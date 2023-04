Le previsioni dell'oroscopo del 29 aprile 2023 invitano i Leone a cambiare aria dal punto di vista professionale. I Capricorno, invece, sono in grande forma e in testa alla classifica, al contrario dei Gemelli, che sono un po' delusi.

Oroscopo degli ultimi quattro segni

12° in classifica Gemelli: siete molto più propensi a cimentarvi in nuove avventure piuttosto che risanare delle relazioni compromesse. Se una persona vi ha deluso, non tenetevi tutto dentro.

11° Pesci: le previsioni dell'Oroscopo del 29 aprile invitano i nati sotto questo segno ad essere un po' più audaci.

Non permettete alla paura di impedirvi di coronare i vostri sogni.

10° Sagittario: buone occasioni nel lavoro. In amore, invece, è importante non perdere di vista quelli che sono i vostri obiettivi. Cercate di avere un po' di pazienza in più.

9° Leone: nel lavoro potrebbe arrivare una ventata di aria fresca e di freschezza, proprio quello di cui avevate più bisogno. Cercate di non essere troppo polemici con le persone che vi circondano.

Previsioni astrali posizioni centrali

8° in classifica Toro: ci sono delle situazioni da mettere a posto. Forse siete un po' indecisi su alcune decisioni da prendere e le stelle vi invitano a prendervi tutto il tempo di cui avete bisogno.

7° Acquario: giornata molto produttiva sul lavoro.

L'Oroscopo del 29 aprile vi invita ad essere un po' più presenti in amore. Chiudervi in voi stessi non vi servirà a nulla.

6° Ariete: siete piuttosto indecisi. Se vi trovate dinanzi un bivio, che potrebbe vedere da un lato l'amore e dall'altro la carriera, chiedetevi se il gioco ne vale la candela e lasciatevi guidare dall'istinto.

5° Scorpione: in amore preferite farvi corteggiare. Vi piace sentirvi al centro della vita di un'altra persona. Tuttavia, in certi casi è necessario anche fare il primo passo.

Oroscopo segni fortunati del 29 aprile

4° in classifica Cancro: in amore fate scintille, dopotutto, però, ci vuole un pizzico di incertezza se si vuole tenere sempre viva la fiamma.

Nel lavoro siete precisi e non amate sentirvi secondi a nessuno.

3° Vergine: giornata molto interessante per quanto riguarda l'amore. L'oroscopo del 29 aprile invita i nati sotto questo segno a tirare un po' di più fuori il carattere. Non siate troppo accondiscendenti.

2° Bilancia: ci sono dei cambiamenti in arrivo per quanto riguarda la sfera professionale. Cercate di tenere gli occhi ben aperti e pensare in maniera un po' più ottimistica.

1° Capricorno: secondo l'oroscopo del 29 aprile i nati sotto questo segno hanno bisogno di un po' di certezze in più prima di gettarsi a capofitto in una nuova relazione. Talvolta, però, bisogna seguire solo l'istinto.