L'oroscopo settimanale dal 24 al 30 aprile è pronto a dare informazioni utili per le giornate dei dodici segni zodiacali. In particolare i Gemelli saranno felici in amore, mentre per l'Ariete potrebbero essere favoriti gli incontri.

Previsioni zodiacali dal 24 al 30 aprile: la prima sestina

Ariete: la vostra situazione sentimentale non sarà propriamente idilliaca, anche se potrebbero essere favoriti gli incontri e le nuove conoscenze. Per quel che concerne la sfera lavorativa avrete la possibilità di ottenere buoni risultati se riuscirete a cavarvela da soli.

Toro: saranno molte le emozioni di questa settimana, cercate di cogliere al volo tutte le occasioni che vi capiteranno e che potrebbero cambiare i vostri rapporti amorosi. Sul lavoro potreste ricevere delle proposte davvero interessanti, alcune di essere dovranno essere vagliate molto attentamente.

Gemelli: potreste risultare un po' indecisi relativamente ad alcune decisioni da prendere sul piano sentimentale, non fate passare troppo tempo e cercate di risolvere le questioni in sospeso. Sotto il punto di vista professionale sarete particolarmente scaltri e non vi farete certo mettere i piedi sopra da nessuno.

Cancro: in amore le giornate potrebbero essere particolarmente felici accanto alla persona amata, dovrete solo cercare di essere meno impulsivi e non farvi trascinare in discussioni sterili e inutili.

Per quel che concerne il lavoro non ci saranno particolari novità, dovrete stare attenti solamente ad un po' di fatica.

Leone: la maggior parte delle giornate della settimana saranno caratterizzare da slanci romantici verso il vostro partner, ma in alcune circostanze ci sarà bisogno di chiarire qualche atteggiamento equivoco.

In ambito professionale potrebbe esserci un avanzamento di carriera con tanto di soddisfazione economica.

Vergine: dovrete mettere una buona dose di pazienza nel rapporto con la vostra dolce metà, fate ricorso a tutto il vostro equilibrio e cercate di appianare quelle che non sembrerebbero divergenze insormontabili. L'ambiente lavorativo potrebbe riservare qualche incomprensione che dovrà essere gestita al meglio e senza conseguenze negative.

Le predizioni astrologiche dal 24 al 30 aprile: la seconda sestina

Bilancia: vivrete la settimana con tanta intensità e con una passionalità che difficilmente avevate mostrato in passato, non cadete però in gelosie inutili. Molto bene la sfera lavorativa, ci potrebbero essere delle gratificazioni del tutto inaspettate a livello personale.

Scorpione: queste giornate potrebbero essere utili per consolidare il vostro rapporto sentimentale e prendere alcune decisioni importanti riguardanti il vostro futuro come coppia. Ci potrebbero essere dei cambiamenti per quel che riguarda il lavoro, non sono esclusi cambiamenti di mansione o addirittura di professione.

Sagittario: cercate di essere maggiormente comprensivi nei confronti della vostra dolce metà che potrebbe attraversare un momento non particolarmente felice, statele vicino.

Sarete chiamati a qualche sacrificio sotto l'aspetto professionale, sacrificatevi e certamente non ve ne pentirete.

Capricorno: alcune discussioni potrebbero caratterizzare le vostre giornate, non fatevi prendere dalla voglia di polemizzare e cercate di risolvere in maniera brillante le problematiche esistenti. Sul lavoro potreste aver bisogno di un supporto, cercatelo in un collega di lavoro particolarmente gentile.

Acquario: sarete colti da una passione improvvisa nei confronti del vostro partner, cercate di non calare di intensità al passare dei giorni, la persona amata gradirà e non poco. Sul lavoro sarete chiamati a un ruolo di grande responsabilità, fate capire a tutti che siete all'altezza del compito assegnato.

Pesci: il vostro rapporto amoroso potrebbe essere attraversato da una buona dose di incertezza, potreste non essere convinti di ciò che state facendo e delle decisioni prese. Per quel che concerne il lavoro cercate di non perdere l'entusiasmo nei confronti di un progetto particolarmente importante.