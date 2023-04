L'oroscopo della settimana da lunedì 1 a domenica 7 maggio è pronto a dare le proprie previsioni segno per segno. Andranno particolarmente bene le cose per i Gemelli, il Leone, l'Acquario e i Pesci, mentre gli altri segni dovranno portare un po' di pazienza.

I primi sei segni dello zodiaco

Ariete: settimana di alti e bassi, ma è importante tenere il punto fermo per non perdere la percezione di sé. Il Sole è passato nel segno del Toro ma le sue energie non sono del tutto scemate. In compenso sono entrati Luna e Marte che rinforzano la vostra naturale dote di persone energiche.

La vita di coppia avrà dei momenti instabili: prendetevi qualche momento per voi per rilassarvi e riflettere. I vostri numeri fortunati sono il 14 e il 52.

Toro: la vostra mente è impegnata a risolvere i problemi di tutti i giorni, che per voi non sono una novità. Vivete la quotidianità con più leggerezza per evitare di rimanere intrappolati nelle preoccupazioni. Guardando al futuro le prospettive sono buone, quindi vi dovete armare di pazienza. Dal punto di vista sentimentale, state vivendo un buon momento che vi dà più luminosità del solito: le situazioni di coppia saranno più solide, mentre per i single arriverà qualcosa di importante. In arrivo una entrata economica inaspettata. I vostri numeri fortunati sono il 6 e il 71.

Gemelli: preparatevi ad affrontare i cambiamenti con serenità. In questo momento vi dovete concentrare sulle cose importanti, perché ci sono tutti gli elementi per trovare quello che state cercando. Giove e Luna sono nel vostro segno questa settimana e vi renderanno tutto più semplice. Approfittatene. Venere nel vostro segno mette qualche difficoltà nella vita di coppia.

I vostri numeri fortunati sono il 47 e il 39.

Cancro: sarà un settimana all'insegna dell'instabilità, che metterà un po' di ansia emotiva. Non bisogna scoraggiarsi e continuare a perseguire i propri obiettivi anche se si incontrano delle difficoltà. E' necessario cambiare il modo di pensare e avere un atteggiamento più positivo verso il futuro.

Per i single arriveranno nuovi incontri e arriverà una novità in famiglia. Vivete con più serenità questi momenti. I vostri numeri fortunati sono 1 e 17.

Leone: state lottando con le unghie e coi denti per ottenere quello che vi spetta di diritto, ma tutto si sta volgendo al meglio. Ci sono ancora piccole opposizioni fastidiose, ma la vostra forza e determinazione vinceranno su tutto e gli obiettivi prefissati sono a portata di mano. La vostra intelligenza vince sulle opposizioni delle stelle. Arriva Marte nel vostro segno che vi darà una sensualità potente e la vita sentimentale prenderà una piega del tutto positiva. I single devono sfruttare le energie positive del momento e incontrare nuove persone perché potrebbe nascere qualcosa di buono.

I vostri numeri fortunati sono il 16 e il 48.

Vergine: sarà una settimana molto positiva per i nati sotto il segno della Vergine, che verranno premiati per la loro razionalità, precisione e senso del dovere. Tutto ciò che avete iniziato si concluderà in modo positivo, sia per quanto riguarda il lavoro che per la vostra situazione sentimentale. Per i single è bene approfittare del periodo propizio per intraprendere storie nuove e importanti. Avete anche bisogno di qualche momento di pausa per una maggiore concentrazione su di voi. I vostri numeri fortunati sono il 9 e il 15

Gli ultimi sei segni dello zodiaco

Bilancia: la settimana che inizia è piena di impegni e non sarà tra le più facili da affrontare.

Dal punto di vista lavorativo cercate nuovi orizzonti, corsi di formazione che vi diano uno stimolo motivazionale. Grazie alle vostre doti, pian piano la situazione tenderà a migliorare e vivrete momenti più sereni. L'amore è sempre presente, ma i single non devono perdere le speranze e dovranno far conto sulle proprie doti di dolcezza e di semplicità per trovare l'anima gemella. Potreste ricevere un invito per un viaggio all'estero. I vostri numeri fortunati sono il 90 e il 55

Scorpione: nulla va male, ma il periodo è pesante dal punto di vista lavorativo. Entra Venere nel vostro segno che vi farà sognare l'amore della vostra vita. Stare sereni è importante per sfruttare al meglio le energie positive delle stelle.

In questo periodo comprenderete che nessuno è perfetto e che vi è concesso sbagliare. Accettate questa condizione in modo positivo come un punto di partenza per migliorare. E' il momento di dedicarsi a voi stessi, al proprio benessere, leggendo o andando in palestra. I vostri numeri fortunati sono il 31 e il 10.

Sagittario: settimana faticosa e piena di impegni che fa sentire i nati nel Sagittario un pò sott'acqua. State portando avanti un progetto importante che darà una svolta alla vostra vita, quindi non mollate la presa. Anche se sul lavoro avvertite qualche turbolenza, agite con calma e rasserenatevi per evitare conflitti. In famiglia tutto procede per il meglio Vivete l'amore a 360° e la soddisfazione sentimentale arriva da tutti i punti di vista.

I vostri numeri fortunati sono il 34 e il 21.

Capricorno: la vostra intelligenza e sensibilità vi terrà lontano da persone invadenti e stupide. E' importante mantenere la rotta e puntare su se stessi per raggiungere gli obiettivi prefissati, che non tarderanno ad arrivare. Le emozioni più importanti arrivano dalla vita sentimentale e dalla voglia di vivere che vi fanno ancora sentire le farfalle nello stomaco. Il vostro cambiamento è evidente a tutti e questo vi dà maggiore sicurezza. Per i single è il momento buono per trovare il partner. I vostri numeri fortunati sono 11 e 88.

Acquario: il periodo è tra i più felici, sani e vincenti e riuscirete a concludere quello che avete iniziato. Avete le idee molto chiare nel perseguire i vostri obiettivi.

Gli investimenti che avete fatto iniziano a dare i frutti desiderati. Pensate positivo e sorridete alla vita. Mercurio nel vostro segno vi dà l'energia giusta di cui avete bisogno in questo momento. Per i single non mancano le occasioni di successo. I vostri numeri fortunati sono il 25 e il 4

Pesci: alcuni sentono il bisogno di un periodo di pausa con una vacanza anche breve. Cercate di organizzarvi senza pensarci troppo e godetevi questo momento di relax. I pesci perfezionisti che si sono caricati sulle spalle tante responsabilità hanno bisogno di staccare un po'. L'amore è presente e travolgente, ma attenzione a non combinare qualche guaio nella coppia. I single sono pronti per una storia. I numeri fortunati sono il 2 e il 62.