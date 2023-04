La settimana dal 3 al 9 aprile, stando alle previsioni dettate dall'oroscopo sul versante amoroso, sarà caratterizzata da numerosi avvenimenti per alcuni segni come ad esempio il Leone e l'Ariete, periodo un po' più piatto invece per il Cancro e lo Scorpione che dovranno tentare di creare situazioni più favorevoli per non cadere in un buco nero sentimentale.

Di seguito tutti i dettagli.

Segni di Aria: Gemelli, Bilancia e Acquario

Gemelli: l'amore è un turbinio di sentimenti che non riuscite a domare, per i single una maggiore convinzione produrrà di certo più occasioni.

Bilancia: settimana positiva per l'amore anche se con qualche discussione in vista per le coppie. Per i single è tempo di prendere le redini della propria vita e di buttarsi soprattutto in presenza di una buona occasione.

Acquario: piccola deviazione nei sentimenti. Ciò che sembrava evidente ora non lo è più. Diffidenza e malumore peggiorano la situazione. I single dovranno sforzarsi per creare feeling con la persona interessata.

Segni di Terra: Toro, Vergine e Capricorno

Toro: crisi in vista, occorre correre ai ripari se non si vogliono creare danni ulteriori. Cercate il dialogo. Per i single questi 7 giorni saranno emozionanti. Cavalcate l'onda.

Vergine: pericolo in amore dove sarete voi in prima persona uno stimolo in più per la coppia.

Evidenti malesseri per i single che non riescono a credere nell'amore. Serve più ottimismo.

Capricorno: giornate faticose sia a livello sentimentale che a livello fisico. Uno sforzo in più dovranno produrlo i single perchè all'orizzonte ci sono possibili novità.

Segni di Acqua: Cancro, Scorpione e Pesci

Cancro: basta davvero poco per rendere questa una settimana felice.

A volte un messaggio o una telefonata possono fare più di mille parole. Settimana opaca per i single.

Scorpione: gesti concreti e pieni di sincerità. E' questo che il vostro partner cerca da voi. Ultimamente siete schivi e ciò non giova al rapporto. Cercate di rimediare.

Pesci: settimana un po' fiacca dove, amici pesciolini, farete fatica a trovare armonia col partner.

Cercate di creare delle situazioni dolci e piene d'amore dove il vostro/a partner possa rivalutarvi sentimentalmente.

Segni di Fuoco: Ariete, Leone e Sagittario

Ariete: sette giorni roventi per voi. L'Ariete di per sé è un segno molto focoso ma questa settimana, grazie all'arrivo di Venere, sarà per la maggiore ricca di momenti piacevoli. Per i single grandi conquiste all'orizzonte.

Leone: leoncini un po' ai margini. Passi da giganti per voi per i quali la dolcezza non è proprio di casa. Vi siete esercitati ed ecco i frutti. I single avranno uno charme non indifferente.

Sagittario: settimana all'insegna dell'armonia e della serenità. Non ci saranno particolari situazioni strambe e saprete stupire in maniera positiva il vostro lui o la vostra lei. I single correranno verso l'ignoto con risultati inaspettati.