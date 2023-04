L'oroscopo del 20 aprile 2023 evidenzia grosse novità soprattutto per ciò che riguarda Sagittario e Gemelli Capricorno ancora una volta si conferma uno dei migliori segni zodiacali di giornata

Previsioni della giornata, prima sestina

Ariete: se siete single le stelle vi consigliano di osare e di fare dell'audacia la tua miglior risorsa.

Toro: la vostra priorità sarà non perdere tempo in discussioni inutili con persone che non sono all'altezza delle vostre ambizioni. Chi non parla la vostra lingua non merita la vostra attenzione. In caso di atteggiamenti sospetti da parte di individui poco affidabili, meglio essere cauti e guardarsi intorno.

Gemelli: cogliete l'opportunità della positività e della buona energia per sperimentare qualcosa di nuovo e insolito. Visitate un luogo sconosciuto o provate un'attività mai praticata prima, potrebbe essere un'ottima occasione per ricordare a voi stessi e alla persona amata l'importanza di prendersi del tempo per vivere e divertirsi insieme. Cerca di rafforzare il tuo rapporto sentimentale con gesti significativi.

Cancro: provate a evitare di essere eccessivamente critici nei confronti del vostro partner, perché siete consapevoli di avere un atteggiamento un po' troppo aggressivo. Potreste correre il rischio di creare tensioni inutili tra voi e la persona accanto a voi in questa giornata.

Leone: grazie all'influenza positiva di Mercurio, astro della comunicazione, molti di voi potranno sperimentare una nuova spinta emotiva e umana, molto gradita alla propria dolce metà.

Inoltre l'abilità di allontanare i pensieri tristi con un frizzante e irresistibile senso dell'umorismo renderà tutto più facile e leggero.

Vergine: sarà una giornata radiosa per voi e la persona amata. Sarete animati da un gioioso slancio, grazie alla protezione di Venere che vi sorride con gioia. Saranno possibili momenti di grande intimità e complicità, durante i quali potrete affinare importanti progetti di coppia come matrimonio o addirittura l'arrivo di un figlio, scoprendo l'entusiastico sostegno della vostra dolce metà.

Previsioni della giornata, seconda sestina

Bilancia: le stelle vi faranno sentire più leggeri e spensierati rispetto a qualche tempo fa. Gli amici saranno entusiasti di organizzare con voi qualcosa di intrigante e divertente, soprattutto per la serata.

Scorpione: se ci fosse qualcosa che non vi piace, prendete una boccata d'aria fresca e contate fino a dieci prima di esprimervi, in modo da evitare di reagire impulsivamente.

Sagittario: sotto l'influenza congiunta del Sole e della Luna sarete in grado di ascoltare le esigenze e le ragioni del partner e la comunicazione tra di voi sarà magnifica. La giornata sarà perfetta per la vostra relazione: l'intesa sarà ottima e riuscirete ad approfondire le vostre emozioni più profonde.

Capricorno: la voglia di vivere sarà ancora molto forte e in questa giornata sarete particolarmente carichi di entusiasmo. Inoltre alcune cose cominceranno a prendere una piega decisamente positiva.

Acquario: sarete particolarmente brillanti e intuitivi nelle loro interazioni sociali. Riuscirete a mettere gli altri a proprio agio e a comunicare in modo efficace, il che vi aiuterà a fare progressi nel lavoro e nelle relazioni personali.

La vostra mente curiosa e aperta alla novità vi porterà a scoprire nuove opportunità e a cogliere il meglio dalla vita.

Pesci: quando qualcosa non va, seguire il proprio forte istinto è sempre la scelta giusta. Sul fronte lavorativo potrebbero esserci alcune difficoltà, ma sarete in grado di affrontarle con chiarezza, esprimendo con precisione ciò che non vi soddisfa.