può essere rimandate. La conversazione potrebbe avere risvolti positivi, ma dovrete stare attenti all'uso delle parole.

Gemelli (6° posto): grinta e determinazione non vi mancheranno. Il posto di lavoro sarà il banco di prova perfetto per dimostrare le vostre capacità. Purtroppo, il clima non sarà dei migliori per via del rapporto con i colleghi. La loro invidia sarà abbastanza evidente, soprattutto davanti a meritati complimenti.

Leone (7° posto): darete molto valore alla relazione di coppia. Il trasporto emotivo, però, non vi consentirà di prendere decisioni razionali. Agirete con il cuore, senza prendere in considerazione il contesto. Le previsioni astrologiche del giorno vi consigliano di provare ad avere una visione più ampia.

Sagittario (8° posto): tenderete a influenzare gli amici con le vostre opinioni.

Sarete convinti di non fare nulla di male, ma le vostre capacità persuasive potrebbero infastidire qualcuno. Sarà importante adottare un atteggiamento equilibrato, anche in ambito sentimentale. L'amore potrebbe essere in agguato.

Previsioni zodiacali del 27 marzo: i segni meno fortunati

Pesci (9° posto): attraverserete un momento di stallo che non vi consentirà di compiere i passi desiderate. Vi fermerete per analizzare la situazione e per capire cosa fare. Le previsioni astrologiche del giorno vi consigliano di non avere fretta. Sarà del tutto inutile mettere troppa carne al fuoco.

Cancro (10° posto): le critiche non vi aiuteranno a crescere. Al contrario, avranno un impatto molto forte sul vostro umore.

Le emozioni saranno così travolgenti da spingervi a esternare il vostro disappunto. Potrete farlo con gli amici, ma dovrete fare molta attenzione al comportamento adottato sul posto di lavoro.

Scorpione (11° posto): la situazione sentimentale sarà alquanto complessa. Prenderete una decisioni importante, però, solo in un successivo momento inizierete a pensare alle possibili conseguenze. Parlarne con il partner non vi aiuterà ad alleviare il vostro stato d'ansia, mentre gli amici saranno piuttosto severi.

Capricorno (12° posto): il lavoro non vi consentirà di godere del tempo libero. Avrete così tante pratiche arretrate da portare a termine che non riuscirete a dedicare tempo al partner e alla famiglia. Nonostante le spiegazioni date, le persone care potrebbero non comprendere il vostro punto di vista e rimanere deluse.