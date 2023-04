L’oroscopo del giorno è pronto a svelare le previsioni zodiacali di mercoledì 5 aprile. Si prospetta un periodo davvero positivo per l'Acquario e pochi altri segni, tutti da scoprire. Curiosi? Bene, allora iniziamo pure col dare spazio all'Oroscopo del giorno 5 aprile consultando il responso delle stelle in merito alle attività di lavoro e nei sentimenti.

Previsioni zodiacali del 5 aprile, l'oroscopo da Bilancia a Sagittario

Bilancia: ★★★★★. E' previsto un mercoledì ricco di opportunità, soprattutto per quanto riguarda il campo pratico, nella fattispecie quello legato al lavoro svolto alle dipendenze.

Potrete dare il meglio di voi in ogni circostanza. Per quanto riguarda forma e benessere, sì a un blando esercizio fisico, soprattutto se aveste intenzione di perdere qualche chiletto di troppo: l'estate 2023 si fa sempre più vicina, quindi preparare la siluette per tempo potrebbe essere senz'altro una scelta saggia. L'amore e la creatività saranno messi in evidenza dalle stelle. Vedete di sfruttare questo buon momento.

Scorpione: ★★★★. Stelle abbastanza generose sapranno elargire piccoli favori nei settori che riguardano i sogni, gli amici e le speranze più intime. Vi si presenterà l'occasione per cogliere il meglio della vita e dal piacere di vivere. Questo potrebbe essere ancora più fattibile nel tempo dedicato al relax, magari durante le solite uscite con gli amici.

Magnetismo personale al top e doti creative da sfruttare in ogni settore esistenziale saranno la vostra cosiddetta "marcia in più". Nel frattempo non fatevi ingannare dall'apparenza: potrebbe nascere un raggiro teso da qualcuno che vi invidia. Per saperne di più iniziate a porre domande appropriate a una persona che lavora nel vostro team.

Sagittario: ★★★★★. L'oroscopo del 5 aprile annuncia un periodo vincente in diversi campi della vita. Un profondo benessere psicofisico vi accompagnerà e grazie a questo riuscirete ad essere presenti e attivi su molti fronti. Se non l'aveste ancora fatto, regalate o regalatevi qualcosa di piacevole, giusto per tirare su il morale ed essere felici.

Lasciate che eventuali vecchie situazioni si esauriscano da sole, vedrete che i vantaggi saranno immediati. Single, vi sentite cacciatori ed è facile che un evento inaspettato vi trascini in una bella storia d'amore. State attenti, intanto, a non far ingelosire il partner se siete già in coppia, specie se è dell'Ariete, della Bilancia oppure Cancro.

Oroscopo e stelle del 5 aprile, le previsioni astrologiche da Capricorno a Pesci

Capricorno: ★★★★. Si profila un mercoledì discreto, anche se privo di grandi novità. Forse il periodo sarà increspato da una lieve ansia in merito ad alcuni investimenti o forse a un rimborso che tarda ad arrivare. È certo il momento giusto per prendere decisioni importanti riguardo alcune situazioni lavorative stagnanti.

L’ipotesi che vi venga proposto un trasferimento o un cambio di mansione non è da sottovalutare. Il cambiamento sarà in positivo, questo è poco ma sicuro, perciò non stressatevi più di tanto. In amore, nel giro delle amicizie potrebbe fare la sua apparizione una persona davvero stimolante. Non siate timidi: approfondite la conoscenza se questa dovesse essere di vostro gradimento.

Acquario: ★★★★★. Una giornata ottima, certamente in linea con le più rosee aspettative grazie ai trigoni di Venere e Plutone. Clima disteso in casa e con i figli (se ci sono) con, sullo sfondo, piacevoli novità pronte a dare supporto al vostro umore. Atmosfera serena persino in famiglia, con gli amici e con i colleghi di lavoro.

Nel settore economico veleggiate con il vento in poppa: un fiuto da segugi vi rende abili e determinati a cogliere ogni occasione. In coppia poi, di sicuro non vi annoiate mai: tanto per vivacizzare il ménage, litigate a giorni alterni, ma poi come sempre è bellissimo fare la pace. Concedete spazio al relax e perché no alla pura pigrizia: ricordate che non siete l’incarnazione di un supereroe dei fumetti.

Pesci: ★★★. L'oroscopo del giorno, di mercoledì 5 aprile, predice un periodo leggermente sottotono. Senz'altro vi potrebbe pesare il fatto di essere costretti ad accettare un compromesso, ma sapete bene che questo è sinonimo di maturità e saggezza. Rivalutate il ruolo della diplomazia, imparate ad accettare che gli altri abbiano una opinione diversa dalla vostra e vivrete meglio.

Nelle faccende di cuore invece, siete di certo più decisi che mai a godervi ogni attimo, anche perché sapete gestire al meglio anche il rapporto più complicato. Al top le vostre doti persuasive e dialettiche: usatele per dare una saggia soluzione a quel problema che vi assilla da un po' di tempo a questa parte.