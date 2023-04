L'Oroscopo del fine settimana che va dal 22 al 23 aprile prevede un Toro lungimirante in ambito lavorativo grazie a un forte Urano nel segno, mentre la fortuna aiuterà i nativi dell' Acquario, non solo in amore. Lo Scorpione potrebbe trovarsi un po’ disorientato al lavoro, mentre la simpatia farà parte dei nati del Leone.

Vediamo ora nel dettaglio le previsioni per l'oroscopo del weekend dal 22 al 23 aprile.

Previsioni oroscopo weekend 22-23 aprile 2023 segno per segno

Ariete: sfera sentimentale soddisfacente in questo fine settimana per voi nativi del segno.

La Luna e Venere vi sorrideranno e, single oppure no, costruirete un rapporto sereno e affiatato con la persona che amate. Per quanto riguarda il lavoro le occasioni professionali potrebbero farsi ghiotte per voi grazie al sostegno di Giove. Voto - 8️⃣

Toro: weekend tutto sommato interessante per voi nativi del segno, soprattutto in amore. Ci sarà un rapporto sereno tra voi e la persona che amate, con momenti davvero appaganti, frutto dell'ottimo rapporto che siete riusciti a costruire. Nel lavoro Mercurio e Marte vi permetteranno di mettere a punto progetti ben realizzati, grazie al vostro modo di fare lungimirante. Voto - 8️⃣

Gemelli: sfera sentimentale al centro dell'attenzione. Il rapporto tra voi e le persone che amate sarà importante, e spenderete tempo ed energie affinché possa regnare l'armonia.

In ambito lavorativo alcuni progetti sono andati per il verso giusto. Adesso potrete cimentarvi in qualcosa di nuovo e altrettanto produttivo. Voto - 9️⃣

Cancro: godrete di alcune caratteristiche peculiari che vi permetteranno di distinguervi in ambito lavorativo, merito del sostegno di Mercurio, Marte e Saturno. Sul fronte sentimentale vi sentirete più liberi e in armonia con le persone che amate, liberi di poter vivere al meglio il vostro rapporto e costruire la vostra storia insieme.

Voto - 8️⃣

Leone: la simpatia sarà dalla vostra parte in questo weekend secondo l'oroscopo. Saprete reagire bene agli stimoli e impulsi del partner, costruendo un rapporto davvero affiatato. Anche voi single avrete voglia di costruire un buon legame con amici e familiari. In ambito lavorativo alcuni progetti avranno grande impatto e importanza nella vostra carriera professionale.

Voto - 8️⃣

Vergine: previsioni astrali in alto mare per quanto riguarda i sentimenti. L'astro argenteo e il pianeta dell'amore saranno entrambi in quadratura dal segno dei Gemelli, rendendo complicato il rapporto tra voi e la persona che amate. In ambito lavorativo il vostro umore potrebbe condizionare pesantemente la vostra prestazione professionale. Voto - 6️⃣

Bilancia: in netto rialzo le vostre quotazioni in ambito sentimentale. Recupererete punti grazie a questo cielo favorevole. Single oppure no, fatevi avanti e accettate le proposte romantiche che arriveranno per rendere questo periodo più interessante e movimentato. In ambito lavorativo invece meglio non prendere alcuni progetti sottogamba, soprattutto in questo periodo.

Voto - 7️⃣

Scorpione: potrete rendere questo fine settimana stimolante in amore se avrete fantasia. Con la giusta inventiva e doti oratorie, riuscirete a trascinare la vostra anima gemella in momenti davvero appaganti e romantici. In ambito lavorativo invece potreste sentirvi un po’ disorientati. Avete svolto progetti straordinari nell'ultimo periodo, ma adesso, dovrete trovare idee e energie per dedicarvi a qualcosa di diverso. Voto - 7️⃣

Sagittario: con i sentimenti non sarete particolarmente ferrati considerata la posizione sfavorevole della Luna e di Venere. Single oppure no, sarà importante non essere causa di discussioni, soprattutto con la vostra fiamma. In ambito lavorativo ve la caverete discretamente, ciò nonostante cercate di contenere invidia e gelosia verso chi riesce a dimostrare di più.

Voto - 6️⃣

Capricorno: le ultime due giornate della settimana si riveleranno abbastanza soddisfacenti in ambito amoroso. Questo cielo non sarà particolarmente influente, ciò nonostante sarà possibile dare vita a momenti davvero appaganti insieme alla persona che amate. In ambito lavorativo sarete in possesso di un ottimo bagaglio pieno di esperienze, utile per cimentarvi bene in nuove imprese. Voto - 7️⃣

Acquario: la fortuna sarà dalla vostra parte in questo fine settimana, merito di Giove in sestile dal segno dell'Ariete. In ambito lavorativo l'aiuto della dea bendata sarà importante per portare avanti i vostri progetti, considerati i tanti ostacoli da superare. In amore ci penseranno la Luna e Venere a darvi ciò di cui avrete bisogno per vivere un rapporto affiatato.

Voto - 8️⃣

Pesci: cercherete di reagire a questa vita amorosa poco soddisfacente secondo. Ciononostante, con la Luna e Venere negativi, non sarà così semplice. Forse dovrete prima cambiare qualcosa del vostro atteggiamento. Nel lavoro Mercurio e Marte saranno positivi, e potrete provare a mettere insieme progetti ambiziosi. Voto - 6️⃣