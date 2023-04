Le previsioni dell'oroscopo del 27 aprile invitano i nati sotto il segno dello Scorpione a prendere in mano le redini del proprio futuro. Gli Acquario sono molto determinati in amore.

Oroscopo degli ultimi quattro segni

12° in classifica, Gemelli: siete attratti da tutto ciò che è diverso da voi e che non riuscite a comprendere. Forse avete un bisogno spasmodico di quello che non potete avere e questo potrebbe rendervi nervosi.

11° Pesci: l'Oroscopo del 27 aprile invita i nati sotto questo segno a mettere da parte le strategie in amore. Se volete raggiungere un obiettivo, andate dritti al punto senza girarci troppo intorno.

10° Scorpione: ci sono momenti nei quali è necessario prendere in mano le redini della vostra vita. In amore è tempo di mostrarsi un po' di più, altrimenti c'è il rischio di perdere delle cose belle.

9° Sagittario: in amore l'importante è essere onesti sia con se stessi che con gli altri. Non credete molto al prossimo né tanto meno alle persone che sono solite riempirsi la bocca di chiacchiere.

Previsioni astrali posizioni centrali

8° in classifica, Capricorno: giornata molto costruttiva per quanto riguarda la sfera professionale. Attenti alle persone di cui vi andrete a circondare e cercate di non essere troppo categorici.

7° Cancro: nel lavoro siate cauti e non prendete delle decisioni troppo affrettate.

Buon momento per iniziare un nuovo progetto o intraprendere una nuova relazione.

6° Leone: le stelle vi invitano a essere un po' più prudenti. In amore l'importante è lasciarsi andare. Ricordate che solo con il rischio saprete se riuscirete a raggiungere i vostri obiettivi.

5° Ariete: l'attrazione mentale per voi arriva prima di quella fisica.

L'oroscopo del 27 aprile vi invita a essere piuttosto oculati in amore. Nel lavoro l'importante è tenere gli occhi ben aperti.

Oroscopo segni fortunati del 27 aprile

4° in classifica, Toro: le stelle vi esortano a essere un po' più determinati. Spesso tendete a dare troppo peso a quello che pensano gli altri, senza curarvi di quello a cui tenete.

3° Vergine: siete volitivi e pieni di spirito d'iniziativa e soprattutto nel lavoro queste caratteristiche vi saranno di grande aiuto. Non vi arrendete e continuate su questa strada.

2° Bilancia: secondo l'oroscopo del 27 aprile i nati sotto questo segno sono degli ottimi conservatori. Amate preservare quello che vi appartiene, e prendervi cura delle vostre cose e delle persone a cui volete bene.

1° Acquario: siete molto determinati in amore. Questo è il tempo di osare e di farvi avanti. Ci sono delle buone occasioni in arrivo, quindi non arrendetevi e lottate fino in fondo.