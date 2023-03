Secondo l'oroscopo di mercoledì 29 marzo la Luna e Marte sosteranno nel segno del Cancro, mentre il Nodo Nord, Venere e Urano stazioneranno in Toro. Mercurio, Giove e il Sole, invece, continueranno il transito in Ariete, così come Nettuno e Saturno resteranno stabili nel segno dei Pesci. Plutone, in ultimo, protrarrà il moto in Acquario.

Oroscopo quotidiano favorevole per Scorpione e Pesci, meno entusiasmante per Gemelli e Vergine.

Sul podio

1° posto Pesci: in fermento. La gradevole sensazione che, con ogni probabilità, pervaderà i nati Pesci questo mercoledì sarà di frenesia in merito ad alcune ottime prospettive esistenziali che si staglieranno al loro cospetto, un crescente fermento che fomenterà anche l'entusiasmo del segno Mutevole.

2° posto Scorpione: passionali. La fiammella della passionalità parrà tornare ad ardere per le coppie dei nati Scorpione, in particolar modo per il primo decano che aggiungerà l'ingrediente della trasgressione nel calderone dell'alcova.

3° posto Cancro: effetto matriosca. Il fronte professionale dei nati Cancro sarà il settore che beneficerà maggiormente dei favori astrali nelle ventiquattro ore in questione, col segno Cardinale che scoprirà opportunità celate dentro altre opportunità quasi come se il lavoro godesse di una sorta di effetto matriosca.

I mezzani

4° posto Leone: lasciar andare. Davanti agli occhi dei felini, nel corso del 29 marzo, potrebbero avvicendarsi diverse occasioni monetarie di spessore ma, allo stesso tempo, per far sì che i nati Leone possano sfruttarle al meglio sarà bene che gli stessi accantonino dei vecchi progetti infruttiferi.

5° posto Bilancia: farsi da parte. Il consiglio del carnet astrale di questo mercoledì sembrerà suggerire a gran voce ai nati Bilancia di non impicciarsi di questioni delicate dove saranno coinvolte delle persone care. Facendosi da parte non soltanto eviteranno musi lunghi ma dribbleranno l'ascolto di inutili lamentele.

6° posto Ariete: circondati d'affetto.

Sebbene questa giornata di fine mese sarà scevra da novità rilevanti, i nati Ariete avranno buone chance di trascorrerla accorgendosi di essere circondati da persone che li vogliono molto bene.

7° posto Toro: a muso duro. Sin dalla prime ore mattutine, i nati Toro potrebbero accorgersi che servirà farsi valere al lavoro assumendo un mood rigido ma coscienzioso, arrivando a mettere i puntini sulle "i" con qualche collega invidioso se necessario.

8° posto Capricorno: emozioni al centro. Il terzo segno di Terra, nel corso del 29 marzo, si riscoprirà più vulnerabile del solito, in quanto sentirà di essere invaso da una fucina di emozioni contrastanti figlie di Marte in caduta aizzato dal Luminare femminile, entrambi in opposizione.

9° posto Sagittario: solitari. A venir meno in questa giornata di marzo sarà, con ogni probabilità, la voglia degli arcieri di avere a che fare col mondo circostante i nati Sagittario cercheranno di dedicarsi soltanto alle attività imprescindibili legate agli altri, così da ritagliarsi quanto più tempo possibile per loro stessi.

Ultime posizioni

10° posto Gemelli: lavoro flop. Sarà probabile che questo mercoledì i nati Gemelli risentiranno di qualche amarezza in ambito lavorativo, ad esempio notando che il capo premierà economicamente un collega al posto loro.

11° posto Vergine: compromessi. Per ristabilire il feeling col partner o con una nuova conoscenza affettiva, i nati Vergine saranno chiamati dal parterre planetario a cedere a qualche compromesso che, almeno inizialmente, non sarà facile da digerire.

12° posto Acquario: ripensamenti. Credere che un impiego lasciato da poco o una relazione sentimentale naufragata sarebbero dovuti andare diversamente sarà la probabile alea dei nati Acquario nella giornata in questione, col segno Fisso che farebbe meglio a non assecondare tali elucubrazioni mentali che sfioriranno già da giovedì.