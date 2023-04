L'oroscopo di mercoledì 19 aprile spiega in che modo i movimenti dei corpi celesti influenzeranno gli umori dei segni zodiacali. Per la Vergine proseguirà il periodo di diffidenza e nostalgia, mentre Toro, Leone e Acquario saranno aperti a nuove sfide e conquiste.

Oroscopo di mercoledì 19 aprile: Toro in ottima forma

Ariete: la fortuna continuerà ad appoggiarvi nel lavoro e se avete colto al volo le occasioni dei giorni scorsi, i vostri progetti vedranno presto la realizzazione. In amore ci sarà una bella sorpresa per voi e qualcuno di inaspettato potrebbe farvi tornare a provare emozioni sopite.

Toro: sarete di buonumore soprattutto grazie a qualcuno che saprà come farvi sentire apprezzati. Ci sarà un po' di insoddisfazione sul lavoro, perché inizierà a starvi stretta la vostra posizione e se lavorate alle dipendenze altrui avrete voglia di una maggiore autonomia.

Gemelli: l'oroscopo del giorno 19 aprile annuncia che il cielo sosterrà i nuovi progetti e quindi accettate le sfide anche se all'inizio potrebbero mettervi un po' di timore. Tra le vostre amicizie c'è qualcuno che non avete considerato come avrebbe meritato: è arrivato il momento di recuperare.

Cancro: non sarete al massimo della forma e anche la vostra proverbiale diplomazia sarà in vacanza. Potreste dare giudizi affrettati o pronunciare frasi di cui vi pentirete subito dopo.

La serata non sarà delle migliori e lo stress accumulato non vi permetterà di rilassarvi.

Oroscopo del giorno: Bilancia nervosa in famiglia ma entusiasta sul lavoro

Leone: l'entusiasmo sarà dalla vostra parte e la voglia di fare non mancherà. Potrebbe esserci anche un piccolo viaggio per recuperare le energie e fare nuove esperienze.

In amore non chiudetevi e fatevi avanti, perché potrebbero esserci delle occasioni da non perdere.

Vergine: se siete in coppia sarà molto difficile riuscire a trovare un punto d'incontro, perché continuerete a pensare alle ferite del passato e vedrete nel partner ombre inesistenti. Al lavoro non ci sarà niente di nuovo, ma tutto procederà nella solita routine.

Bilancia: sarà un mercoledì piuttosto nervoso soprattutto in famiglia non mancheranno delle discussioni che faticherete a risolvere con la persona amata. In campo lavorativo ci sarà più entusiasmo ed otterrete anche dei consigli preziosi da parte di un collega.

Scorpione: la fortuna sarà dalla vostra parte, ma la stanchezza inizierà a farsi sentire e sentirete un forte bisogno di staccare dagli impegni. Potreste approfittare della serata per trascorrere delle ore in compagnia degli amici e lasciarvi andare alla spensieratezza.

Sagittario determinato a riguadagnare terreno al lavoro, Acquario affascinante

Sagittario: non mancherà l'entusiasmo e nonostante il periodo non proprio positivo sul lavoro avrete voglia di dimostrare il vostro valore.

In amore sentirete il bisogno di staccarvi da un amore non ricambiato per cercare qualcosa di più leggero e decisamente meno doloroso.

Capricorno: la giornata sarà un po' sottotono e la vostra mania di voler tenere tutto sotto il vostro controllo potrebbe farvi sfuggire di mano la situazione. Sarà meglio rimandare le decisioni importanti o affidarsi ai consigli di qualcuno di cui vi fidate molto.

Acquario: il fascino non vi mancherà e questo permetterà a molti di fare nuove conquiste e vivere una serata all'insegna del divertimento. Al lavoro continuerà la voglia di cambiamento e questo non vi permetterà di concentrarvi bene sugli impegni da portare a termine.

Pesci: la creatività sarà dalla vostra parte e avrete voglia di lanciarvi in attività che vi permettono di esprimerla al meglio. A questo proposito, la collaborazione con una persona a cui tenete potrebbe rivelarsi fruttuosa anche dal punto di vista professionale.