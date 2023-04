L'oroscopo della giornata di venerdì 21 aprile 2023 vede un ritorno alla prima posizione della classifica dei nati sotto il segno del Leone e della Bilancia. L'Ariete potrà risollevarsi sulle questioni di carattere amoroso.

A seguire le previsioni dell'Oroscopo segno per segno.

L'oroscopo di venerdì: Ariete ottimale in amore

1° Leone: la famiglia sarà il centro delle interazioni nella vostra giornata di venerdì, perché non solo il partner ma anche genitori e figli finalmente troveranno una giornata di condivisione e di intesa che potrebbero essere favorevoli per un ambiente molto più sano.

2° Bilancia: le amicizie e l'amore saranno un punto focale su cui concentrare tutte le vostre energie e la vostra mente. Avrete una grande apertura mentale che vi consentirà di accedere a nuovi orizzonti, che siano privati oppure che riguardino l'ambito professionale.

3° Ariete: l'ambito amoroso potrebbe essere molto più coinvolgente del solito, e gli affari potranno finalmente dare un giro di vite alla vostra situazione economica, cambiandola in meglio. La predisposizione alle vicende familiari vi aiuteranno a superare le problematiche molto più facilmente del previsto.

4° Cancro: le amicizie, soprattutto quelle recenti, saranno in grado di farvi divertire realmente e a farvi svuotare la mente dai problemi quotidiani almeno per qualche momento.

Favorire le interazioni anche nella squadra sarà una mossa ottima per attuare progetti più difficili del solito.

Gemelli in rialzo

5° Vergine: assisterete a una ripresa delle interazioni interpersonali, e favorirete degli scambi comunicativi sul lavoro che potrebbero essere realmente efficaci per risolvere delle diatribe nella squadra.

State facendo dei passi da gigante anche con la sfera personale,.

6° Gemelli: l'amore per il vostro segno conoscerà un lento rialzo, che probabilmente bandirà ogni tipo di conflitto e che potrebbe anche essere produttivo altrove, come ad esempio in ambito familiare. Secondo l'oroscopo potreste avere delle occasioni per le quali la vostra squadra potrà darvi tutto il supporto necessario.

7° Sagittario: la disponibilità che dimostrerete nei confronti della famiglia potrebbe regalarvi una bella spinta a rimediare a qualche scaramuccia con un collega, con un parente o comunque chiunque condivida con voi gran parte del tempo e delle energie.

8° Scorpione: avrete molto da fare sul lavoro, e questo potrebbe impedirvi di avere del tempo per voi stessi e per la famiglia. Affronterete una serata carica di aspettative che potrebbero essere adempiute solamente in parte.

Acquario nervoso

9° Acquario: il nervosismo che covate in questo momento potrà essere controproducente per il lavoro, ma anche per la vostra storia d'amore. Essere intransigenti con la squadra potrebbe mettervi fortemente in cattiva luce con la vostra squadra.

10° Toro: potreste avere un po' di malumore, e qualche scaramuccia sul lavoro potrebbe essere sfavorevole a questo clima già piuttosto compromesso. Avrete un calo delle energie e quindi anche della produttività e creatività. Dovrete cercare il riposo ed evitare di stancare il corpo.

11° Pesci: essere giù di corda sicuramente non farà bene ai vostri affari, perché l'intraprendenza che servirà sarà praticamente azzerata in questo momento. Provare a fare qualcosa che possa distrarvi vi farò sicuramente bene, soprattutto per quanto riguarda il tempo libero.

12° Capricorno: dovrete evitare di stancarvi e di are troppo lavoro che potreste benissimo relegare ad altri, almeno per questo periodo così difficile. Avrete della tensione con la famiglia o con le amicizie, ma sarà molto più opportuno evitare un contesto troppo pesante.