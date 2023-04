L'oroscopo di mercoledì 26 aprile spiega quali saranno le energie che i movimenti dei corpi celesti trasmetteranno ai diversi segni zodiacali. La positività travolgerà l'Ariete, i Gemelli e la Vergine, i quali faranno del loro meglio per sfruttare questa giornata. Lo Scorpione continuerà a essere troppo diffidente e questo non gioverà alla vita di coppia.

Oroscopo di mercoledì 26 aprile: Toro grintoso e pronto a nuove sfide

Ariete: il periodo è positivo, ma questo potrebbe portarvi a essere troppo sicuri di voi stessi e a perdere di vista il senso della misura.

Le proposte che si presenteranno, invece, richiederanno da parte vostra un'adeguata riflessione prima della decisione finale.

Toro: il cielo vi aiuterà ad osare un po' di più e anche se solitamente siete portati ad esitare, in questo mercoledì di aprile avrete voglia di nuove sfide. La grinta non mancherà e le soddisfazioni professionali arriveranno a breve. Nuovi progetti anche per quanto riguarda a famiglia.

Gemelli: ci saranno ottime occasioni in questa giornata e se non trascurerete il punto di vista degli altri la strada da affrontare sarà in discesa. Non è escluso che qualcuno possa provare per voi dei sentimenti più importanti di quelli che esprime: avete un ammiratore segreto.

Cancro: le stelle favoriranno il romanticismo e per chi è single i nuovi incontri non mancheranno.

Sarete alquanto insoddisfatti da punto di vista professionale, perché continuerete a guardare il bicchiere mezzo vuoto anche se le cose non vanno poi così male.

Oroscopo del giorno: Bilancia fortunata e romantica

Leone: la passione sarà al centro della giornata e al partner non dispiacerà affatto trascorrere delle ore romantiche in vostra compagnia.

Sul lavoro potrebbe esserci qualche ostacolo da superare, ma vi basterà un po' di impegno per lasciarvi tutto alle spalle.

Vergine: tornerà il sereno per voi e la fortuna sarà un dono delle stelle. Impegnatevi a portare avanti i progetti che avevate lasciato a metà e non ve ne pentirete. Una serata romantica sarà la ciliegina sulla torta per questa giornata in cui non potrete chiedere di più.

Bilancia: riuscirete a lasciarvi alle spalle lo stress accumulato nei giorni scorsi e non soltanto per gli impegni lavorativi. Sarà una giornata di riflessioni in cui riuscirete a staccare per dedicarvi alle persone che amate e condividere con loro i vostri interessi.

Scorpione: continuerete a essere sospettosi nei confronti del partner, che però non avrà nulla da nascondere e potrebbe iniziare a stancarsi. Non tirate troppo la corda. Sul fronte lavorativo ci saranno troppi impegni da portare a termine, ma i frutti che arriveranno cancelleranno la stanchezza.

Torna l'entusiasmo al Sagittario, Capricorno permaloso

Sagittario: le stelle favoriscono le transazioni e - se avete delle richieste particolari da fare - approfittate di questo momento e riceverete risposte positive.

Ci saranno nuove idee e l'entusiasmo tornerà a illuminare le vostre giornate dopo un periodo piuttosto sottotono.

Capricorno: l'oroscopo del giorno 26 aprile annuncia che sarete particolarmente permalosi e i rapporti con gli altri saranno piuttosto difficili. Le preoccupazioni per il futuro non vi permetteranno di guardare tutto l'affetto di cui siete circondati e chi vi è accanto dovrà pazientare.

Acquario: tenere a bada l'istinto servirà a fare le scelte giuste e le stelle saranno dalla vostra parte per tutto ciò che riguarda le finanze. In famiglia ci sarà qualche difficoltà che potrebbe risolversi con un po' di organizzazione, ma non ne avrete voglia.

Pesci: avrete voglia di più stabilità e chi è in coppia da un po' di tempo inizierà a pensare di fare un passo importante da proporre al partner. I progetti nati in questi giorni saranno ricchi di creatività e passione e avrete voglia di lasciare il certo per l'incerto.