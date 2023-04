Nella settimana dal 17 al 23 aprile troveremo sul piano astrale La Luna spostarsi dai gradi dei Pesci (dove transitano Saturno e Nettuno) al segno dei Gemelli (dove risiede Venere), mentre il Sole viaggerà dal domicilio dell'Ariete (dove sosta Giove) all'orbita del Toro (dove stazionano Urano, Mercurio e il Nodo Nord). Plutone, invece, protrarrà il moto in Acquario, così come Marte resterà stabile nel segno del Cancro. Lilith, infine, cambierà domicilio passando dalla Vergine al Leone.

Oroscopo settimanale favorevole per Pesci e Ariete, meno entusiasmante per Scorpione e Acquario.

Sul podio

1° posto Toro: fortunati. Sia che si tratti di un incontro mozzafiato, di un'inaspettata entrata monetaria o di un'allettante proposta professionale, i nati Toro potrebbero godere di una massiccia dose di fortuna in questa settimana primaverile, specialmente da venerdì in poi. Bisognerà invece porgere attenzione il 19 marzo ai non detti in campo amoroso, provando a scrutare ciò che il partner o la persona appena conosciuta vorrebbe comunicare al segno di Terra ma, per qualche ragione, non ha il coraggio di farlo.

2° posto Pesci: in fermento. Lo spostamento del Luminare giallo nel terzo campo di casa Pesci, grazie anche allo Stellium in Toro che farà da rinvigorente, porterà presumibilmente i nativi a riallacciare conoscenze interrotte troppo bruscamente, riconciliarsi con qualche parente alla lontana oppure sostenere un colloquio di lavoro nel migliore dei modi.

Tali novità spiccatamente positive, che avranno luogo soprattutto lunedì, martedì e nel weekend, non potranno che dare nuova linfa all'entusiasmo del segno d'Acqua.

3° posto Ariete: focus domestico. Secondo l'oroscopo dal 17 al 23 aprile, la settimana del primo segno zodiacale sembrerà divisa in due tronconi, dove da una parte troviamo le giornate sino a giovedì atte alla programmazione, mentre dall'altra parte da venerdì a seguire i nativi potranno fiondarsi nella concretizzazione.

Il focus sarà, c'è da scommetterci, orientato sul fronte domestico, col segno di Fuoco che dapprima sarà chiamato dal parterre astrale a progettare opere manutentive, ammodernamenti o cambi di residenza, così da metterli in atto con successo dal 21 aprile in poi.

I mezzani

4° posto Leone: a tutto gas. Il carnet planetario, sino a venerdì, avrà ottime possibilità di indurre i nati Leone a premere sul pedale dell'acceleratore sul fronte professionale, facendo al contempo molta attenzione a tenere alta la guardia e a non esagerare con le spese voluttuarie.

Nel weekend, invece, l'atmosfera astrale verrà tenuta al guinzaglio sia dal Messaggero degli Dei che inizierà una retrogradazione in quarta casa che dall'astro di Ade nel settimo campo, doppietta planetaria ostica che spingerà il segno Fisso a mettere in discussione parecchi aspetti esistenziali, affetti in primis.

5° posto Capricorno: c'ero prima io. Alcune tematiche inerenti la materialità, come possedimenti e denaro legati alle eredità, balzeranno presumibilmente in primo piano durante queste sette giornate, col segno del Capricorno che parrà prefiggersi di attrarre a sé tutto ciò che crederà gli spetti di diritto. Facile intuire come tale modus operandi non potrà che creare frizioni e musi lunghi, in particolar modo nelle giornate di mercoledì e giovedì quando un duro faccia a faccia con una persona cara diverrà l'indesiderato protagonista.

Sarebbe meglio, invece, evitare contrasti assumendo un mood più conciliante e tendente al compromesso.

