L'oroscopo di mercoledì 26 aprile ci fornisce elementi utili per quel che concerne la vita sentimentale e lavorativa dei dodici segni zodiacali. La classifica, in particolare, ci porta a conoscenza dell'andamento degli stessi: in prima posizione troviamo l'Acquario, mentre in ultima si posiziona la Vergine.

Previsioni zodiacali del 26 aprile: i primi sei segni in classifica

Acquario (1° posto): l'Oroscopo del 26 aprile consegnerà il primo posto in classifica al vostro segno. Trascorrerete una giornata in armonia con la persona amata e l'elemento catartico sarà la rilevante dose di romanticismo che le dedicherete.

Il lavoro vi regalerà delle buone soddisfazioni, soprattutto nel rapporto coi vostri colleghi.

Gemelli (2° posto): il partner avrà bisogno del vostro aiuto e voi sarete in grado di dedicargli tutto il supporto necessario. Per quel che riguarda l'ambito lavorativo sarete particolarmente determinati e concreti, continuate così perché è la strada giusta.

Ariete (3° posto): cercate di decidere insieme alla vostra dolce metà come si svilupperà il vostro futuro insieme. Oggi sarà la giornata propizia. Sorprese positive in ambito lavorativo, nemmeno voi crederete ai vostri occhi.

Cancro (4° posto): potrete passare una giornata felice con la vostra dolce metà, questo non vi succedeva da tempo e ne sarete lusingati.

Per quel che riguarda il lavoro potreste ricevere una proposta economica veramente allettante.

Pesci (5° posto): vi troverete ad affrontare una discussione che potrebbero portarvi a risolvere alcune questioni, siate centrati sull'obiettivo da raggiungere. Sul lavoro ci potrebbe essere un progetto di difficile risoluzione, dedicateci tutta la concentrazione e l'impegno necessari.

Bilancia (6° posto): l'intesa con il partner sarà soddisfacente, anche se non sempre avrete voglia di andare al massimo e vi frenerete un pochino. Il lavoro non vi soddisfa particolarmente e avrete voglia di un cambiamento, pensateci bene.

Previsioni astrologiche del 26 aprile: le restanti posizioni

Sagittario (7° posto): si potrebbe verificare qualche incomprensione con la vostra dolce metà, cercate di disinnescare e non di alimentare.

Il lavoro potrebbe preoccuparvi un pochino, non rendetelo però più grave di quello che effettivamente è.

Toro (8° posto): potreste essere particolarmente nervosi per delle situazioni che non riuscite a gestire, non siate troppo precipitosi nei vostri giudizi. Anche sul lavoro non riuscirete a essere sereni, cercate di non compromettere il rapporto coi vostri superiori.

Capricorno (9° posto): i problemi con il partner sono ancora irrisolti e non avrete la minima intenzione di toccare con lui l'argomento, fatevi coraggio e parlatene. Sul lavoro dovrete mettere un maggiore impegno se vorrete raggiungere determinati risultati.

Leone (10° posto): cercate di mettere al primo posto il sentimento che provate nei confronti della vostra dolce metà e non cadete nella polemica.

Sul lavoro provate ad essere più elastici e tutto si risolverà per il meglio.

Scorpione (11° posto): sarete particolarmente nervosi nei confronti della vostra dolce metà e questo non andrà affatto bene perché rischierà di rovinare il rapporto con lei. Un progetto lavorativo importante potrebbe sfuggirvi di mano, cercate di mantenere la calma.

Vergine (12° posto): in amore non sarete affatto lucidi e potreste incolpare il vostro partner di alcune situazioni irrisolte, usate la testa e non fatevi prendere dalla rabbia. Il lavoro non andrà benissimo e vi potrebbe mettere di malumore.