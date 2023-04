L'oroscopo di lunedì 24 aprile spiega come inizierà la settimana per tutti i segni zodiacali e in quale modo le stelle influenzeranno le energie di questa giornata. L'ottimismo travolgerà soprattutto la Bilancia e il Capricorno che si lasceranno andare a nuove esperienze, mentre per il Cancro ci sarà un forte bisogno di tranquillità e famiglia.

Previsioni astrali di lunedì 24 aprile: Gemelli soddisfatti e in miglioramento

Ariete: la positività dei giorni scorsi non vi lascerà neanche in questo inizio settimana, con nuove idee e progetti da realizzare.

Il consiglio è di usare prudenza e non lasciarvi travolgere dall'entusiasmo. Riflettere bene si prossimi passi, magari prendendovi una pausa rilassante.

Toro: sarà un lunedì vincente grazie alla voglia di fare e alla determinazione che nel lavoro porteranno a grandi soddisfazioni. Nei rapporti con gli altri tenderete a trascurare le opinioni diverse dalle vostre e questo potrebbe creare dei piccoli problemi. Le stelle invitano ad una vita più regolare.

Gemelli: presto arriveranno i frutti del vostro lavoro e potrete lasciarvi alle spalle le preoccupazioni di questi giorni. In questa giornata inizieranno a vedersi i primi segnali di miglioramento e vi sentirete più rilassati del solito. Organizzate una sorpresa romantica per il partner.

Cancro: avrete bisogno di affetto e lo troverete nei momenti di condivisione con la famiglia. Dedicare del tempo ai vostri cari vi permetterà di ricaricare le energie e affrontare la settimana nel migliore dei modi. La creatività darà vita a buone idee per il futuro lavorativo.

Oroscopo del giorno: Bilancia al top in amore

Leone: la comunicazione avrà il favore delle stelle e questo aiuterà moltissimo soprattutto la vita privata.

In amore ci saranno incontri importanti per i single, mentre chi ha una relazione sentirà il bisogno di fare un passo successivo. Nel lavoro tutto andrà a gonfie vele.

Vergine: le delusioni vi porteranno ad avere una forte diffidenza nei confronti degli altri, ma presto vi ricrederete sul conto di qualcuno che avevate allontanato.

Dal punto di vista finanziario ci sarà bisogno di più oculatezza se non vorreste ritrovarvi con troppe spese da sostenere.

Bilancia: l'oroscopo del 24 aprile annuncia un lunedì positivo, ma nonostante l'ottimismo non tutto andrà come previsto. Dovrete rivedere la gestione di alcuni progetti. In amore ci sarà una bella intesa con la persona amata e l'amicizia sarà un regalo insostituibile.

Scorpione: sarete piuttosto rilassati e questo vi permetterà di controllare anche l'operato dei vostri colleghi, aiutandoli se ci sarà bisogno. Dovreste imparare a fidarvi di più degli altri e seguire i consigli delle persone che vi circondano: state trascurando troppo la sfera affettiva.

Capricorno ancora un po' insicuro, Pesci sognatori

Sagittario: la fortuna sarà dalla vostra parte e potreste approfittare del momento favorevole per voltare pagina dal punto di vista professionale. In amore sarete piuttosto distaccati, ma non avrete nessun ripensamento che riguarda le vostre scelte: sarete solo più razionali del solito.

Capricorno: le stelle saranno dalla vostra parte e riceverete delle occasioni da prendere al volo, dovrete solo stare attenti a non farvi prendere dall'insicurezza perché il treno non ripasserà una seconda volta. Nei confronti degli altri sarete più aperti ad accogliere idee diverse.

Acquario: il sole di primavera vi porterà a sentire l'esigenza di evadere e cambiare aria e non si esclude che possiate decidere di partire "su due piedi", anche solo per in paio di giorni.

Questo entusiasmo vi accompagnerà anche negli incontri, perché avrete voglia di fare nuove conoscenze.

Pesci: la leggerezza che ultimamente aveva preso il sopravvento rischierà di farvi perdere di vista l'importanza di alcuni particolari. Ci sarà bisogno di più concentrazione, anche se questo sarà in contrasto con la vostra voglia di evadere da qualsiasi tipo di catena.