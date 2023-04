Lunedì 24 aprile troveremo sul piano astrale la Luna insieme a Venere transitare nell'orbita dei Gemelli, mentre Marte risiederà nel domicilio del Cancro. Giove, intanto, permarrà in Ariete, così come il Sole, Mercurio, il Nodo Nord e Urano continueranno la sosta in Toro. Nettuno assieme a Saturno, infine, proseguiranno il transito in Pesci come Plutone rimarrà stabile nel segno dell'Acquario.

Oroscopo quotidiano favorevole per Acquario e Gemelli, meno roseo per Vergine e Sagittario.

Sul podio

1° posto Gemelli: mosse vincenti. La quadratura del Grande Maestro verrà ampiamente smorzata dalla congiunzione Luna-Venere sui loro gradi nonché dal transito plutoniano in felice aspetto, aspetti planetari che potrebbero permettere ai nati Gemelli di mettere a segno delle mosse vincenti in ambito professionale.

2° posto Toro: spazio agli altri. Un po' per allentare i ritmi serrati del periodo e un po' per magnanimità, i nati Toro avranno buone chance questo lunedì di mettersi in secondo piano per lasciare spazio a chi sinora si è dovuto accontentare di sostare nelle retrovie.

3° posto Acquario: lungimiranti. Farsi demoralizzare dallo Stellium in Toro non sarà, con ogni probabilità, plausibile per i nati Acquario nella giornata che aprirà le danze settimanali, in quanto il segno d'Aria si rivelerà capace di estrema lungimiranza.

I mezzani

4° posto Leone: shopping. Secondo l'oroscopo di lunedì 24 aprile, i nati Leone potranno probabilmente concedersi una corposa e rinfrancante sessione di shopping, perlopiù improntata sulla cura del corpo ma anche sul rendere più accogliente il nido abitativo.

5° posto Bilancia: sospiro di sollievo. Effemeridi del lunedì che si riveleranno, c'è da scommetterci, ottime per i nati Bilancia che vorranno togliersi un peso dal groppone, sospiro di sollievo di carattere monetario che proverrà da un debito estinto o dalla ricezione di una somma di denaro che attendevano da parecchio.

6° posto Capricorno: questioni pratiche.

Alcuni inceppi di natura pratica, seppur di poco conto, parranno stravolgere il ruolino di marcia quotidiano dei nati Capricorno, con quest'ultimi che si vedranno costretti a rinunciare a qualche parentesi ludica pur di far rientrare la problematica.

7° posto Ariete: poco focalizzati. Più che concentrarsi sulle attività che andranno a svolgere questo lunedì, i nati Ariete sembreranno non riuscire a focalizzarsi appieno nel momento presente, in quanto la loro mente parrà giocare a flipper tra una fantasia sul futuro e un ricordo sul passato.

8° posto Scorpione: scomode verità. Se nella metaforica faretra di casa Scorpione, nel corso del 24 aprile, ci dovessero essere delle frecce imbevute di scomode verità, il segno Fisso difficilmente le terrà per sé, anzi è più che probabile che svisceri il tutto senza alcuna remora.

9° posto Pesci: amarezze. Qualche piccola delusione facente parte della cerchia relazionale scombussolerà, con buona probabilità, l'armonia dei nati Pesci in questa giornata di fine mese, col segno d'Acqua che si riscoprirà profondamente amareggiato.

Ultime posizioni

10° posto Vergine: scontri verbali. Giornata inaugurale della settimana che potrebbe profumare di resa dei conti per i nati Vergine, specialmente al lavoro dove il segno di Terra sembrerà volersi togliere qualche sassolino dalla scarpa in maniera piuttosto veemente, schiettezza che farà presumibilmente sì che nascano degli attriti verbali.

11° posto Cancro: pentimenti. Semaforo acceso sul rosso per il lunedì di casa Cancro, in quanto i nativi avranno buone possibilità di mettere in discussione le scelte esistenziali messe in atto dal termine dello scorso anno, iniziando a pensare di aver sbagliato rotta e, quindi, a pentirsi per i percorsi intrapresi.

12° posto Sagittario: nessuna replica. Ben poco concilianti saranno probabilmente le effemeridi del 24 aprile per i nati Sagittario nel settore sentimentale, col segno Mobile che non lascerà alcuno spazio di replica alla dolce metà sottendendo di voler avere l'ultima parola in coppia a ogni costo.