Nell'oroscopo di lunedì 27 marzo 2023 troviamo sul piano astrale la Luna risiedere nel segno dei Gemelli, mentre Marte sosterà nell'orbita del Cancro. Il Nodo Nord, Venere e Urano, intanto, permarranno nel domicilio del Toro, così come Plutone resterà stabile in Acquario. Giove, il Sole e Mercurio, invece, continueranno la sosta in Ariete come Nettuno assieme a Saturno proseguiranno l'orbita in Pesci.

Oroscopo quotidiano favorevole per Gemelli e Pesci, meno benevolo per Sagittario e Vergine.

Sul podio

1° posto Gemelli: rivincite. Sia che si tratti di accorgersi di aver avuto ragione in precedenza oppure di poter fare un piccolo sgambetto a chi li aveva messi in difficoltà, i nati Gemelli questo lunedì potrebbero prendersi qualche rivincita relazionale.

2° posto Pesci: affabili. Non dare troppo peso a eventuali provocazioni altrui si rivelerà, c'è da scommetterci, la freccia più acuminata nella faretra di casa Pesci, con l'affabilità e la propensione a fare orecchie da mercante che saranno le armi migliori per fronteggiare i malintenzionati.

3° posto Ariete: sereni. Nell'ambiente professionale ma anche in quello domestico di casa Ariete sembrerà respirarsi un clima decisamente più armonioso e scanzonato rispetto alla scorsa settimana, serenità che farà dimenticare in un attimo ai nativi le ruggini pregresse.

I mezzani

4° posto Cancro: stacanovisti. La stanchezza parrà essere bandita dal vocabolario di casa Cancro nella giornata inaugurale della settimana, col segno Cardinale che assumerà un mood stacanovista al lavoro calamitando apprezzamenti sinceri da capi e colleghi.

5° posto Scorpione: promesse da mantenere. Lunedì dove il terzo segno Fisso avrà buone chance di essere chiamato a tenere fede a una promessa fatta in ambito famigliare, come presenziare al saggio di danza della figlia o alla partita di pallacanestro del figlio.

6° posto Leone: incoraggiamenti. Sebbene non saranno richiesti esplicitamente, i felini potrebbero ricevere qualche incoraggiamento da una o più persone care, in quanto le stesse percepiranno che i nativi avranno bisogna di una spinta morale.

7° posto Acquario: dimenticanze. Complice un deficit di concentrazione, i nati Acquario nella giornata in questione parranno non essere sul pezzo e, come spiacevole conseguenza, essere inclini a dimenticanze, ad esempio scordando dove hanno riposto le chiavi dell'automobile.

8° posto Bilancia: sospettosi. Lo strano atteggiamento di un'amica fidata, nel corso del 27 marzo, potrebbe far drizzare le antenne dei nati Bilancia, i quali diverranno sospettosi nonché vogliosi di scoprire cosa gli stanno nascondendo.

9° posto Toro: impazienti. L'alea di casa Toro questo lunedì sarà, con buona probabilità, di bruciare le tappe in fase di conoscenza affettiva oppure di cercare in ogni modo di accorciare le tempistiche di raggiungimento di un obiettivo lavorativo.

Ultime posizioni

10° posto Vergine: occasioni sfiorite. La settimana potrebbe non iniziare nel migliore dei modi per i nati Vergine, specialmente sul fronte monetario dove il segno Mobile si accorgerà di non aver dato credito a un'intuizione in merito a un investimento e aver perso la prospettiva d'un guadagno in tal senso.

11° posto Sagittario: voglia d'individualismo. A stare strette ai nati Sagittario questo lunedì saranno presumibilmente le alleanze, le società e le associazioni, in quanto gli arcieri anziché far parte di un collettivo preferiranno perseguire un istinto individualista e ciò, stando alle effemeridi del giorno, non sarà un'ottima idea.

12° posto Capricorno: amore flop. A causa di un tono umorale sotto i tacchi e di qualche bega pratica di difficile risoluzione, i nati Capricorno avranno buone possibilità di trascorrere un lunedì con un sorriso capovolto stampato in viso e ciò andrà a influire poco positivamente nel ménage amoroso.