Mercoledì 19 aprile 2023 troviamo sul piano astrale Giove, il Sole e la Luna transitare nel segno dell'Ariete, mentre Plutone stazionerà in Acquario. Il Nodo Nord, Mercurio e Urano, intanto, permarranno nel domicilio del Toro, così come Marte resterà stabile in Cancro. Venere, infine, protrarrà il moto in Gemelli come Nettuno assieme a Saturno proseguiranno l'orbita in Pesci.

Oroscopo quotidiano favorevole per Ariete e Toro, meno roseo per Acquario e Scorpione.

Sul podio

1° posto Toro: percettivi. Grazie a una spiccata intuizione e ottime doti percettive, i nati Toro questo mercoledì potrebbero togliersi qualche ghiotta soddisfazione sul fronte economico e professionale, accorgendosi di aver puntato su progetti o persone ideali.

2° posto Ariete: a tutto gas. Giornata di metà settimana dove i nati Ariete avranno presumibilmente ben chiaro cosa funziona e cosa no nella loro esistenza, col parterre astrale che suggerirà loro di pigiare il pedale sull'acceleratore su ciò che prosegue a gonfie vele, così da raccogliere frutti ancora più succulenti.

3° posto Gemelli: voglia di stabilità. Lo Stellium in Toro, sconquassato dal quadrato Plutone-Mercurio, avrà buone chance di stimolare nei nati Gemelli la voglia di stabilizzarsi in ambito sentimentale, ovvero di smetterla di andare di fiore in fiore per trovare la persona adatta con la quale costruire qualcosa di importante.

I mezzani

4° posto Sagittario: buoni propositi. Secondo l'oroscopo di mercoledì 19 aprile, i nati Sagittario potrebbero essere pervasi dalla volontà di perseguire un nuovo obiettivo salutistico, ad esempio iscrivendosi in palestra oppure acquistando l'attrezzatura ginnica per fare gli esercizi in casa.

5° posto Leone: tenere le distanze. Alcune relazioni interpersonali tossiche, o che sono sulla strada per diveltarlo, avranno buone possibilità di essere scrutate dai nati Leone nelle ventiquattro ore in questione con occhio più critico del solito, col segno di Fuoco che deciderà di tenere le distanze dalle stesse d'ora in poi.

6° posto Vergine: orecchie da mercante. L'arma in più dei nati Vergine in questo giorno primaverile sarà, c'è da scommetterci, non dare troppo peso a eventuali sgambetti dialettici altrui, col segno di Terra che proseguirà dritto per la propria strada senza crucciarsi neanche un po'.

7° posto Cancro: umore altalenante. Nel corredo astrologico dei nati Cancro sono presenti degli alti e bassi umorali, ma tale marchio zodiacale questo mercoledì parrà acuirsi talmente tanto che anche le persone care faticheranno ad adattarsi alla loro incostanza.

8° posto Bilancia: prenderne atto. Una presa di coscienza inerente il nucleo della famiglia d'origine potrebbe destabilizzare i nati Bilancia in questa giornata di aprile, col carnet astrale che suggerirà loro di prenderne finalmente atto e non cercare in alcun modo di interferire.

9° posto Capricorno: acquisti evitabili. L'alea di casa Capricorno, nel corso del 19 aprile, sarà presumibilmente di compensare alcune frustrazioni personali gettandosi a capofitto nello shopping, con l'acquisto compulsivo che sarà costantemente lì in agguato.

Ultime posizioni

10° posto Scorpione: bizzosi. Il nervosismo avrà ottime chance di essere l'indesiderato protagonista del mercoledì di casa Scorpione, coi nativi che faticheranno a mantenere la calma soprattutto nel focolare domestico.

11° posto Acquario: svogliati. Complice qualche risultato blando e la poca voglia di mettersi in gioco, i nati Acquario potrebbero trascorrere un mercoledì all'insegna della svogliatezza, rinviando ogni attività in programma che non riterranno strettamente necessaria.

12° posto Pesci: equivoci. Sarà probabilmente facile nelle faccende di cuore per i nati Pesci lanciarsi in uno scivolone dialettico di difficile risoluzione questo mercoledì, il quale provocherà degli equivoci o degli imbarazzi in coppia.