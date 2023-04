L'oroscopo del 4 aprile ha in serbo tante sorprese. Le previsioni astrologiche sono pronte a svelare tutti i segreti della vita lavorativa, sentimentale e sociale dei segni zodiacali. Ci sarà chi starà più attento al rapporto con il partner e chi preferirà concentrarsi sugli amici. Inoltre, è presente anche una classifica generale per offrire uno sguardo più ampio alla ruota strale.

Ecco tutti i dettagli dell'oroscopo del 4 aprile 2023.

Oroscopo del 4 aprile: i segni più fortunati

Vergine (1° posto): avrete un grande fiuto per gli affari. In ambito professionale, sarete svegli e pronti a cogliere qualunque occasione.

Farete molti passi in avanti, anche se ci vorrà ancora un po' per raggiungere il miglior risultato possibile. Dedicherete il tempo libero alla famiglia e ai vostri interessi. Inoltre, vi piacerà organizzare lunghe sessioni si shopping.

Cancro (2° posto): la vostra interiorità avrà un ruolo molto rilevante. Vi prenderete cura del benessere personale e della profondità dei sentimenti perché sarete stanchi di lasciare in disparte aspetti così importanti. Questo vi consentirà di vivere la giornata più serenamente e di interagire con gli altri in modo spontaneo. Anche sul lavoro ci saranno conseguenze positive.

Gemelli (3° posto): sarà una giornata molto positiva dal punto di vista sentimentale. Il vostro cuore batterà all'unisono con quello del partner.

Sarete uniti da sentimenti profondi che vi consentiranno di stare sulla stessa lunghezza d'onda. Accoglierete con trasporto ogni sua reazione perché vorrete fare di tutto per provare a conoscerlo meglio.

Pesci (4° posto): avrete ottime capacità organizzative. Seguirete i vostri impegni con dedizione perché non vorrete rischiare di rimanere indietro come durante i giorni passati.

Questo atteggiamento vi farà onore e vi consentirà di ottenere anche ottimi risultati in ambito lavorativo. Inoltre, il tempo libero, da dedicare ai vostri interessi, non mancherà mai.

Previsioni astrologiche del 4 aprile: i segni al centro della classifica

Scorpione (5° posto): non vedrete l'ora di organizzare una piacevole vacanza da trascorrere con le persone care.

Ci saranno ancora molti dettagli da definire, ma il vostro umore migliorerà sensibilmente. Potrete prendervi del tempo da dedicare solo a voi stessi. Questo vi consentirà anche di lavorare con maggiore serenità e di essere più attivi.

Acquario (6° posto): amerete gli ambienti colorati e stimolanti. Non avrete intenzione di coltivare i pensieri negativi tramite contesti che, al momento, non fanno affatto per voi. Anche sul posto di lavoro, sarete pronti a portare tanta allegria. Alcuni colleghi accoglieranno questo atteggiamento con gioia, mentre altri saranno decisamente più restii.

Capricorno (7° posto): troverete il coraggio di sperimentare i vostri talenti. Procederete per tentativi, rischiando anche di commettere degli errori.

Questo renderà la giornata decisamente particolare. Indubbiamente, ci sarà una grande crescita personale, ma dovrete anche essere pronti a fare i conti con alcune conseguenze del tutto inaspettate.

Leone (8° posto): avvertirete un vuoto profondo che nessuno riuscirà a colmare. Purtroppo, questa giornata sarà caratterizzata da alti e bassi. Il nervosissimo raggiungerà un livello difficile da controllare e anche l'approccio con la famiglia non sarà tra i migliori. Ogni contrasto non farà altro che esacerbare il vostro stato d'animo. Le conseguenze potrebbero essere spiacevoli.

Previsioni zodiacali del 4 aprile: i segni meno fortunati

Bilancia (9° posto): la fortuna non vi assisterà. Purtroppo, non potrete contare sul favore delle stelle per la vostra situazione professionale.

Dovrete essere pazienti e attendere il momento più opportuno per agire. Forse, dovrete aspettare un po' di tempo. In ambito sentimentale, la persona amata potrebbe apparire un po' distante e solitaria.

Toro (10° posto): tenderete a sfogare la vostra rabbia sul prossimo. Avrete una cattiva gestione delle emozioni perché perderete subito il controllo. Riuscirete ad arginare le conseguenze nella vita privata, ma non in quella lavorativa. I vostri colleghi, infatti, non avranno alcuna intenzione di sopportare determinate esternazioni. Le conseguenze non saranno tra le migliori.

Ariete (11° posto): non otterrete i risultati desiderati. Gli amici vi spingeranno ad andare avanti, però, inizierete a rivolgere la vostra attenzione verso altre strade.

Sarà un cambiamento legato solo al desiderio di fare qualcosa di concretamente realizzabile. In realtà, il vostro cuore risiederà altrove. Le previsioni astrologiche vi consigliano di non gettare la spugna.

Sagittario (12° posto): l'autostima inizierà a vacillare. Le recente delusioni vi spingeranno a mettere molte questioni in discussione. Non sarà facile introdurre dei cambiamenti all'interno della vostra routine quotidiana. Le previsioni astrologiche vi consigliano di non tirare troppo la corda. Sarà opportuno procedere per gradi e con tanta cautela.