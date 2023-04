L'Oroscopo della giornata di venerdì 21 aprile 2023 prevede uno Scorpione più scettico in amore a causa della Luna in opposizione, mentre Leone, nonostante mostrerà romanticismo, potrebbe risultare impulsivo. Vergine dovrà trovare il giusto equilibrio tra ragione e sentimento, mentre Acquario avrà molta fiducia in sé stesso. Vediamo nel dettaglio le previsioni per l'oroscopo della giornata di venerdì 21 aprile.

Previsioni oroscopo venerdì 21 aprile 2023 segno per segno

Ariete: Venere in sestile dal segno dei Gemelli porterà stabilità e buone emozioni tra voi e la persona che amate.

Secondo l'oroscopo, potrete costruire un rapporto solido, che però dovrete essere in grado di saper gestire, anche nei momenti di difficoltà. Nel lavoro le energie non saranno al top a causa di Marte in quadratura, ma sarete abbastanza caparbi e fiduciosi da fare comunque del vostro meglio. Voto - 7️⃣

Toro: la determinazione farà parte di voi, e in ambito lavorativo Mercurio in congiunzione vi darà una mano a raggiungere i vostri obiettivi. In amore godrete di una splendida armonia tra voi e la vostra anima gemella, con una forte comprensione reciproca, utile per gestire al meglio il vostro rapporto. Voto - 8️⃣

Gemelli: giornata di venerdì fatta di solide emozioni secondo l'oroscopo. Socializzare e stabilire un buon legame con il partner e i vostri amici vi farà sentire bene con voi stessi, e potrete trascorrere momenti più allegri.

Per quanto riguarda il lavoro tenervi impegnati vi farà sicuramente piacere, e potrete ambire a risultati più interessanti. Voto - 8️⃣

Cancro: previsioni astrali positive in questa giornata grazie alla Luna in sestile. Single oppure no, sarete di buon umore, e saprete come trascorrere del tempo in allegria e spensieratezza con le persone che amate.

Sul fronte professionale i vostri progetti avranno una certa priorità e sarà necessario non trascurarli in questo momento. Voto - 8️⃣

Leone: la Luna disarmonia potrebbe mettervi in difficoltà in questa giornata di venerdì. Il fine settimana non inizierà nel migliore dei modi, ciò nonostante avrete la forza e la pazienza di saper reagire ai problemi della vostra storia d'amore.

In ambito lavorativo gli impegni da portare a termine saranno tanti, ma presto anche voi raggiungerete buoni risultati. Voto - 6️⃣

Vergine: la Luna sarà favorevole in questa giornata, ciò nonostante Venere in quadratura vi darà ancora qualche grattacapo. Sarà dunque necessario trovare il giusto equilibrio nella vostra vita sentimentale, soprattutto se siete nati nella prima decade. In ambito lavorativo attenzione a non concedervi distrazioni, perché potreste compromettere il risultato finale. Voto - 6️⃣

Bilancia: saper ascoltare è una caratteristica che vi permette di poter costruire un buon rapporto con il partner. Anche quando le cose non vanno come sperate tra voi e la persona che amate, aprirsi al dialogo e cercare di capire come risolvere i problemi sarà di grande aiuto.

Nel lavoro attenzione ad alcuni cambiamenti che potreste non essere in grado di gestire. Voto - 7️⃣

Scorpione: configurazione astrale che vi vedrà un po’ scettici dal punto di vista sentimentale secondo l'oroscopo. La Luna in opposizione potrebbe alterare il vostro carattere, e potreste prendere le distanze dalla persona che amate. Per quanto riguarda il lavoro avete ottenuto discrete soddisfazioni nell'ultimo periodo. Adesso però dovrete cimentarvi in qualcosa di nuovo e dare comunque del vostro meglio. Voto - 6️⃣

Sagittario: sfera sentimentale che rimarrà poco convincente secondo l'oroscopo della giornata di venerdì. Purtroppo questo periodo non avrà molto da offrivi, e sarà necessario preservare il vostro rapporto.

Sul fronte professionale dovrete saper trasformare le buone idee in occasioni e successi, non trascurando nessun dettaglio. Voto - 6️⃣

Capricorno: sarà un venerdì positivo sul piano sentimentale per voi nativi del segno. La Luna in trigono dal segno amico del Toro vi permetterà di costruire una discreta sintonia tra voi e la persona che amate, soprattutto se siete nati nella terza decade. In ambito professionale alcuni progetti potrebbero richiedere tempo o risorse in più per poter raggiungere gli obiettivi che vi siete posti. Voto - 8️⃣

Acquario: avrete molta fiducia in voi stessi secondo l'oroscopo della giornata di venerdì. Questo vostro atteggiamento vi tornerà utile per poter gestire bene le vostre mansioni.

Sul fronte sentimentale il desiderio d'affetto si farà sentire grazie a Venere, ma con la Luna in quadratura meglio non correre troppo. Voto - 7️⃣

Pesci: la Luna in sestile dal segno del Toro vi darà una mano in questa giornata, ma con Venere in quadratura sarà comunque difficile cercare di stabilire un buon legame con la persona che amate. Sul fronte professionale potrete provare a cimentarvi in nuove esperienze, ma dovrete tentare fin da subito con il giusto approccio. In altre parole, non prendete nuove mansioni troppo alla leggera. Voto - 7️⃣