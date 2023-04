Martedì 25 aprile 2023 troviamo sul piano astrale la Luna assieme a Marte transitare nel segno del Cancro, nel frattempo Venere sosterà nell'orbita dei Gemelli. Saturno e Nettuno, intanto, protrarranno il moto in Pesci, così come Plutone proseguirà il transito in Acquario. Il Nodo Nord, Mercurio, Urano e il Sole, in ultimo, permarranno nel domicilio del Toro come Giove resterà stabile in Ariete.

Oroscopo quotidiano favorevole per Pesci e Cancro, meno esaltante per Capricorno e Gemelli.

Sul podio

1° posto Cancro: niente scuse. Secondo l'oroscopo di martedì 25 aprile, i nati Cancro potrebbero prendere il coraggio a quattro mani e affrontare un delicato argomento col partner, parlare chiaro a un capo oppure intraprendere un nuovo regime alimentare che strizzi l'occhio alla salute.

2° posto Pesci: hobby. Ottime le effemeridi di casa Pesci per rispolverare un vecchio hobby mai dimenticato, coi nativi che riusciranno probabilmente a ritagliarsi il tempo necessario per immettere nuova linfa in una loro cara passione.

3° posto Toro: risultati top. I liberi professionisti dei nati Toro, durante questo giorno di primavera, avranno buone chance di ottenere dei risultati degni di nota che, oltre a fomentare il loro entusiasmo, gli faranno comprendere di aver imboccato il sentiero idoneo alla loro crescita lavorativa.

I mezzani

4° posto Sagittario: focosi. La passionalità potrebbe bussare nuovamente alla porta dei nati sotto il segno del Sagittario, nel corso di questa giornata di fine mese, spazzando le ultime ruggini nate in coppia come se fosse la neve sul vialetto di casa.

5° posto Ariete: focus organizzativo. Le abitudini giornaliere saranno, c'è da scommetterci, da passare al vaglio per i nati Ariete questo martedì, in quanto il segno di Fuoco si accorgerà che organizzando in maniera certosina il tutto riuscirebbe a svolgere più attività e a farlo più efficientemente.

6° posto Leone: punto di rottura.

Le prime due decadi di casa Leone, durante il 25 aprile, avranno eccelse possibilità di rendersi conto che alcuni rapporti relazionali, perlopiù persone conosciute blandamente, non avranno più senso di essere coltivati oltre.

7° posto Scorpione: passarci sopra. I riflettori del martedì dei nati Scorpione parranno essere puntati quasi esclusivamente su alcune beghe familiari ancora irrisolte, col parterre astrale che suggerirà al segno Fisso di passarci sopra e non serbare alcun rancore alle persone care.

8° posto Acquario: sostegni inaspettati. Se da una parte il tono umorale risentirà presumibilmente di un notevole afflosciamento, dall'altra parte in questa giornata di aprile i nati Acquario potranno contare sul sostegno morale di qualche persona inaspettata che li lascerà piacevolmente colpiti.

9° posto Vergine: freno a mano tirato. Recarsi a lavoro, prodigarsi nelle pulizie domestiche ma anche presenziare a una serata mondana saranno attività che probabilmente peseranno più del solito nelle ventiquattro ore in questione per i nati Vergine, i quali affronteranno il tutto col freno a mano tirato.

Ultime posizioni

10° posto Capricorno: scontrosi. Intrattenere un dialogo armonioso coi nati Capricorno questo martedì potrebbe essere un'ardua impresa, in quanto il segno Cardinale risulterà scontroso e tendente alla provocazione perché latentemente insoddisfatto di qualcosa.

11° posto Gemelli: accuse. Giornata da prendere con le pinze nel ménage amoroso di casa Gemelli, con quest'ultimi che si ritroveranno il dito della dolce metà puntato contro che li accuserà di avere troppo la testa per aria nell'ultimo periodo.

12° posto Bilancia: straniti. Un'amica fidata potrebbe venir meno a una promessa fatta o a un appuntamento importante concordato da tempo, causando una certa perplessità nei nati Bilancia che, anziché chiedere lumi alla stessa, preferiranno attendere spiegazioni spontanee.