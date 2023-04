L'oroscopo del weekend del 22 e 23 aprile fornisce informazioni utili relativamente ai dodici segni zodiacali. In particolare, i Pesci potrebbero essere un po' nervosi, mentre il Toro dovrebbe essere meno polemico.

Previsioni zodiacali del 22 e 23 aprile: la prima sestina

Ariete: secondo l'Oroscopo del 22 e 23 aprile non avrete molta voglia di divertirvi con gli amici e la pigrizia sta prendendo lentamente il sopravvento. Cercate di utilizzare la giornata di sabato per invertire la tendenza e scatenatevi come non mai.

Toro: potrebbe essere un weekend non particolarmente tranquillo, il rischio di discussioni è seriamente dietro l'angolo.

Bisognerà cercare di essere meno polemici, non fatevi prendere dal nervosismo e mostrate un certo equilibrio.

Gemelli: l'ideale sarebbe quello di fare un viaggio e rilassare la mente, provate a scappare da tutto e da tutti e per una volta pensate a voi stessi. La domenica potrebbe essere la giornata giusta per mettere in atto i vostri piani.

Cancro: potreste essere incerti su alcune decisioni da prendere, il momento è quello propizio per riflettere su alcune situazioni che non vi fanno stare sereni. Pensate maggiormente all'amore e meno al lavoro.

Leone: potrebbero verificarsi alcuni litigi che non vi permetteranno di stare bene mentalmente, purtroppo stavolta poco potrete farci. Per il vostro benessere evitate di portare troppo a lungo la questione e fate un passo indietro.

Vergine: utilizzate il weekend per rilassarvi e riposarvi, ne avrete bisogno dopo un'intensa settimana lavorativa. Non cedete alla tentazione di immergervi in alcune attività che vi faranno andare oltre il vostro obiettivo.

Le predizioni astrologiche del 22 e 23 aprile: la seconda sestina

Bilancia: non fatevi prendere dall'ansia, fate le cose fatte bene e senza essere troppo frettolosi, è il rimedio giusto per stare lontani dallo stress.

Non sempre è possibile andare di corsa e immergersi nei mille impegni giornalieri.

Scorpione: potreste non riuscire a tenere a bada la vostra irruenza e il vostro istinto potrebbe non essere un buon alleato. Cercate di limitare i danni e non superate quello che può essere un limite che a tutti i costi dovreste porvi.

Sagittario: avreste voglia di uscire e divertirvi ma fisicamente non sarete pronti per mettere in pratica ciò che la mente vi sollecita, non fate il passo più lungo della gamba.

Siate accorti e tutto andrà per il verso giusto.

Capricorno: potrebbero consolidarsi le relazioni amorose, soprattutto per voi che siete in coppia da parecchio tempo. Le due giornate saranno comunque sufficientemente piacevoli e piene di gradite sorprese.

Acquario: durante il weekend potreste avere voglia di starvene un po' da soli e di riflettere su alcuni aspetti importanti della vostra vita. Potreste anche prendere in considerazione l'ipotesi di cambiare radicalmente alcune situazioni personali.

Pesci: non fatevi innervosire troppo da alcuni comportamenti che risultano essere comunque marginali nella vostra vita, siate pazienti e guardate sempre verso l'obiettivo che volete raggiungere. Il sabato potrebbe essere buono per una bella passeggiata salutare.