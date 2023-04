Nell'oroscopo della settimana dal 17 al 23 aprile 2023 la fortuna sarà indirizzata verso i segni di terra, grazie al favore di Giove. Mentre i segni sfavoriti sono il Leone e il Cancro, il Pesci e lo Scorpione rimangono a posizioni molto ottimali.

A seguire, le previsioni dell'Oroscopo per tutti i segni dello zodiaco per il lavoro e la fortuna.

L'oroscopo della fortuna: Vergine fortunato

1° Vergine: la fortuna sul lavoro sarà una di quelle cose che vi renderanno più che felici, perché ora i progetti andranno avanti a tutto spiano e voi non dovrete preoccuparvi di affari che potrebbero andare male.

Giove sarà estremamente benevolo con il vostro segno, portandovi non soltanto i guadagni che state attendendo, ma anche energia per proseguire su una strada lastricata di successi. Continuate così.

2° Toro: ripartire alla carica con questa settimana, perché le idee potrebbero davvero essere talmente originali da mandare in visibilio l'intera squadra di lavoro, ed essere sempre presenti nello scenario professionale con maggiore vigore. Avrete a disposizione tanta fortuna nella seconda parte della settimana, per cui sfruttarla appieno potrebbe regalarvi delle soddisfazioni assolutamente ottimali. Le sorprese non finiranno, neanche per il fine settimana.

3° Capricorno: avrete Giove dalla vostra parte che vi assicurerà tutta la fortuna possibile, mentre da parte vostra si svilupperà una precisione del tutto nuova e stimolante anche per chi vi sta attorno.

Potreste avere uno slancio molto forte per i progetti in fase di conclusione, soprattutto se avete dalla vostra parte la vostra squadra di supporto. Secondo l'oroscopo avrete una concentrazione in salita nel fine settimana.

4° Sagittario: avrete un bel Sole che accrescerà il vostro ottimismo sul lavoro, dunque anche se con Giove avrete molti alti e bassi, al momento potreste realmente fare in modo che tutti i progetti filino lisci.

Riuscirete a fare molti affari che vi daranno guadagni non solo adesso, ma anche nelle settimane successive. Fare delle nuove conoscenze approfondite con qualche collega potrebbe accrescere la vostra sfera d'influenza.

Cambiamenti per Gemelli

5° Gemelli: avrete dei cambiamenti molto significativi sulla scena professionale e non sempre potreste trovarvi preparati.

Nonostante questo, avere l'appoggio incondizionato dei colleghi con obiettivi comuni potrebbe realmente fare la differenza. Le energie saranno in grado di superare quei piccoli ostacoli che potrebbero frapporsi fra voi e le vostre ricompense di stampo pecuniario.

6° Pesci: che siate in squadra o da soli, fronteggiare qualche sfida in più sul lavoro potrebbe essere davvero un gioco da ragazzi per il vostro segno. Sicuramente la vostra andatura spedita sul lavoro sarà agevolata da una fluidità che potrebbe essere utile anche altrove. Potreste sentire le energie che si rinnovano in men che non si dica e uno slancio verso sempre più progetti, dandovi anche la possibilità di guadagnare di più rispetto alla norma.

7° Scorpione: dovrete rimboccarvi le maniche come non mai in questa settimana, ma sarete sicuramente bel lieti di avere tante cose da fare sul lavoro, perché questi affari potrebbero portarvi molti guadagni in un prossimo futuro e di certo non ve li lascerete scappare per niente al mondo. Rinforzerete l'affiatamento con la squadra professionale proprio per questo, cercando di puntare in alto senza dover chiedere nulla a nessuno. Secondo l'oroscopo la vostra fortuna sarà la vostra stessa ambizione.

8° Ariete: la fortuna in questa settimana potrebbe funzionare solo qualche volta, per cui darvi da fare sul lavoro adesso dovrebbe essere per voi una priorità inderogabile. Per i guadagni purtroppo dovrete attendere davvero molto tempo, anche se avrete comunque la vostra ricompensa.

Secondo l'oroscopo avrete un po' di energie in meno nel corso della seconda settimana, e il weekend dovrebbe essere dedicato al riposo. Evitate di essere intransigenti nel lasso di tempo del fine settimana.

Bilancia poco comunicativo

9° Bilancia: la comunicazione sul lavoro non sarà delle migliori a causa di Mercurio in opposizione. Dovrete forzare voi stessi a fare del vostro meglio e a dare una spinta ulteriore ai vostri affari, perché ora più che mai questi ultimi hanno l'esigenza di essere portati avanti da voi, senza troppi tentennamenti. Sfoderare gli artigli però in questo momento potrebbe non essere molto facile a causa di qualche problematica interna, secondo l'oroscopo. Estraniarti per un po' da tutto e da tutti potrebbe aiutarvi a rasserenarvi.

10° Acquario: avrete qualche stimolo professionale in grado di farvi sentire il meno possibile la noia e lo sforzo che potrebbero aleggiare su di voi. Fare appello alle vostre energie sarà molto facile, fare appello alla fortuna lo sarà un po' meno. Potreste avere bisogno di qualche aiuto esterno che faccia qualcosa in vostra vece, che vi dia anche qualche piccola idea per proseguire con gli affari che avete lasciato precedentemente in sospeso.

11° Cancro: purtroppo questo Giove in opposizione favorirà qualche disfunzione fra voi e la squadra di lavoro. Mancherà il dialogo e la prospettiva di interessi comuni che vi spingeranno a fare qualche decisione errata. Dovrete fare i conti con qualche spesa che per il momento potrebbe essere estremamente necessaria per la vita quotidiana.

Secondo l'oroscopo potreste avere anche della tensione che non vi permetterà di ragionare lucidamente in questo momento. Evitate le distrazioni.

12° Leone: sul lavoro potreste avere un atteggiamento fortemente negativo, molto pessimista e incline ad avere anche qualche dubbio sulla strada che avete scelto di percorrere. Al momento ci saranno pochi progetti su cui possiate veramente contare per una eventuale spinta in alto della vostra carriera, però potreste continuare a coltivare nuove idee e renderle disponibili in un prossimo futuro. Fare qualche scelta difficile vi aiuterà a farvi sentire più maturi.