6° posto Vergine: spiragli. Dopo le controverse giornate di lunedì e martedì, dopo l'umore sarà sotto i tacchi, la settimana di casa Vergine parrà permettere ai nativi di scorgere delle fresche opportunità in campo sentimentale, alcune delle quali potrebbero nascondere uno scrigno che porterà il nome di anima gemella. Con la Bianca Signora nella decima casa e il pianeta delle rivoluzioni nel loro Elemento, difatti, sarà bene sgranare gli occhi in materia di nuovi incontri, ma anche non sottovalutare la possibilità che un'amicizia datata si trasformi in qualcosa di più.

7° posto Gemelli: a tentativi.

Se la settimana dei nati Gemelli fosse una parola del dizionario sarebbe senza dubbio incertezza, in quanto il segno d'Aria sembrerà sentirsi in balia di eventi e persona senza poter contare su alcune convinzioni o punti fermi sui quali ha fatto affidamento sinora. La strada maestra che dovrebbero percorrere i nativi per uscire da tale impasse, in particolar modo nei giorni centrali e domenica, sarà presumibilmente di procedere a tentativi, sia in termini di progetti che di relazioni, in moda da comprendere e costruirsi pian piano nuove basi.

8° posto Bilancia: sacrifici. Sette giorni dove i nati Bilancia si vedranno, con ogni probabilità, costretti da alcune avverse circostanze a sacrificarsi parecchio per il bene di un'amica o di un parente stretto, soprattutto mercoledì e giovedì quando il loro grado di sopportazione arriverà al limite.

Sacrifici per i quali non soltanto riceveranno una marea di ringraziamenti e favori di ritorno, ma che faranno sentire il segno Cardinale in piena armonia nella giornata di domenica.

9° posto Sagittario: ridimensionamenti. Le sfere monetarie e professionali, con l'entrata del Sole in Toro dal 21 aprile in poi, dovranno essere gioco forza riviste dai nati Sagittario con dovizia e lungimiranza. Considerando la massiccia importanza di tale recap per il loro futuro, il segno di Fuoco farebbe meglio a escogitare qualche ridimensionamento o comunque iniziare a ponderarlo già da lunedì, così da farsi trovare pronto quando il parterre astrale lo esigerà.

Ultime posizioni

10° posto Cancro: obiettivi sfocati.

Avete presente quando in estate volete osservare il fondale marino ma provate a farlo senza maschera vedendo tutto sfocato? Ecco nella settimana in questione il metaforico fondale sarà rappresentato dalle mire dei nati Cancro e la vista sfocata dalle loro numerose perplessità in merito. A fronte di ciò, le effemeridi suggeriranno al segno d'Acqua di evitare di prendere qualsiasi decisione esistenziale perché la confusione regnerà sovrana e farsi ammaliare da qualche illusione sarà parecchio facile.

11° posto Acquario: doveri asfissianti. Sino alla giornata di mercoledì, i nati Acquario avranno eccelse chance di gettarsi nella routine senza troppe remore, assolvendo ai loro impegni con perseveranza ma con un bottino energetico scarno.

Da giovedì a seguire, oltre alle pile scariche, il segno Fisso parrà rapportarsi ai doveri come un alunno che, pur di evitare un compito in classe per il quale non ha studiato, inventa alla madre che ha la febbre. Gli impegni, quindi, diverranno asfissianti ma, nonostante ciò, i nativi farebbero bene a stringere i denti e perseguirli ugualmente.

12° posto Scorpione: amore flop. Tra i periodi più impegnativi del 2023 per i nati Scorpione c'è senz'altro la settimana in questione dove lo Stellium nell'amico/nemico Toro e Plutone in Acquario saranno i capitani di un carnet astrale che tenderà a osteggiarli in diversi ambiti, soprattutto sul fronte amoroso. Le faccende di cuore, difatti, saranno sotto i riflettori e il segno d'Acqua potrà constatare senza se e senza ma eventuali manchevolezze, omissioni o bugie del partner, consapevolezze verso le quali sarà chiamato a mettere i puntini sulle "i".