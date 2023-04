Secondo le previsioni dell'oroscopo del 25 aprile 2023, i nati sotto il segno del Sagittario devono puntare sempre in alto. I Vergine, invece, hanno un po' la testa tra le nuvole. Sarebbe opportuno tornare con i piedi per terra.

Oroscopo degli ultimi quattro segni

12° in classifica Ariete: ci sono dei nodi che dovrebbero venire al pettine, ma siete un po' distratti in questi giorni. Cercate di ritrovare dapprima la calma e l'armonia in voi stessi.

11° Bilancia: le previsioni dell'Oroscopo del 25 aprile vi invogliano a rilassarvi un po' di più. Spesso tendete ad essere tesi e a prendere sotto gamba alcune faccende che, invece, necessiterebbero di maggiore attenzione.

10° Vergine: spesso avete la testa tra le nuvole e questo non sempre è un bene. Cercate di mostrarvi un po' più precisi, specie per quanto riguarda la sfera professionale.

9° Toro: le stelle vi invitano ad essere audaci. Nel lavoro stanno per aprirsi delle opportunità molto interessanti, quindi non dovete fare altro che allargare gli orizzonti e gettarvi a capofitto.

Previsioni astrali posizioni centrali

8° in classifica Acquario: buon momento per quanto riguarda l'amore. Se siete in attesa di un grande cambiamento, forse è il caso di fermarsi un attimo a riflettere sulle vostre potenzialità.

7° Scorpione: in questo momento è necessario fare una scala di priorità. Sia in ambito sentimentale sia in quello professionale è necessario avere gli occhi ben aperti e non lasciarsi sfuggire nulla.

6° Cancro: le stelle vi invitano ad essere un po' più lungimiranti. In amore è tempo di allargare i vostri orizzonti. Se qualcuno dovesse provare a tarpare le vostre ali, potrebbe finire alquanto schiacciato.

5° Gemelli: l'oroscopo del 25 aprile vi invoglia ad essere determinati. Se avete un obiettivo, inseguitelo e non permettete a nessuno di ostacolarvi.

In ambito sentimentale è necessario essere decisi.

Oroscopo segni fortunati del 25 aprile

4° in classifica Leone: chi vuole arrivare lontano e coronare un proprio sogno, non deve fare altro che mettersi in pista e rischiare il tutto per tutto. Buon momento per quanto riguarda l'amore.

3° Capricorno: secondo l'oroscopo del 25 aprile, i nati sotto questo segno avrebbero bisogno di un po' di relax.

Le soddisfazioni che stanno per arrivare sono notevoli, ma anche le preoccupazioni.

2° Pesci: ci vuole coraggio per arrivare lontano. Cercate di mantenere la calma e vedrete che ne trarrete vantaggio. Se avete bisogno, non esitate a chiedere un aiuto.

1° Sagittario: la giornata potrebbe cominciare un po' a rilento, ma verso il pomeriggio ci sarà una bella sorpresa per voi. Non vi arrendete e puntate sempre in alto.