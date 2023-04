L’Oroscopo del giorno è pronto a svelare le previsioni zodiacali del 22 aprile. Il clima astrale del periodo pone l'attenzione sull'importanza di sperimentare cose nuove, magari sconosciute. Per molto potrebbero presentarsi delle occasioni inaspettate per qualche segno, altre situazioni invece quasi sicuramente meriteranno una maggiore attenzione.

Iniziamo a togliere il velo all'oroscopo del giorno 22 aprile consultando il responso delle stelle in merito alle attività di lavoro e nei sentimenti, relativamente alla seconda sestina astrologica.

Previsioni zodiacali del 22 aprile, l'oroscopo da Bilancia a Sagittario

Bilancia: ★★★★★. Ottimo periodo in programma: vi attendono tanti positivi sviluppi e buone notizie. Siete pronti per affrontare al meglio le novità che arriveranno nelle prossime ore? Quando si parla di amore, poi, vi aspettano sicuramente delle piacevoli sorprese. Fate attenzione agli incontri inaspettati però: potrebbero essere molto importanti per il futuro. Nel lavoro, l’attenzione è rivolta alle nuove partnership: valutate con cura le proposte che arriveranno e non scoraggiatevi se qualcosa non dovesse andare come previsto. Lasciate che le opportunità arrivino da sole nei prossimi giorni. Cogliete l'occasione per scoprire nuovi interessi ed espandete le vostre competenze.

Scorpione: ★★★★. State per vivere un periodo di maggiore creatività e intuizione. Potrete approfittare delle vostre abilità, poiché ci saranno opportunità interessanti da prendere in considerazione. Tuttavia, non sottovalutate le possibili preoccupazioni, quindi cercate di mantenere la calma in ogni situazione. In amore, i nativi single potranno trovare persone interessanti al loro fianco.

Coloro che sono già impegnati dovranno fare attenzione alle tensioni e ai conflitti che potrebbero emergere dal proprio rapporto. Tuttavia, con l'apporto della Luna, molti nativi riusciranno ad affrontarli con successo. Per quanto riguarda il lavoro, cercate di mettere tutta la vostra energia in ogni progetto, in modo da avere successo e risultati apprezzabili.

Sagittario: ★★★★★. L'oroscopo del 22 aprile mette in evidenza previsioni molto positive. Iniziate godendovi una bella giornata serena e dinamica. Sarete profondamente determinati e in tanti "rotolerete" letteralmente verso meritati successi. In amore, avrete la possibilità di rinnovare la vostra relazione e dare un nuovo slancio all'intesa. Impegnatevi a incrementare i vostri sforzi cercando di non lasciare nulla al caso: intuizioni fortunate con anche tanto buon senso. Finora, avete perseguito validi obiettivi e adesso potrete raccoglierne i frutti. Lasciatevi andare ed esplorate le possibilità che il destino vi segnalerà. Se poi doveste prendere una decisione difficile, siate consapevoli delle conseguenze, ma non lasciatevi condizionare dal timore dell'ignoto.

Approfittate della situazione favorevole, per raggiungere i risultati che sognate.

Oroscopo e stelle del 22 aprile, le previsioni astrologiche da Capricorno a Pesci

Capricorno: ★★★★★. Siete pronti ad affrontare con forza un'altra giornata di grandi sfide e possibilità? Nel campo dell'amore avrete l'opportunità di portare a termine qualcosa di grande e straordinario. Probabilmente la persona che amate sarà pronta a condividere il suo cuore, come sempre. L'importante non lasciarsi distrarre dalle cose meno importanti ma concentrarsi sulle cose che state affrontando. Sul lavoro, la vostra energia sarà messa a dura prova da una considerevole quantità incombenze, il che vi impegnerà molto. Non scoraggiatevi, continuate a cercare le soluzioni migliori per ogni situazione.

Ricordate una cosa: se desiderate qualcosa con grande convinzione, alla fine troverete la maniera giusta per raggiungerla.

Acquario: ★★. Si profila un periodo abbastanza negativo, ma non preoccupatevi: poteste imboccare una via diversa e ottenere risultati comunque interessanti. Questo giorno sarà in qualche caso caratterizzato da tensioni nella sfera sentimentale, quindi se possibile, evitate di dare la colpa agli altri. Il lavoro sarà intenso, ma avrete la capacità di utilizzare al meglio le vostre competenze. Cercate di concentrarvi su un compito per volta e ricordate che più andrete veloci, più in fretta sarete in grado di concludere. Prendete le cose con calma e siate determinati, focalizzandovi solo su ciò che volete ottenere.

State attenti a non essere troppo impulsivi e di considerare attentamente le opzioni prima di prendere decisioni importanti.

Pesci: ★★★. L'oroscopo del giorno, di sabato 22 aprile, mette in risalto un momento non dei più favorevoli per i nati sotto il segno. La Luna cambierà, ma non in meglio ovviamente: maestra di vibrazioni negative, le difficoltà potrebbero aumentare a dismisura. Una maggiore attenzione dovrebbe essere posta nell'ambito delle relazioni sentimentali: meglio evitare decisioni affrettate e procedere con cautela quando si tratta di fare scelte di una certa consistenza. Anche per quanto riguarda il lavoro, diciamo che andrà mantenuta una certa flessibilità: è tempo di valutare nuove opzioni per non compromettere gli obiettivi prefissi. L'importante è utilizzare saggiamente la propria naturale propensione per le buone intuizioni.