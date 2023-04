La giornata del 26 aprile si preannuncia piuttosto interessante per i dodici segni zodiacali. Di seguito le previsioni e l'Oroscopo con le indicazioni e le novità che arriveranno sia dal punto di vista sentimentale che professionale.

Ariete: in amore giornata nervosa, ma da domani le cose andranno meglio. Vi sentite arrabbiati per alcune ingiustizie vissute. Nel lavoro serve una buona dose di energia, prendere una decisione importante sarà comunque possibile.

Toro: per i sentimenti un recupero è previsto adesso, ma evitate di arrabbiarvi. Nel lavoro giornata che vi vede distratti, meglio evitare azzardi.

Gemelli: a livello sentimentale se c'è qualcosa da dire non rimandate nulla. Nel lavoro c'è la necessità di fare qualcosa. Momento che comporta maggiore attenzione.

Cancro: in amore meglio parlare oggi piuttosto che rimandare alcune questioni, situazione al momento altalenante. A livello lavorativo troppe spese adesso e poche entrate.

Leone: a livello sentimentale avete superato alcuni contrasti, sentite ora per una necessità di farvi sentire. Nel lavoro è tempo di fare scelte importanti, in particolare per gli investimenti.

Vergine: in ambito sentimentale tutto procederà nel verso giusto. Per i single del segno, invece, è giunto il momento di far battere il cuore. Poche novità in campo professionale.

Previsioni e oroscopo del 26 aprile 2023: la giornata

Bilancia: a livello amoroso periodo non semplice adesso, state aspettando di rivedere una persona. State più vicini a chi vi interessa. Nel lavoro c'è voglia di cambiare le cose.

Scorpione: per i nati sotto questo segno zodiacale in amore se una persona vi interessa ora è tutto più chiaro, ma non dovete aspettare troppo.

Giornata in cui potrete farvi valere. Nel lavoro potrete recuperare, ma sarà necessario accettare un compromesso.

Sagittario: in amore c'è ancora uno stato di agitazione al momento, si è presi da troppe cose. Nel lavoro momento di insicurezza che dovrete superare, vivrete comunque nuove situazioni.

Capricorno: a livello sentimentale giornata migliore per lasciarsi scivolare le cose addosso, c'è bisogno di maggiore tranquillità.

Nel lavoro non mancheranno soddisfazioni, siete più volenterosi.

Acquario: per i sentimenti se ci sono delle cose da dire meglio agire adesso, non perdete tutto di vista. Nel lavoro qualcosa potrebbe non andare, per questo motivo non arrabbiatevi.

Pesci: in amore Luna in ottimo aspetto, arrivano soluzioni. Nei rapporti con gli altri possibili revisioni. Nel lavoro attenzione alle provocazioni, dovreste affrontare tutto con maggiore coraggio.