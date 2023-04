Nella settimana dal 24 al 30 aprile sul piano astrale la Luna viaggerà dai gradi dei Gemelli (dove risiede Venere) al segno del Leone (dove transita Lilith in retrogradazione), nel frattempo il Sole, Mercurio, Urano e il Nodo Nord stazioneranno nell'orbita del Toro. Marte, invece, proseguirà il transito in Cancro, così come Saturno e Nettuno resteranno stabili in Pesci. Giove, infine, permarrà nel domicilio dell'Ariete come Plutone rimarrà nel segno dell'Acquario.

Oroscopo settimanale favorevole per Capricorno e e Pesci, meno conciliante per Scorpione e Vergine.

Sul podio

1° posto Capricorno: consolidamenti. Secondo l'oroscopo settimanale dal 24 al 30 aprile, i nati Capricorno potrebbero cimentarsi in qualche investimento di carattere monetario atto a cambiare sede o migliorare gli strumenti professionali a loro disposizione, consolidamenti che riceveranno il favore del parterre planetario lunedì e da venerdì in poi. Nelle giornate dal 25 al 27 aprile, invece, sarà bene che il segno di Terra tenga a bada la voglia di imporre le proprie idee a chi la pensa in maniera diametralmente opposta.

2° posto Pesci: felici scoperte. Togliendo la nervosa giornata inaugurale, la settimana che chiuderà aprile avrà buone chance di rivelarsi un toccasana per la serenità interiore di casa Pesci, in quanto il dodicesimo segno zodiacale potrà prendere atto di alcune verità che lo tranquillizzeranno non poco.

Ad esempio, il segno d'Acqua scoprirà che il partner non li tradisce, che il collega d'ufficio non gli rema alle spalle oppure che loro figlio non ha preso cattive strade.

3° posto Toro: crescita lenta. Col Messaggero degli Dei in retromarcia e la congiunzione Luna-Lilith in Leone nelle ultime tre giornate, i nati Toro dovranno accontentarsi di veder crescere lentamente ma inesorabilmente gli ultimi rapporti affettivi instaurati, specie se si tratta di sentimenti.

Nelle giornate di martedì e giovedì, inoltre, il carnet astrale parrà suggerire al primo segno Fisso di provare a godersi appieno i piccoli piacere legati alla fase di conoscenza.

I mezzani

4° posto Ariete: focus domestico. La casa dei nati Ariete potrebbe reclamare la loro attenzione sino alla giornata di giovedì, quando il segno di Fuoco potrà sbizzarrirsi nel posizionare diversamente i mobili del soggiorno o lanciarsi in un restyling della camera degli eredi.

Nel weekend, invece, i nativi potranno concedersi delle parentesi spensierate assieme a partner e amici, momenti di mondanità dove oltre a divertirsi parecchio riusciranno a ricaricare le pile psico-fisiche.

5° posto Leone: porsi all'ascolto. La frizzante posizione della Bianca Signora smorzata dalla retrogradazione della Luna Nera sui loro gradi, specialmente nelle giornate finali della settimana in questione, potrebbe indurre i nati Leone a preferire ascoltare gli altrui piuttosto che far emergere le loro doti oratorie. Tendere l'orecchio senza alcun giudizio, oltre a essere un nobile gesto che si regala a sé stessi e al prossimo, aiuterà il segno di Fuoco a comprendere alcune sfaccettature del suo carattere che troppo spesso tende a ignorare.

6° posto Acquario: titubanze. I nati Acquario, in questa settimana di primavera, si sentiranno probabilmente indotti da una parte a mandare per aria quanto costruito negli ultimi tre mesi e dall'altra parte a dover fare i conti con eventuali partner o soci che si batteranno per far sì che ciò non accada. Il bandolo della matassa, con relativa decisione di stampo definitivo, verrà fuori nelle giornate di venerdì e sabato, quando il segno Fisso sarà più agguerrito e si lascerà meno condizionare dal pensiero altrui.

7° posto Bilancia: restare all'oscuro. Semaforo acceso sul giallo per la sfera domestica di casa Bilancia in questa settimana di fine aprile, perlopiù nelle giornate centrali quando i nativi dovranno rapportarsi alla sgradevole sensazione di rimanere all'oscuro di qualche novità non troppo piacevole riguardante i figli o la dolce metà.

Tale percezione avrà ottime chance di rivelarsi azzeccata ma, allo stesso tempo, già sabato e domenica tutto finirà nel migliore dei modi e i nativi comprenderanno che non erano stati avvertiti per evitare di farli preoccupare ulteriormente.

8° posto Gemelli: dar ragione agli altri. Se la settimana in questione di casa Gemelli fosse un proverbio sarebbe senza dubbio "Dare un colpo al cerchio e uno alla botte", in quanto i nativi potrebbero, al fine di farsi quanti più amici possibili, dare ragione un po' a tutti senza schierarsi realmente mai da una parte o dall'altra. Sarà, però, facile che tale atteggiamento venga scoperto col rischio di fare una figura davvero barbina, quindi sarebbe meglio prendere posizione oppure evitare a prescindere di intraprendere discorsi pruriginosi.

9° posto Cancro: dritte. Nelle giornate da martedì a giovedì e ancora domenica, i nati Cancro avranno buone chance di ricevere alcuni suggerimenti da persone appena conosciute che tenderanno a riporre nel cassetto del dimenticatoio senza pensarci troppo. Il parterre astrale, invece, consiglierà loro di analizzare a dovere tali dritte perché alcune di esse potrebbero nascondere un tesoro inestimabile.

Ultime posizioni

10° posto Vergine: insoddisfatti. La comparazione che i nati Vergine faranno al lavoro tra impegno profuso e ritorno economico non potrà che demoralizzarli o renderli insoddisfatti. D'accordo che il periodo nasconde diverse beghe in ambito professionale ma, nonostante ciò, nella giornata di domenica il segno di Terra farebbe meglio a evitare di fiondarsi dal capo con un tono perentorio esigendo un trattamento diverso.

11° posto Sagittario: eventi ciclici. La settimana in questione, principalmente nei giorni iniziali e conclusivi, potrebbe proporre nuovamente ai nati Sagittario delle dinamiche esistenziali non troppo entusiasmanti già affrontate più volte in passato. Le effemeridi, a riguardo, consiglieranno al segno Mobile di affrontare tali eventi ciclici con un piglio totalmente diverso, sforzandosi di comprendere la lezione che si nasconde al loro interno e cercando di assimilarla una volta per tutte.

12° posto Scorpione: nostalgici. Sino a metà settimana, i nati Scorpione sembreranno non essere mai del tutto presenti nelle azioni che svolgeranno, in quanto un velo di malinconia parrà avvolgerli indirizzandoli verso dolorosi ricordi passati. Scrollarsi di dosso ciò che è stato sarebbe una saggia idea da venerdì in poi, quando premere ancora sul pedale della nostalgia potrebbe far saltare la mosca al naso a qualche persona cara.