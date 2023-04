L’Oroscopo del giorno è pronto a svelare le previsioni zodiacali del 10 aprile. Una nuova settimana sta per iniziare: ansiosi di sapere come sarà il primo dei sette giorni a venire? Iniziamo a togliere il velo all'oroscopo del giorno 10 aprile consultando il responso delle stelle in merito alle attività di lavoro e nei sentimenti.

Previsioni zodiacali del 10 aprile, l'oroscopo da Bilancia a Sagittario

Bilancia: ★★★★★. Giornata all'insegna della fortuna. Lo dicono le stelle del periodo, molti in favorevole aspetto, senz'altro pronti a riflettere i loro benevoli raggi anche sul vostro segno.

In netto rialzo le quotazioni sentimentali. Non importa se non siete più adolescenti: a fine aprile o inizio maggio tutto può succedere e già questo lunedì potrebbe essere uno di quei giorni magici tanto agognati. Se incontraste una persona del Leone o del Sagittario non perdeteli di vista: tra questi segni c'è sicuramente la persona che state da tempo cercando. Nel lavoro assisterete a un recupero della sicurezza in voi stessi. Una rinascita che inciderà positivamente nell'immediato.

Scorpione: ★★★★. Le prossime influenze astrali segneranno un ritmo abbastanza stimolante, spingendo molti di voi all'azione. Ne conseguirà certamente una rivelazione migliore della vostra personalità. Negli ultimi tempi vi è capitato spesso di confondere il deserto con il sentimento?

Una volta capita la differenza, farete un grande passo avanti: vedrete, presto l'amore vero trionferà. Parlando di lavoro, per alcuni sarà caratterizzato da piccoli cambiamenti. L'innata capacità di entrare in contatto con gli altri vi rende una persona davvero speciale, questo vi darà la possibilità di portare su nuovi livelli alcuni aspetti inerenti la vostra mansione.

Sagittario: ★★★★★. L'oroscopo del 10 aprile prevede un inizio settimana davvero soddisfacente in molti settori. Questa bella e socievolissima Luna, nel vostro segno fino a tutto lunedì, continuerà a regalarvi momenti davvero entusiasmanti, in grado di rivitalizzare le vostre attività quotidiane. Aspettatevi una serie pressoché ininterrotta di occasioni d’incontri e di nuove e stimolanti conoscenze se single.

In coppia, nel frattempo, dovreste trovare la tranquillità e l’armonia di cui avete un gran bisogno. Sempre che riusciate ad arginare i tentativi d’ingerenza di qualche famigliare che ben sapete. Nel lavoro invece, sul lavoro non s’intravedono troppe novità. Tutto continuerà a essere fermo a causa di una questione di cui non riuscite a venire a capo.

Oroscopo e stelle del 10 aprile, le previsioni astrologiche da Capricorno a Pesci

Capricorno: ★★★★★. In programma un avvio di settimana molto fortunato. Dall’amichevole segno del Sagittario, la Luna finalmente torna a esservi fedele, ben disposta a trasmettervi un meraviglioso senso di benessere e tanta serenità. Fantasia e immaginazione in questo periodo saranno il vostro cavallo di battaglia: sarete protagonisti di veri prodigi!

Nel lavoro, un’amicizia importante potrebbe tornarvi utile per sostenere un progetto al quale tenete moltissimo, decisivo per il vostro prossimo futuro. In ambito amoroso, il buonumore questo prossimo lunedì si presterà nel caso qualcuno vorrebbe prendersi una giusta pausa di riflessione. Mettete in campo tanto dialogo e molta disponibilità all’ascolto e allo scambio di sensazioni.

Acquario: ★★. In arrivo un lunedì poco positivo, anche se non mancheranno piccoli momenti nei quali provare a reagire. Tenendo conto dell’ostilità di Venere, che potrebbe favorire attimi di confusione e pure un po’ di aggressività, moderate azioni e parole. Solo così tutto filerà abbastanza liscio. I grandi progetti che avete in mente dovranno attendere ancora un po', sempre che non siano i soliti castelli in aria o quei bei filmini mentali che spesso amate fare in cuor vostro.

Nel lavoro invece, se una questione si complicasse oltre il previsto, non insistete. Intanto prendetevi del tempo per valutare il quadro e per aggiustare il tiro. In amore la vita a due avrà certamente i suoi bei momenti di svago.

Pesci: ★★★★. L'oroscopo del giorno, di lunedì 10 aprile, annuncia tanta buona routine per questo avvio settimanale. Con Luna e Venere sufficientemente a favore, alcuni rapporti per lo più a base sentimentale o qualche amicizia balzeranno forse in primo piano. In taluni casi diversi contesti della quotidianità si arricchiranno abbastanza di buona fantasia. Potrete permettervi di inserirvi in ambienti sociali e professionali con discreta facilità. Predisponete il cuore a ricevere e offrire un sentimento vero e profondo, sia in coppia che se single.

Gli influssi astrali delle ultime settimane potrebbero aver messo alla prova la pazienza o la socievolezza. Proprio per questo sentirete il bisogno di conferme in alcuni campi della quotidiana esistenza.