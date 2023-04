Giovedì 20 aprile troviamo sul piano astrologico la Luna farsi Nuova nel segno dell'Ariete alle ore 5:13, mentre il Sole viaggerà dai gradi dell'Ariete (dove transita Giove) al segno del Toro (dove risiedono Mercurio, il Nodo Nord e Urano). Plutone, invece, protrarrà il moto in Acquario, così come Marte resterà stabile in Cancro. Venere, infine, permarrà nel domicilio dei Gemelli come Nettuno insieme a Saturno rimarranno sui gradi dei Pesci.

Oroscopo quotidiano favorevole per Acquario e Leone, meno roseo per Bilancia e Cancro.

Sul podio

1° posto Leone: finanze top.

Secondo l'oroscopo di giovedì 20 aprile, i nati Leone beneficeranno di un rigoglioso bottino economico che profumerà di entrate extra, colpi di fortuna o ritorni di somme di denaro prestate in precedenza.

2° posto Acquario: colpo di spugna. Il secondo Novilunio consecutivo in Ariete, a differenza del primo avvenuto a fine marzo, vedrà il satellite formare un ottimo aspetto con l'astro di Ade, configurazione planetaria che permetterà probabilmente ai nati Acquario di dare un taglio netto a un progetto lavorativo oramai obsoleto.

3° posto Ariete: amorevoli. A spiccare tra le doti comportamentali dei nati Ariete in questo giorno di aprile sarà, c'è da scommetterci, la propensione del segno di Fuoco a divenire particolarmente amorevole sia col partner che con la prole.

I mezzani

4° posto Toro: al centro della scena. A rendere ancora più significativo l'ingresso del Luminare giallo sui loro gradi ci sarà la Luna Nuova nel secondo campo, transiti che parranno garantire ai nati Toro, a partire dal 20 aprile, maggior visibilità e apprezzamento da parte degli altri.

5° posto Sagittario: punti d'incontro.

Giovedì che vedrà, con buona probabilità, i nati Sagittario diventare più propensi a trovare un punto d'incontro coi soci per quanto riguarda alcuni progetti professionali in ballo.

6° posto Vergine: dosare le energie. Giornata di metà settimana dove il parterre planetario, capitanato dalla quadratura della Bianca Signora, potrebbe consigliare ai nati Vergine di dosare con dovizia le esigue energie a disposizione, in modo da non sforzare ulteriormente il loro fisico.

7° posto Capricorno: attrazioni da evitare. Se da una parte nelle ventiquattro ore in questione sarà probabile che i nati Capricorno rimangano ammaliati da una persona appena conosciuta, dall'altra parte il segno Cardinale farà bene a non assecondare tale attrazione perché la nuova conoscenza non farà realmente al caso suo.

8° posto Gemelli: perplessi. La sgradevole sensazione con la quale presumibilmente dovranno fare i conti i nati Gemelli questo giovedì sarà di perplessità legata all'ambito relazionale, in quanto il segno Mobile non riuscirà a trovare la chiave giusta per comportarsi nella maniera più opportuna col mondo circostante.

9° posto Scorpione: sfiduciati. Tanti, forse troppi, i contrasti planetari in onda in questo giorno di primavera per i nati Scorpione, brutture astrali che parranno minare considerevolmente la fiducia che il segno Fisso riserverà nel prossimo futuro.

Ultime posizioni

10° posto Cancro: distratti. Troppo vigorose e dinamiche le frequenze planetarie di questo giorno di aprile per i gusti dei nati Cancro, i quali sembreranno faticare sia a mantenere alta la concentrazione che a svolgere le consuete mansioni quotidiane.

11° posto Pesci: delusioni. Qualche piccola delusione amorosa sarà probabilmente da mettere in conto questo giovedì per i nati Pesci, con quest'ultimi che faticheranno a metabolizzare tali amarezze munendosi di muso lungo sino a sera.

12° posto Bilancia: ritardi. I nati Bilancia, nel corso del 19 aprile, potrebbero doversi rapportarsi ad alcuni fastidiosi intoppi burocratici che rallenteranno considerevolmente l'incedere di alcune pratiche inoltrate da tempo.