L'oroscopo del 7 aprile porterà a conoscenza alcune dinamiche relative all'amore e al lavoro. In particolar modo, in questa giornata, il Capricorno risulterà essere molto sensuale, mentre l'Acquario dovrà essere più comprensivo.

Previsioni zodiacali del 7 aprile 2023: la prima sestina

Ariete: secondo l'Oroscopo del 7 aprile sarete particolarmente passionali e potreste trascorrere una serata molto piacevole col vostro partner. Per quel che riguarda il lavoro, cercate di fare meno confusione e siate più ordinati.

Toro: un incontro potrebbe risultare interessante e farvi cambiare idea rispetto alle vostre ultime idee sull'amore.

Il lavoro potrebbe portare delle novità molto interessanti che cambieranno la vostra giornata.

Gemelli: il vostro rapporto con la persona amata non sarà dei migliori e correrete il rischio di rovinarlo ulteriormente. Anche il lavoro non andrà per il verso giusto ma avete tempo e modo di recuperare brillantemente.

Cancro: la giornata sarà piena di intrigo e avrete modo di organizzare una situazione davvero piacevole per la vostra dolce metà. Sul lavoro mantenete i piedi per terra e non pensate di ottenere tutto e subito, commettereste uno sbaglio imperdonabile.

Leone: qualche dubbio potrebbe insinuarsi nella vostra mente e potreste decidere di rallentare nel rapporto con il vostro partner. L'ambiente lavorativo non sarà dei migliori, qualche collega non vi apprezzerà molto.

Vergine: in amore non sarete sicuri di alcune scelte del vostro partner, cercate di rendervi utili e state al suo fianco. Non ci saranno notizie particolarmente entusiasmanti sul lavoro, ma nemmeno grandi lamentele a riguardo.

Le predizioni astrologiche del 7 aprile 2023: la seconda sestina

Bilancia: per quel che riguarda la vostra relazione di coppia, non permettete a terze persone di interessarsi dei vostri problemi, potrebbe essere una cosa peggiorativa.

Bene il lavoro, ci potrebbero essere delle novità che attendevate da tempo.

Scorpione: la vostra voglia di polemizzare a tutti i costi renderà il rapporto con il partner particolarmente nervoso e controproducente. Alcuni progetti potrebbero permettervi di scalare posizioni importanti nelle gerarchie aziendali.

Sagittario: se avete intenzione di chiarire alcune cose con la persona amata, questa non sarà sicuramente la giornata giusta.

Il lavoro potrebbe rovinare il vostro umore, cercate di mantenere la calma e il sangue freddo.

Capricorno: la vostra sensualità farà la differenza e la vostra dolce metà sarà soddisfatta del vostro modo di agire. Miglioramenti sotto l'aspetto lavorativo, guardate con rinnovato ottimismo al futuro.

Acquario: cercate di risolvere alcune problematiche con il vostro partner, mettete nella discussione tutta la comprensione di cui disponete. Le vostre brillanti idee vi permetteranno di ricevere grandi elogi dal vostro capo.

Pesci: potreste essere nervosi sotto l'aspetto sentimentale, la persona amata sarà particolarmente attenta a non peggiorare le cose. Sul lavoro sarete in grado di ripartire alla grande e non avere più dubbi su voi stessi.